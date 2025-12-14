ভোটের আগেই উদ্বোধনের পথে গড়িয়া জল পরিশোধন কেন্দ্র ! উপকৃত হবে 20 ওয়ার্ড
শহরের বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, ভোটের মুখে জল পরিশোধন কেন্দ্র উদ্বোধন করার প্রয়োজন ছিল না । এতে কেবল ভোটই গুরুত্ব পাচ্ছে, নাগরিকদের সমস্যা নয় ।
Published : December 14, 2025 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: রাজ্যে বিধানসভা ভোট আসন্ন । আর সেই ভোট ঘোষণার আগেই যাদবপুর, টালিগঞ্জ, কসবা, ঢালাই ব্রিজের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যাবে পরিশ্রুত পানীয় জল । কারণ, গড়িয়া ঢালাই ব্রিজে জল পরিশোধন কেন্দ্রের কাজ এক্কেবারে শেষের মুখে ৷ খুব শীঘ্র উদ্বোধন হতে পারে বলেই খবর কলকাতা পুরনিগম সূত্রে ।
কলকাতায় বিধানসভা ভোট জেতার জন্য পুর উন্নয়নই যেন বর্তমান শাসকের হাতিয়ার । বছরের পর বছর শহর কলকাতায় থাকলেও মাটির নিচের জলই ভরসা যাদবপুর, টালিগঞ্জ, ঢালাই ব্রিজ, কসবা, বিজয়গড় এলাকার লাখ লাখ মানুষের । সেই সমস্যার সমাধানে বেশ কয়েক বছর আগেই প্রকল্প ঘোষণা হয়েছিল কলকাতা পুরনিগমের । তবে কাজ এগোচ্ছিল ঢিমে তালে । আচমকাই গতি নেয় চলতি বছরে । কলকাতাবাসীর একাংশের দাবি, 2026 সালে এ রাজ্যে মহারণ । তার তাতেই হাতিয়ার দুয়ারে জল । কয়েক লাখ মানুষের দীর্ঘদিনের অপ্রাপ্তি মিটিয়ে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে নতুন বছরের শুরুর দিকেই ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, 10 মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট । এখন পাম্প, মোটর বসানোর কাজ চলছে । পাইপ বসানো কাজও প্রায় শেষের মুখে । 20টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে 10টির বেশি সেমি আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার বুস্টিং সেন্টার । 50 কিলোমিটারের বেশি পাইপের নেটওয়ার্ক পাতা হয়েছে । খরচ 80 কোটি টাকার বেশি ।
এই জল প্রকল্পের উদ্বোধন ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মানুষের মধ্যে । শহরের একাংশের মানুষের দাবি, দীর্ঘদিনের অপ্রাপ্তি মিটছে । আরেক অংশের মানুষ বলছে, বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এতদিন কাটল । জল না পাওয়া পর্যন্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ নয় । কিছু অংশের লোক আবার জানাচ্ছে, সাধারণের প্রয়োজন মেটানোর গুরুত্ব দিলে আগেই এই দাবি মিটিয়ে ফেলত । ভোটের মুখে জল পরিশোধন কেন্দ্র উদ্বোধন করার প্রয়োজন ছিল না । ভোটই গুরুত্ব পাচ্ছে নাগরিকদের সমস্যা নয় । এমনই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া মিলছে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজে জল প্রকল্প ঘিরে ।
তবে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "এটা ছোট কাজ নয় অনেক বড় প্রকল্প । 80-100 কোটি টাকা খরচ । এর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় আছে । সমীক্ষা করা, তারপর পরিকল্পনা করা, বাজেট তৈরি করা সবটাই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল । টাকার সংস্থান বড় বিষয় । অর্থের যোগান যেমন হবে, কাজ তেমন এগোবে । তবে এই প্রকল্পের কাজ একদম শেষের মুখে ৷ মাস দেড়েকের মধ্যেই 100 শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে । তারপরেই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে । উদ্বোধনের দিনক্ষণের বিষয় পুরবোর্ডের দায়িত্ব । তারা জানেন । তারাই ঠিক করবে ।"