দুর্গাপুজোর আদিপীঠ ! রয়েছে মেধস মুনির আশ্রম, বিধায়কের হস্তক্ষেপে হচ্ছে গড় চণ্ডীধাম করিডর

দুর্গাপুজোর আদিপীঠ ! রয়েছে মেধস মুনির আশ্রম, বিধায়কের হস্তক্ষেপে হচ্ছে গড় চণ্ডীধাম করিডর
স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই স্থানই সেই তপোবন, যেখানে দেবী দুর্গার প্রথম আরাধনা হয়েছিল । সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই সারা বছর ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে ।
Published : July 23, 2026 at 7:58 PM IST
দুর্গাপুর, 23 জুলাই: চারদিকে ঘন জঙ্গল । বাঘ-ভালুকের অবাধ বিচরণ । হামেশাই ডাকাতদের তাণ্ডব । নির্জন অরণ্যে কাপালিকদের সাধনা । এক পাশে শ্যামরূপা মন্দির, আরেক দিকে মেধস মুনির আশ্রম । পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার অন্তর্গত কাঁকসার গভীর রহস্যময় গড় জঙ্গলই আজ পরিচিত গড় চণ্ডীধাম নামে । আর এই প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রকে ঘিরে এবার গড় চণ্ডীধাম করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ইতিমধ্যেই এই মর্মে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । বিধায়কের দাবি, গড় চণ্ডীধামের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন । প্রস্তাব অনুযায়ী, পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশেষ বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে । বিশাল তোরণ করা হবে, আলোকসজ্জা, বিশ্রামাগার-সহ গোটা এলাকা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের । এতে একদিকে যেমন ভক্তদের যাতায়াত সহজ হবে, তেমনই ধর্মীয় পর্যটনেরও প্রসার ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
গড় চণ্ডীধামের ইতিহাস
লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই গড় জঙ্গলেই ঋষি মেধসের আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন রাজ্যচ্যুত রাজা সুরথ এবং সংসারচ্যুত সমাধি বৈশ্য । ঋষির উপদেশে তাঁরা দেবী মহামায়ার কঠোর সাধনা করেন । সেই সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁদের বরদান করেন । যুগ যুগ ধরে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই স্থানই সেই তপোবন, যেখানে দেবীর প্রথম আরাধনা হয়েছিল । সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আজও সারা বছর ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে ।
ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা
যদিও ইতিহাসবিদদের মতে, এর কোনও প্রমাণ নেই ৷ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. বিদ্যুৎ পাতর বলেন, "গড় জঙ্গল বাংলার পুরাণ, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির এক অসাধারণ মিলনভূমি । শ্রী শ্রী চণ্ডী তথা দেবীমাহাত্ম্য-এর কাহিনি অনুযায়ী, রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধস মুনির আশ্রমে এসে দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন । গড় জঙ্গলের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় স্মৃতিতে এই স্থানটি সেই মেধস মুনির আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এখানেই রাজা সুরথ বসন্তকালে দেবীর আরাধনা করেছিলেন ! এই কারণেই গড় জঙ্গলকে দুর্গাপুজোর অন্যতম প্রাচীন তীর্থভূমি এবং অনেকের মতে, দুর্গাপুজোর আদিপীঠ হিসেবে দেখা হয় । পুরাণ, লোকস্মৃতি ও ইতিহাস-এই তিনের সম্মিলিত ধারাতেই গড় জঙ্গলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নিহিত । তাই এই স্থানকে ঘিরে হেরিটেজ ও ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।"
গড় চণ্ডীধাম করিডরের সুবিধা
স্থানীয়দের দাবি, গড় চণ্ডীধামকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যেই পুর্বতন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তৈরি করা হয়েছে পেভার ব্লকের রাস্তা । এখন করিডর নির্মাণ হলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশের নানা প্রান্ত থেকেও আরও বেশি পুণ্যার্থীদের ও ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের আগমন ঘটবে । তাতে যেমন এলাকার পরিচিতি বাড়বে, তেমনই কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্থানীয় অর্থনীতিও নতুন গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
মন্দিরের প্রধান সেবাইতের ক্ষোভ
গড় চণ্ডীধামের প্রধান সেবাইত যোগীনাথ ব্রহ্মানন্দ গিরি বলেন, "বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এবং তৃণমূল সরকারের আমলে এই আশ্রমের কোনও উন্নয়ন হয়নি । তৃণমূল সরকারের সব প্রতিনিধি এই দিকে এলেও তারা নজর দেয়নি উন্নয়নের কাজে । এখানেই বিশ্বের প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল । কিন্তু এই জায়গাকেই ব্রাত্য রেখেছিল আগের সব সরকার । কিন্তু বর্তমানে বিজেপি সরকার আমাদের দিকে নজর দিয়েছে । ইতিহাসের বহু নিদর্শন বিলুপ্তির পথে । এইগুলো যদি সংস্কার করা হয় তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব ।"
বিজেপি বিধায়কের আশ্বাস
দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজা সুরথ ভারতে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন গড় চণ্ডীধাম মন্দির থেকে । আমরা সেই গড় চণ্ডীধাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড় চণ্ডীধাম সার্কিট তৈরি করছি । গড় চণ্ডীধামের উন্নয়ন হবে ও একটি বড় তোরণও তৈরি হবে । ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে । আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি । এই করিডর নির্মাণ হলে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে । আমরা আশাবাদী খুব দ্রুত এই কাজ শুরু হবে । মেধস মুনির আশ্রম গড় চণ্ডীধামের রূপ পাবে । সারা দেশের মানুষের সহজেই এখানে আগমন ঘটবে । বেকারদের রুজি-রুটির জায়গা তৈরি হবে । এছাড়াও জঙ্গলের মাঝে মনোরম পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা থাকবে ।"
পর্যটন ক্ষেত্র তৈরির আশা
উল্লেখ্য, মেধস মুনির আশ্রমের পাশেই আবার রয়েছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করা শ্যামরুপার মন্দির । কিছুটা দূরেই অজয় নদের গা ঘেঁষে আছে ইছাই ঘোষের বিশালাকার দেউল । সব মিলিয়ে তাই এই রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে গড় জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এই ইতিহাস, ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে জায়গা পেতে পারে বলে আশাবাদী এলাকাবাসী ।