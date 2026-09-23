নিম্নচাপে সিঁদুরে মেঘ ! উত্তাল গঙ্গাসাগরে মাইকিং, পুণ্যার্থী-মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নামায় নিষেধাজ্ঞা

নিম্নচাপে সিঁদুরে মেঘ ! উত্তাল গঙ্গাসাগরে মাইকিং, পুণ্যার্থী-মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নামায় নিষেধাজ্ঞা
Gangasagar Weather: নিম্নচাপের প্রভাবে গঙ্গাসাগরে সতর্কতা । প্রশাসনের বার্তা, দুর্যোগ না কাটা পর্যন্ত সতর্ক থাকুন, সমুদ্র থেকে দূরে থাকুন । শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন
Published : September 23, 2026 at 11:36 AM IST
গঙ্গাসাগর, 23 সেপ্টেম্বর: নিম্নচাপে উত্তাল গঙ্গাসাগর । সমুদ্রের গর্জনে বাড়ছে উদ্বেগ । এই পরিস্থিতিতে পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের জন্য জারি করা হল কড়া সতর্কতা । গঙ্গাসাগরের সমুদ্র সৈকত থেকে স্নানের ঘাট—সর্বত্র চলছে প্রশাসনের মাইকিং ।
সমুদ্রে নামতে নিষেধ করা হচ্ছে পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের । একইসঙ্গে মাঝসমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদেরও দ্রুত ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আগামী 25 সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত তাদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা । সাগরের ট্রলার ঘাট-সহ উপকূলের বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে মাঝ সমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদের দ্রুত নিরাপদ জায়গায় ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে । নতুন করে কোনও ট্রলার যাতে সমুদ্রে না যায়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে ।
বঙ্গোপসাগরে তৈরি গভীর নিম্নচাপ শক্তি সঞ্চয় করে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ৷ যার অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের দিকে হলেও তার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও শুরু হয়েছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া । আকাশের মুখ ভার । সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া । আর সমুদ্রের ঢেউ ক্রমেই হয়ে উঠছে আরও উত্তাল ।
এই পরিস্থিতিতে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন । গঙ্গাসাগরজুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ নজরদারি । সাগর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সকাল থেকেই গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করছেন সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা । সমুদ্র সৈকত, স্নানের ঘাট এবং কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের সতর্ক করা হচ্ছে ।
প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হচ্ছে—উত্তাল সমুদ্রে কোনওভাবেই নামা যাবে না । পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রের জল থেকে দূরে থাকতে হবে । অনেকেই গঙ্গাসাগরে এসে সমুদ্রস্নান করেন । কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সেই স্নানই বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে । তাই আগেভাগেই সতর্ক প্রশাসন ।
নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দমকা হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ঘণ্টায় প্রায় 40 থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । ফলে সমুদ্র আরও উত্তাল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । একইসঙ্গে উপকূলবর্তী নিচু এলাকাগুলিতে জল ঢোকার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে সাগর দ্বীপের নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিয়েও সতর্ক প্রশাসন । বিশেষ করে কাঁচাবাড়িতে বসবাসকারী মানুষদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে । দুর্যোগের সময় যাতে কোনওরকম বিপদ না ঘটে, তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
সমুদ্রের কাছাকাছি থাকা মানুষদের অপ্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে যাতে কেউ সমুদ্রের ধারে না যান, সেদিকেও নজর রাখছেন পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা । পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী । গঙ্গাসাগর শুধু তীর্থস্থানই নয়, দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রও । ফলে প্রতিদিনই বহু মানুষ এখানে আসেন । দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে যাতে পর্যটক কিংবা পুণ্যার্থীদের নিয়ে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেই কারণেই আগেভাগে সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন ।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপকূলের বাসিন্দাদের আগামী কয়েকদিন আবহাওয়ার আপডেটের দিকে নজর রাখার আবেদন জানানো হয়েছে । আবহাওয়া দফতর ও প্রশাসনের তরফে জারি করা সমস্ত নির্দেশিকা মেনে চলার কথাও বলা হয়েছে । জরুরি পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।