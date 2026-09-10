বেড়েই চলেছে গঙ্গার জল, বানভাসি ভূতনিতে ডুবে গিয়েছে থানাও

বেড়েই চলেছে গঙ্গার জল, বানভাসি ভূতনিতে ডুবে গিয়েছে থানাও
MALDA EROSION AND FLOOD SITUATION: গঙ্গার জলে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, চরম সমস্যায় পড়েছেন ভূতনির পুলিশকর্মীরা ৷ থানার একতলা জলে প্রায় ডুবে গিয়েছে ৷
Published : September 10, 2026 at 8:38 PM IST
মালদা, 10 সেপ্টেম্বর: ফুলেই চলেছে গঙ্গা ৷ তার প্রভাব পড়ছে মালদা জেলার বন্যা দুর্গত এলাকাগুলিতেও ৷ গোদের উপর বিষফোঁড়া, গঙ্গার জলের চাপ হ্রাস করতে খুলে দেওয়া হয়েছে ফরাক্কা ব্যারাজের 109টি গেটই ৷ এর ফলে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রামে ৷
তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ভূতনি চরে ৷ সেখানে শুধু বাঁধের কিছু অংশই জল থেকে বেঁচে রয়েছে ৷ ভূতনি থানার একতলা ডুবে গিয়েছে ৷ সেই অবস্থাতেও দুর্গত মানুষকে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা ৷ চরের উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গত মানুষজনকে স্বাস্তি দিতে আগেই কেটে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ চণ্ডীপুর বাঁধ ৷ সেখান দিয়ে তীব্র গতিতে জল বেরিয়ে মিশছে ফুলহরে ৷ সেচ দফতরের অনুমান, আগামী রবিবার থেকে পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হতে পারে ৷
এদিকে, গঙ্গার ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে ৷ গত 24 ঘণ্টাতেও গঙ্গার জলস্তর দফায় দফায় বেড়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় নদীর জলস্তর ছিল 26.4 মিটার ৷ অর্থাৎ এদিন সকালে চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 74 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে নদী বইছিল ৷ একই সময় ফুলহরের জলস্তর ছিল 27.77 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 34 সেন্টিমিটার উঁচুতে ৷ নদীর তীরবর্তী এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে৷ তবে এখনও জেলার তৃতীয় প্রধান নদী মহানন্দা বিপদসীমার অনেকটাই নীচে রয়েছে ৷ এদিন সকালে মহানন্দার জলস্তর ছিল 19.73 মিটার ৷ বিপদসীমা 21 মিটার থেকে 1.77 মিটার নীচে ৷
গঙ্গার জলে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, চরম সমস্যায় পড়েছেন ভূতনির পুলিশকর্মীরা ৷ থানার একতলা জলে প্রায় ডুবে গিয়েছে ৷ থানার সমস্ত নথিপত্র ফুলহর নদীর ব্রিজের ধারে থাকা ক্যাম্পে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ দোতলায় থেকে কাজ চালাচ্ছেন কর্মীরা ৷ সেখান থেকেই মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ চালাচ্ছেন ৷ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জমা নেওয়া হচ্ছে ৷ প্রয়োজনে খাকি উর্দি খুলে জলে নেমে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তাঁরা ৷ দুর্গত মানুষজনের কাছে পানীয় জল ও খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন ৷ পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, “বন্যা পরিস্থিতিতে পুলিশকর্মীরা প্রতিটি মুহূর্ত দুর্গত মানুষের পাশে রয়েছেন ৷ যে কোনও প্রয়োজনে তাঁরা বিপন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন ৷ জলবন্দি মানুষজনকে পানীয় জল ও খাবারও বিলি করছেন ৷ এই মুহূর্তে থানায় জল ঢুকে গেলেও পুলিশকর্মীরা সেখানে থেকেই মানুষকে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন ৷ চরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপরেও তাঁরা নজর রেখে চলেছেন ৷”
গঙ্গার জলে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ এলাকাবাসীর দাবি মেনে গত পরশু দক্ষিণ চণ্ডীপুর বাঁধের প্রায় 10 মিটার অংশ কেটে দিয়েছিল প্রশাসন ৷ সেখান দিয়ে তীব্র গতিতে জল বেরোতে শুরু করেছিল ফুলহরের দিকে ৷ জলের ধাক্কায় এখন সেই কাটা অংশ 100 মিটার পেরিয়ে গিয়েছে ৷ প্রবল গতিতে জল নেমে চলেছে ৷ এর কিছু সুফলও মিলেছে ৷ উত্তর চণ্ডীপুর এলাকায় জমে থাকা জল প্রায় 10 সেন্টিমিটার কমে গিয়েছে ৷ স্থানীয়দের আশা, আর কয়েকদিনের মধ্যে জল আরও নেমে যাবে ৷ এর মধ্যে যদি গঙ্গার জলস্তর নামতে শুরু করে তবে উত্তর চণ্ডীপুরের মানুষ অনেকটাই বেঁচে যাবে ৷
সেটাই বলছিলেন বাপি ঘোষ ৷ তিনি বলেন, “দক্ষিণ চণ্ডীপুরের বাঁধ না কাটা হলে চর থেকে জল বেরোত না ৷ সেক্ষেত্রে ভূতনিবাসীর অবস্থা আরও খারাপ হত ৷ ভূতনি চরের আকার গামলার মতো৷ এখান থেকে জল বেরোনোর কোনও পথ নেই ৷ এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ চণ্ডীপুরের কাটা বাঁধই একমাত্র ভরসা ৷ কাটা বাঁধ দিয়ে জল ফুলহরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে ৷ এখন পরিস্থিতি খানিকটা ভালো ৷”
রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু বলেন, “কেশরপুর এলাকায় গঙ্গার ভাঙন হয়েছে ৷ তাতেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ প্রশাসনিকভাবে আমরা পরিস্থিতির উপর প্রতি মুহূর্তে নজর রেখে চলেছি ৷ গঙ্গার ভাঙন আটকাতে নতুন স্কিম তৈরি করা হয়েছে ৷ আগামীতে এখানে গঙ্গার স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছি ৷ নদীর জল শুকিয়ে গেলেই সেই স্কিমের কাজ শুরু করে দেওয়া হবে ৷”
জেলা সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “আরও দু’দিন গঙ্গার জলস্তর বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আশা করা যাচ্ছে, রবিবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে ৷ আমরা এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছি ৷ কিন্তু এই সময় যদি উত্তরপ্রদেশ বা বিহারে ভারি বৃষ্টি শুরু হয় তবে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হতে পারে ৷” এদিকে প্রশাসনিক মহলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, জেলার ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মালদায় আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তার জন্য ইতিমধ্যে বিমানবন্দরে কাজ শুরু হয়েছে ৷ তবে তিনি কবে আসবেন, তা নিয়ে এখনও মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে কোনও নির্দেশিকা জেলায় এসে পৌঁছোয়নি ৷