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দুর্গাপুজোর আদিপীঠ ! রয়েছে মেধস মুনির আশ্রম, বিধায়কের হস্তক্ষেপে হচ্ছে গড় চণ্ডীধাম করিডর

স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই স্থানই সেই তপোবন, যেখানে দেবী দুর্গার প্রথম আরাধনা হয়েছিল । সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই সারা বছর ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে ।

Garh Chandi Dham
কাঁকসায় গড় চণ্ডীধাম করিডর করার পরিকল্পনা বিজেপি সরকারের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 7:58 PM IST

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দুর্গাপুর, 23 জুলাই: চারদিকে ঘন জঙ্গল । বাঘ-ভালুকের অবাধ বিচরণ । হামেশাই ডাকাতদের তাণ্ডব । নির্জন অরণ্যে কাপালিকদের সাধনা । এক পাশে শ্যামরূপা মন্দির, আরেক দিকে মেধস মুনির আশ্রম । পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার অন্তর্গত কাঁকসার গভীর রহস্যময় গড় জঙ্গলই আজ পরিচিত গড় চণ্ডীধাম নামে । আর এই প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রকে ঘিরে এবার গড় চণ্ডীধাম করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ইতিমধ্যেই এই মর্মে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । বিধায়কের দাবি, গড় চণ্ডীধামের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন । প্রস্তাব অনুযায়ী, পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশেষ বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে । বিশাল তোরণ করা হবে, আলোকসজ্জা, বিশ্রামাগার-সহ গোটা এলাকা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের । এতে একদিকে যেমন ভক্তদের যাতায়াত সহজ হবে, তেমনই ধর্মীয় পর্যটনেরও প্রসার ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে ।

বিধায়কের হস্তক্ষেপে হচ্ছে গড় চণ্ডীধাম করিডর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গড় চণ্ডীধামের ইতিহাস

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই গড় জঙ্গলেই ঋষি মেধসের আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন রাজ্যচ্যুত রাজা সুরথ এবং সংসারচ্যুত সমাধি বৈশ্য । ঋষির উপদেশে তাঁরা দেবী মহামায়ার কঠোর সাধনা করেন । সেই সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁদের বরদান করেন । যুগ যুগ ধরে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই স্থানই সেই তপোবন, যেখানে দেবীর প্রথম আরাধনা হয়েছিল । সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আজও সারা বছর ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে ।

Garh Chandi Dham
রাজা সুরথ বসন্তকালে দেবীর আরাধনা শুরু করেন (নিজস্ব ছবি)

ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা

যদিও ইতিহাসবিদদের মতে, এর কোনও প্রমাণ নেই ৷ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. বিদ্যুৎ পাতর বলেন, "গড় জঙ্গল বাংলার পুরাণ, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির এক অসাধারণ মিলনভূমি । শ্রী শ্রী চণ্ডী তথা দেবীমাহাত্ম্য-এর কাহিনি অনুযায়ী, রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধস মুনির আশ্রমে এসে দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন । গড় জঙ্গলের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় স্মৃতিতে এই স্থানটি সেই মেধস মুনির আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এখানেই রাজা সুরথ বসন্তকালে দেবীর আরাধনা করেছিলেন ! এই কারণেই গড় জঙ্গলকে দুর্গাপুজোর অন্যতম প্রাচীন তীর্থভূমি এবং অনেকের মতে, দুর্গাপুজোর আদিপীঠ হিসেবে দেখা হয় । পুরাণ, লোকস্মৃতি ও ইতিহাস-এই তিনের সম্মিলিত ধারাতেই গড় জঙ্গলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নিহিত । তাই এই স্থানকে ঘিরে হেরিটেজ ও ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।"

Garh Chandi Dham
গড় চণ্ডীধামের ইতিকথা (নিজস্ব ছবি)

গড় চণ্ডীধাম করিডরের সুবিধা

স্থানীয়দের দাবি, গড় চণ্ডীধামকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যেই পুর্বতন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তৈরি করা হয়েছে পেভার ব্লকের রাস্তা । এখন করিডর নির্মাণ হলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশের নানা প্রান্ত থেকেও আরও বেশি পুণ্যার্থীদের ও ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের আগমন ঘটবে । তাতে যেমন এলাকার পরিচিতি বাড়বে, তেমনই কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্থানীয় অর্থনীতিও নতুন গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

Garh Chandi Dham
মেধস মুনির আশ্রম (নিজস্ব ছবি)

মন্দিরের প্রধান সেবাইতের ক্ষোভ

গড় চণ্ডীধামের প্রধান সেবাইত যোগীনাথ ব্রহ্মানন্দ গিরি বলেন, "বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এবং তৃণমূল সরকারের আমলে এই আশ্রমের কোনও উন্নয়ন হয়নি । তৃণমূল সরকারের সব প্রতিনিধি এই দিকে এলেও তারা নজর দেয়নি উন্নয়নের কাজে । এখানেই বিশ্বের প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল । কিন্তু এই জায়গাকেই ব্রাত্য রেখেছিল আগের সব সরকার । কিন্তু বর্তমানে বিজেপি সরকার আমাদের দিকে নজর দিয়েছে । ইতিহাসের বহু নিদর্শন বিলুপ্তির পথে । এইগুলো যদি সংস্কার করা হয় তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব ।"

Garh Chandi Dham
গড় চণ্ডীধাম মন্দির (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি বিধায়কের আশ্বাস

দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজা সুরথ ভারতে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন গড় চণ্ডীধাম মন্দির থেকে । আমরা সেই গড় চণ্ডীধাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড় চণ্ডীধাম সার্কিট তৈরি করছি । গড় চণ্ডীধামের উন্নয়ন হবে ও একটি বড় তোরণও তৈরি হবে । ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে । আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি । এই করিডর নির্মাণ হলে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে । আমরা আশাবাদী খুব দ্রুত এই কাজ শুরু হবে । মেধস মুনির আশ্রম গড় চণ্ডীধামের রূপ পাবে । সারা দেশের মানুষের সহজেই এখানে আগমন ঘটবে । বেকারদের রুজি-রুটির জায়গা তৈরি হবে । এছাড়াও জঙ্গলের মাঝে মনোরম পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা থাকবে ।"

পর্যটন ক্ষেত্র তৈরির আশা

উল্লেখ্য, মেধস মুনির আশ্রমের পাশেই আবার রয়েছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করা শ্যামরুপার মন্দির । কিছুটা দূরেই অজয় নদের গা ঘেঁষে আছে ইছাই ঘোষের বিশালাকার দেউল । সব মিলিয়ে তাই এই রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে গড় জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এই ইতিহাস, ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে জায়গা পেতে পারে বলে আশাবাদী এলাকাবাসী ।

TAGGED:

GARH CHANDI DHAM
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