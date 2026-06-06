কাকদ্বীপ-নামখানার ঝক্কি শেষ, 2027-এর আগেই সরাসরি রেলপথে কপিল মুনির আশ্রম !
নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে মেগা বৈঠক হয় ৷ সেখানে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেলপথ নিয়ে পরিকল্পনা হয় ৷
Published : June 6, 2026 at 3:56 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: গঙ্গাসাগরগামী পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের জন্য অবশেষে মিলল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এক ঐতিহাসিক সুখবর । এবার হয়তো পাকাপাকিভাবে অবসান ঘটতে চলেছে কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছনোর দীর্ঘদিনের চেনা ঝক্কি ও ক্লান্তিকর যাত্রাপথের । কাকদ্বীপ বা নামখানা হয়ে বারবার গাড়ি বদলানো কিংবা নদী পেরিয়ে যাওয়ার দিন এবার ফুরনোর পথে ।
কারণ, আগামী 2027 সালের কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট পেশ হওয়ার আগেই সাগরদ্বীপকে সরাসরি দেশের মূল রেল মানচিত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্র । শনিবার নবান্ন সভাগৃহে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই মেগা প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি হয়েছে । সব কিছু ঠিকঠাক চললে, খুব তাড়াতাড়িই এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রেল সংযোগের সুবিধা পেতে চলেছেন সাধারণ মানুষ ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ
প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলায় ক্ষমতার পালাবদলের পর কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এখন এক সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা পেয়েছে । পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার অভিযোগ তুলতেন যে, গঙ্গাসাগর নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও দাবি-দাওয়াকেই দিল্লি আমল দিচ্ছে না । সাগরের উপকূলবর্তী এলাকার ভাঙন রোধ থেকে শুরু করে মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ-সবেতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ তোলা হতো । কিন্তু রাজ্যে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার প্রতিষ্ঠার পর সেই সংঘাত এখন অতীত । বরং মনে করা হচ্ছে, কেন্দ্র ও রাজ্যের এই সমন্বয়ধর্মী রসায়নের সবচেয়ে বড় লাভ পেতে চলেছে পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরই ।
শুভেন্দু অধিকারীর পদক্ষেপ
নবান্ন সূত্রে খবর, কয়েক দিন আগেই গঙ্গাসাগরের ভাঙন সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের সঙ্গে নিজে কথা বলেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এমনকি বহু বিতর্কিত গঙ্গাসাগর ব্রিজ নির্মাণ নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য যাতে যৌথভাবে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে, সেই জল্পনাতেও ইতিবাচক সিলমোহর দিয়েছেন তিনি । এই আবহে ব্রিজের পাশাপাশি যদি সরাসরি রেল যোগাযোগের বিষয়টিও সম্পন্ন হয়, তবে তা গঙ্গাসাগরের পর্যটন ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সোনায় সোহাগা হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথ
বর্তমানে কলকাতা বা তার আশপাশের এলাকা থেকে সরাসরি গঙ্গাসাগর যাওয়ার কোনও ট্রেন রুট নেই । পুণ্যার্থী কিংবা পর্যটকদের শিয়ালদা স্টেশন থেকে প্রথমে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার লোকাল ট্রেনে চেপে পৌঁছাতে হয় কাকদ্বীপ অথবা নামখানা স্টেশনে । কিন্তু ভোগান্তির সেখানেই শেষ নয় । স্টেশন থেকে নেমে আবার বাস কিংবা অটো চড়ে যাত্রীদের যেতে হয় লট 8 নম্বর জেটি ঘাটে । সেখান থেকে ফের ভেসেল কিংবা লঞ্চে করে মুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে অবশেষে পৌঁছানো যায় কচুবেরিয়া ঘাটে । কচুবেরিয়া থেকে আবার বাসে করে পৌঁছাতে হয় মূল মেলা প্রাঙ্গণে ।
মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে যখন গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে, তখন এই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রাপথের ঝক্কি পোহাতে গিয়ে পুণ্যার্থীদের, বিশেষত বয়স্কদের নাজেহাল দশা হয় । সাধারণ মানুষের এই চরম ভোগান্তি থেকে স্থায়ী রেহাই দিতেই এবার পুরোপুরি 'উঠেপড়ে' লেগেছে রেল মন্ত্রক । রেলের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা অনুযায়ী, 2027 সালের সাধারণ বাজেট পেশের আগেই এই প্রকল্পের কাজ বহুলাংশে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে । পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে, আগামিদিনে নদী পারাপার কিংবা বারবার গাড়ি বদলানোর ঝামেলা এড়িয়ে, ট্রেনের কামরায় বসেই সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যাবে সাগরের মেলা প্রাঙ্গণে । অনেক দিন পর বাংলায় রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণে এমন বড়সড় আশার আলো দেখা গেল ।
নবান্নে মেগা বৈঠক
শনিবার নবান্ন সভাগৃহে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের শীর্ষ আমলা ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এক প্রতিনিধি পর্যায়ের দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ বৈঠক হয় । সেই বৈঠকেই গঙ্গাসাগর রেল প্রকল্পের বিষয়েও আশার আলো দেখা গিয়েছে । নবান্নের তরফে রেলকে সমস্তরকম প্রশাসনিক ও জমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যা এই প্রকল্পের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন রাজ্যের আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, রেলের প্রকল্পে কোনোভাবেই দীর্ঘসূত্রিতা করা চলবে না । দ্রুত জমি চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে কীভাবে যাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রেলকে সাহায্য করা যায়, সেই জন্য হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে রাজ্যকে । আর সেখানে কোনোভাবেই দীর্ঘসূত্রিতা বরদাস্ত নয় -স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।