প্রয়োজনীয় কাগজ নেই, এবার 'SIR আতঙ্কে' নিজের জীবন শেষ করলেন টোটোচালক

প্রয়োজনীয় কাগজ নেই, এবার 'SIR আতঙ্কে' নিজের জীবন শেষ করলেন টোটোচালক
মঙ্গলবার সুমনের ভাড়া বাড়িতে SIR ফর্ম দিয়ে গিয়েছিলেন বিএলও । সেই ফর্ম পাওয়ার পর থেকে তাঁর মানসিক চাপ আরও বেড়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ ।
Published : November 12, 2025 at 7:43 PM IST
ব্যারাকপুর, 12 নভেম্বর: আবারও 'SIR আতঙ্কে' চরম সিদ্ধান্ত ! এবার সুমন মজুমদার নামে এক টোটোচালক আতঙ্কের জেরে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গারুলিয়ায় । খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘর থেকে সুমনের মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ । পরে, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ব্যারাকপুরের বিএন বসু হাসপাতালে । ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে গারুলিয়ার পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডে ।
পরিবারের দাবি, এসআইআরে নাম নথিভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় গত কয়েকদিন ধরেই মানসিক চিন্তায় ছিলেন টোটোচালক । তার জেরেই এই ঘটনা । স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরও টোটোচালকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর-কেই দায়ী করেছেন । যদিও তা মানতে নারাজ গেরুয়া শিবির । তাদের পালটা দাবি, আর্থিক সংকটের জেরে মানসিক অবসাদ থেকেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই যুবক । এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।
বিষয়টি নিয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "যুবকের মৃত্যুর পিছনে সম্ভাব্য সমস্ত কারণই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত চলছে । তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ নিয়ে বিশদে কিছু বলা সম্ভব নয় ।"
জানা গিয়েছে, বছর 32-র সুমন গারুলিয়ার সোদলাট্যাঙ্ক রোড এলাকার বাসিন্দা । সেখানেই মাকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি । সুমন পেশায় একজন টোটোচালক । টোটো থেকেই কোনও রকমে সংসার চলত মা-ছেলের । তবে, ইদানিং টোটো থেকে সেভাবে আয় হচ্ছিল না যুবকের ।ফলে, আর্থিক সংকটের জেরে মানসিক চাপও বাড়ছিল তাঁর মধ্যে । এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সুমনের ভাড়া বাড়িতে SIR ফর্ম দিয়ে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিএলও । সেই ফর্ম পাওয়ার পর থেকে তাঁর মানসিক চাপ আরও বেড়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ । এর পরেই গভীর রাতে চরম সিদ্ধান্ত নেন তিনি ।
সূত্রের খবর, এসআইআরের ফর্ম পূরণের জন্য পরিবারের কোনও নথিপত্র ছিল না । নথিপত্র না থাকায় ওই টোটোচালক তাঁর মাকে সবসময় বলতেন, "আমরা ভাড়াটিয়া, আমাদের হয়তো এদেশে আর রাখবে না । অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবে ।" একথা শোনার পর যুবকের মা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলতেন, "চিন্তা করিস না । দেখিস, কিছু না কিছু একটা জোগাড় হয়ে যাবে ।"
ছেলে SIR নিয়ে মানসিক চাপে ছিল বলে দাবি করেছেন নিহত যুবকের মা দীপা মজুমদার । তাঁর কথায়, "গতকাল আমাদের বাড়িতে এসআইআর ফর্ম দিয়ে গিয়েছে । এটা নিয়ে ও একটু চিন্তায় ছিল । আমি ছেলেকে বলেছিলাম চিন্তা করার দরকার নেই । কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হবে । খুব ছোট বয়সে ও'র দাদু-দিদিমা মারা গিয়েছে । তখন কী জানতাম ভবিষ্যতে এরকম কিছু হবে ? তাহলে তো নথিপত্র জোগাড় করে রাখতাম !"
এদিকে, মর্মান্তিক এই ঘটনার কথা জানতে পেরে রাতেই মৃতের বাড়িতে যান স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর পঙ্কজ দাস । তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে আসেন নোয়াপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক রাকেশচন্দ্র সাঁধুখা । দু'জনেই মৃত যুবকের মায়ের সঙ্গে কথা বলেন ।
এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর পঙ্কজ দাস বলেন, "ও'র মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি এসআইআর ফর্ম দেওয়ার পর ছেলেটি মানসিকভাবে চিন্তায় ছিল । ও'র মা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন । তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলাম নিয়ম মেনে আগে এসআইআরের ফর্ম ফিলাপ করুন । পরে পাশে থেকে যা করার দরকার সেটা আমরা করব । তারই মধ্যে শুনলাম হঠাৎ ছেলেটি নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছে । খুবই খারাপ খবর । ও'র মৃত্যুর নেপথ্যে আর্থিক সংকট যেমন রয়েছে, তেমনই এসআইআর একটা বড় কারণ । পুলিশ তদন্ত করছে । পুলিশের ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে । মানুষের কাছে আবেদন করব, এসআইআর নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না । তৃণমূল সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে ।"
অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর তৈরি হয়েছে । অস্বাভাবিক এই মৃত্যুর নেপথ্যে যে এসআইআর রয়েছে তা মানতে রাজি নয় গেরুয়া শিবির । বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াংঙ্কু পাণ্ডের দাবি, "লোন পরিশোধ করতে না পেরে ওই যুবক নিজের টোটোটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন । তা নিয়ে তিনি মানসিক অবসাদে ছিলেন । মানসিক চাপ থেকেই যুবক এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।এসআইআর নিয়ে ও'র কোনও সমস্যা ছিল না ।"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।