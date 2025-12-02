স্থানীয়দের বিক্ষোভ, মন্ত্রীর নির্দেশে বন্ধ গঙ্গাসাগর মেলা প্রস্তুতির কাজ

স্থানীয়দের বিক্ষোভ, মন্ত্রীর নির্দেশে বন্ধ গঙ্গাসাগর মেলা প্রস্তুতির কাজ
অবৈধভাবে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ ৷ মাটির গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার নির্দেশে বন্ধ গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ ৷
Published : December 2, 2025 at 3:31 PM IST
গঙ্গাসাগর, 2 ডিসেম্বর: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজে নেমে পড়েছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু হঠাৎই গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷ এরপর সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা নির্দেশে বন্ধ হয়ে গেল কাজ ৷
2026 সালের 8 জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে গঙ্গাসাগর মেলা। জোড়কদমে চলছিল প্রস্তুতি । জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছিল মেলা প্রাঙ্গণ । কিন্তু হঠাৎই স্থানীয়দের বিক্ষোভ । তার জেরে বন্ধ হল কাজ । স্থানীয়দের অভিযোগ, গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে মাটির যোগান দেওয়ার জন্য ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরের বেগুয়াখালি এলাকার আইলা বাঁধের পাশে থেকে মাটি কেটে নিয়ে এগিয়ে গঙ্গাসাগরে মেলা প্রাঙ্গণে দেওয়া হচ্ছে । এর ফলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আইলা বাঁধ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখান।
এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে । যে ঠিকাদার সংস্থা এই কাজের বরাদ্দ পেয়েছে, সেই সংস্থা বেগুয়াখালি এলাকা থেকে বালি কিংবা মাটি সংগ্রহ করছিল। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে যে আইলা বাঁধের কাছে থেকে বালি কিংবা মাটি সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷ এর ফলে আইলা বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়বে । এই খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আমার নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন পৌঁছয় এবং সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখে। অবশেষে ওই জায়গা থেকে মাটি কিংবা বালি সংগ্রহ করার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে ।"
এমনকী অবৈধভাবে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। মাটির গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিষয়টি দ্রুত নজরে আসে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিম হাজরার। নিজে সরজমিনে খতিয়ে দেখেন এলাকা এরপর পুলিশ প্রশাসনকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে অবিলম্বে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। মন্ত্রীর নির্দেশের পর বন্ধ হয়ে যায় কাজ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীদের অভিযোগ সেচ দপ্তর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি কাটছে ৷ এর পিছনে শাসক দলের নেতাদের মদত রয়েছে।
মথুরাপুর বিজেপির সাংগঠনিক জেলার হ্যান্ডলুম এবং ওয়েমার সেলের সম্পাদক অরুণাভ দাস জানান, গঙ্গাসাগর মেলা আগে শুরু হয় কাজ । মেলার মাঠ সৌন্দর্যায়নের কাজের জন্য বেগুয়াখালির এলাকার আয়লা বাঁধের কাছে থেকে বালি এবং মাটি কেটে নিয়ে মাঠ ভর্তি করা হচ্ছে । এর ফলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আইলার বাঁধ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কার থেকেই যায়। অবৈধভাবে এই কাজ করা হচ্ছে ৷ এতে শাসক দলের মদত রয়েছে । মোটা অঙ্কের টাকারও গল্প রয়েছে। বাঁধ ভেঙে গেলে মেরামত করার জন্য কোটি কোটি টাকা নেতা-আমলাদের পকেটে ঢুকবে।
এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিমল বেরা বলেন, "আমাদের এই আইলা বাঁধের কাছে থেকে মাটি ও বালি কাটা হচ্ছে । এই বালি মাটি নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলা কাজ করা হচ্ছে । এর ফলে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে নদী বাঁধ । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই নদী বাঁধ ভেঙেই এলাকা প্লাবিত হয়ে যায় যাবে। আমরা তখন দিশাহারা হয়ে পড়ব। এ জন্যই আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি । ইতিমধ্যে কাজ বন্ধ করা হয়েছে । আমরা চাই, গঙ্গাসাগর মেলার কাজ হোক কিন্তু অন্যত্র জায়গা থেকে এই মাটি কিংবা বালি নিয়ে ।"