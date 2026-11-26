প্লাস্টিক ও হোগলা পাতা বর্জন করে আধুনিক তাঁবু, ঢেলে সাজানো হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা
Ganga sagar mela: মুখ্যসচিবের অনুমান, অন্যান্য বছর গঙ্গাসাগরে 15 থেকে 20 হাজার মানুষের উপস্থিতি থাকলেও এবার সেই সংখ্যা বেড়ে 50 থেকে 60 হাজার হতে পারে।
Published : November 26, 2026 at 2:54 AM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে। মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের রূপ দিতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রথমবার মেলা প্রাঙ্গণকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক এবং হোগলা পাতা মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অতীতে মেলায় অগ্নিকাণ্ডের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। দাহ্য হোগলা পাতার ছাউনিতে আগুন লাগার প্রবল আশঙ্কা থাকে। সেই বিপদ এড়াতেই পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য অস্থায়ী ছাউনির বদলে আধুনিক ও সুরক্ষিত তাঁবু তৈরি করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রী এবং শীর্ষ আমলাদের সরাসরি নজরদারিতে মেলার পরিকাঠামো তৈরির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে।
রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, মেলায় বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামোগত আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে। তাঁর কথায়, “পরিবেশবান্ধব গঙ্গাসাগর গড়ে তুলতে এই প্রথমবার হোগলা পাতা ও প্লাস্টিকবিহীন মেলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের থাকার জন্য হোগলা পাতার ছাউনির পরিবর্তে তৈরি করা হবে আধুনিক তাঁবু।” ভিড়ের নিরিখে এবারের মেলা অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে বলেই প্রশাসনের অনুমান।
বাড়তি ভিড় সামাল দিতে জলপথ ও আকাশপথে যাতায়াতের ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পুণ্যার্থীদের পারাপারের জন্য নামানো হচ্ছে 20টি বৃহৎ আকারের বার্জ। প্রতিটি বার্জে একসঙ্গে এক হাজারেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। এর ফলে ভেসেল ঘাটে দীর্ঘ অপেক্ষার ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।
জলপথের পাশাপাশি থাকছে আকাশপথে সাগরে পৌঁছনোর সুবিধেও। বেহালা ফ্লাইং ক্লাব এবং কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু রাখা হচ্ছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি সাধারণ পুণ্যার্থীরাও নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে এই হেলিকপ্টার পরিষেবা ব্যবহার করে অল্প সময়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছতে পারবেন।
পুণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও পুণ্যস্নানের পরিবেশ নিখুঁত রাখতে সাগরের ঘাটগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে ঘাটে কাদা এবং আবর্জনা জমে থাকার কারণে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতে সমস্যা হত। এবার যাতে ঘাটে কোনওভাবে কাদা বা নোংরা জমতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। যাতায়াত নিরাপদ ও মসৃণ করতে ঘাটের পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে। মেলা প্রাঙ্গণে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান অব্যাহত রাখতে বসানো হচ্ছে বিশেষ ওয়াটার এটিএম। পুণ্যার্থীরা সেখান থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারবেন। পরিবেশের কথা ভেবে প্লাস্টিকের বোতল বা গ্লাস বর্জন করা হলেও, জল পানের সুবিধার্থে বিকল্প কাপ ও গ্লাসের ব্যবস্থা রাখছে প্রশাসন।
আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটাতে মেলা প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। এই মঞ্চে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে কীর্তন পরিবেশন করবেন। ভিন রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদেরও এই বিশেষ মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার করা থেকে শুরু করে ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ রক্ষা— সব দিক থেকেই এবারের মেলাকে নিখুঁত করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য প্রশাসন। আধুনিক তাঁবু, উন্নত ঘাট এবং দ্রুতগতির পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলাকে বিশ্বমানের এক সুশৃঙ্খল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করার লক্ষ্যেই এগোচ্ছে সরকার।