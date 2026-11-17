গঙ্গাসাগর মেলায় মাছ বিক্রি নিয়ে চর্চাই হওয়া উচিত নয়: বাগেশ্বরের উল্টো মত জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বরের
Gangasagar Mela 2027: গঙ্গাসাগর মেলার সময় মাছ বিক্রি নিয়ে বড় বার্তা দিলেন জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর ৷ বাঙালিকে না-খাইয়ে মারবেন ? প্রশ্ন ধর্মগুরুর ৷
Published : November 17, 2026 at 6:08 PM IST
গঙ্গাসাগর, 17 নভেম্বর: কোনও ব্যক্তি আলু খাবে নাকি টম্যাটো খাবে, নাকি বেগুন খাবে ? এনিয়ে যেমন চর্চা করা উচিত নয়, তেমনই মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে যখন ভাত-মাছ জড়িয়ে, তখন সেই বিষয়েও আলোচনা হওয়া উচিত হয় ৷ গঙ্গাসাগরে এসে গঙ্গাসাগর মেলায় মাছ বিক্রি বন্ধ হবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী পঞ্চদশনাম জুনা আখড়ার স্বামী প্রবধানন্দজি মহারাজ ৷
এর আগে দুর্গাপুজোর আগে মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর বাবা তথা ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী কলকাতায় এসে পুজোর সময় বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মন্তব্য করেন এবং তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ বিক্ষোভ-প্রতিবাদে নামে সব বিরোধী দল ৷ আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার সময় এলাকায় মাছ বিক্রি বন্ধ থাকবে কি না, এনিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতামত পোষণ করেন মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী পঞ্চদশনাম জুনা আখড়ার স্বামী প্রবধানন্দজি মহারাজ ৷
এদিন গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন কপিলমুনি মন্দিরের থেকে খানিক দূরে মেলা চত্বরে মাছ বিক্রি বন্ধ করা হতে পারে বলে যে আলোচনা চলছে, সেই প্রসঙ্গে তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করেন ৷ মহারাজের বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে মাছ ও ভাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৷ এখানকার মানুষ মাছই খান ৷ এর সঙ্গে সনাতনের ভাবনাকে যুক্ত করা উচিত নয় ৷ আমাদের অনেক দেব-দেবী আছেন, যাঁদের আমিষ ভোগ দেওয়া হয় ৷ তাই মেলায় মাছ বিক্রি হবে না, এটা আমার ঠিক মনে হয় না ৷"
বিশেষ করে উপকূলবর্তী অঞ্চলে মাছ ধরাই বহু মানুষের প্রধান জীবিকা ৷ ফলে মাছ-মাংস বিক্রি পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে স্থানীয় মানুষের রুজি-রুটিতে প্রভাব পড়তে পারে বলেও মনে করেন তিনি ৷
স্বামী প্রবধানন্দ জি মহারাজ আরও বলেন, "ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ৷ মাছ বিক্রি হলে কি মেলা দূষিত হয়ে যাবে ? প্রতিবার গঙ্গাসাগর মেলায় মাছ বিক্রি হয় ৷ এবার বিক্রি হলে কি মেলা দূষিত হয়ে যাবে ? মাছ তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবন ৷ মাছ-ভাত কে না খায় ? আমার তো মনে হয়, 50 শতাংশ মানুষই মাছ-ভাত খায় ৷ তো সেটা বন্ধ করে কী করতে চাও ? মানুষকে না-খাইয়ে মারতে চাও ? এটা ঠিক নয় ৷" তাঁর মত, "এই বিষয়ে তো চর্চাও করা উচিত নয় ৷ কারও খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমরা কি চর্চা করি ?" ধর্মীয় ভাবাবেগের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের জীবিকা এবং দীর্ঘদিনের খাদ্যসংস্কৃতিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি ৷
আগামী বছরের গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ রাজ্যের বিজেপি সরকারের আমলে প্রথম গঙ্গাসাগর মেলাকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ এবার সেই গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে বড়সড় আশার কথা শোনালেন মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী পঞ্চদশনাম জুনা আখড়ার স্বামী প্রবধানন্দজি মহারাজ ৷
তাঁর আশা, 2027 সালের গঙ্গাসাগর মেলা বিগত সব বছরের রেকর্ড ভেঙে দেবে ৷ দ্বিগুণ সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হতে পারে এই পুণ্যভূমিতে ৷ শুধু তাই নয়, কুম্ভ মেলার সমতুল্য হয়ে উঠবে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা ৷
মঙ্গলবার সকালে পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরে এসে উপস্থিত হন স্বামী প্রবধানন্দজি মহারাজ ৷ প্রথমে গঙ্গাসাগরে গঙ্গাস্নান করেন তিনি ৷ এরপর কপিলমুনি মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন মহারাজ ৷ পুজো দেওয়ার পর মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত সাধু-সন্তদের সঙ্গে একটি বৈঠকেও অংশ নেন তিনি । সেখানে আগামী বছরের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি এবং মেলার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর 2027 সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে প্রত্যাশা ৷ নতুন সরকারের আমলে এটাই প্রথম গঙ্গাসাগর মেলা ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার কথা জানিয়েছেন ৷ সেই উদ্দেশে প্রশাসনিক স্তরে শুরু হয়েছে তৎপরতা ৷ মেলাকে আরও আধুনিক, সুসংগঠিত এবং আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷
মহারাজের কথায়, "বিগত কয়েক বছরের গঙ্গাসাগর মেলার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে যাবে আগামী বছরের মেলায় । দ্বিগুণ পুণ্যার্থীর সমাগম হতে পারে ৷ দেশ-বিদেশের অসংখ্য তীর্থযাত্রী এই পুণ্যভূমিতে আসবেন ৷"
একই সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভ মেলার সমতুল মানে নিয়ে যাওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেন স্বামী প্রবধানন্দ ৷ তাঁর মতে, মেলার পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া উচিত, যাতে দেশ-বিদেশের পুণ্যার্থীরা উন্নতমানের পরিষেবা পাবেন ৷ গঙ্গাসাগর মেলা শুধু বাংলার নয়, গোটা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ ৷ তাই এই মেলাকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে ৷