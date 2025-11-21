ভাঙনে ঠিকানা বদলেছে বারবার, SIR নিয়ে তাই আতঙ্কে গঙ্গাচরের বাসিন্দারা

ভাঙনে ঠিকানা বদলেছে বারবার, SIR নিয়ে তাই আতঙ্কে গঙ্গাচরের বাসিন্দারা
কখনও বাংলা, কখনও বিহার, কখনওবা ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা হয়েছেন গঙ্গাচরের বাসিন্দারা৷ বারবার ঠিকানার বদলের জেরে এসআইআর নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে না তো! আতঙ্কে গঙ্গাচরবাসী৷
মালদা, 21 নভেম্বর: গঙ্গা পাড় কেটেছে অবিরত৷ সেই সত্তরের দশক থেকে৷ নদীতে তলিয়ে গিয়েছে কত গ্রাম৷ এমনকি গোটা একটি গ্রাম পঞ্চায়েতও এখন নদীগর্ভে৷ কিছুই আর নেই৷ থেকে গিয়েছে শুধু মানুষ৷ খানিকটা গোত্রহীন হয়ে৷ কারণ, নদীর ইতিহাস৷ এ’কূল ভাঙে, ও’কূল গড়ে৷
কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুরের তলিয়ে যাওয়া জমি গঙ্গার চর হয়ে জেগে ওঠে দু’দশক সময় পর৷ ভিটে হারানো মানুষজন সেই চরে বসবাস শুরু করেন৷ কিন্তু জেগে ওঠা চরের দখল নেয় নদীর ওপারের ঝাড়খণ্ড৷ সেই চর ফের গঙ্গার জলে ডোবে, আবার এক দশক পর জেগে ওঠে৷ আরও একবার পালিয়ে যাওয়া মানুষ নতুন চরে আস্তানা বাঁধে৷ এবার চরের দখল পশ্চিমবঙ্গের৷
এভাবেই এই মানুষগুলো কখনও বাংলা, কখনও বিহার, কখনও বা ঝাড়খণ্ডের নাগরিক হয়ে যান৷ এই মুহূর্তে মালদা জেলায় গঙ্গা নদীতে 85টি চর রয়েছে৷ তার কয়েকটিতে মানুষের বসবাসও রয়েছে৷ তাঁরা এসআইআর নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত৷
কেন চরবাসীদের আতঙ্ক? কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের হামিদপুর চরের কথা ধরা যাক৷ 1971 সালে এই ব্লকের নিত্যানন্দপুর মৌজার অন্তর্গত হামিদপুর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ছিল৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে গঙ্গা এই মৌজার পুরোটাই গিলে ফেলে৷ পরে গঙ্গায় চর আকারে ফের জেগে ওঠে হামিদপুর৷ সেখানে ফের বসতি স্থাপন হয়৷ এখন এই চরে হাজার দুয়েক ভোটার৷
কিন্তু এখানে বসবাসকারী কারও নাম বাংলার 2002 সালের ভোটার তালিকায় নেই৷ 2008 সালে জেলা প্রশাসন তাঁদের নাম বাংলার ভোটার তালিকায় তুলেছিল৷ 2010 থেকে তাঁরা বাংলার ভোটার৷ তার আগে তাঁরা ছিলেন অবিভক্ত বিহারের ভোটার৷ সেই বিহার এখন নেই, নেই তাঁদের তখনকার নির্বাচনী পরিচিতি৷ তাহলে তাঁরা এখন এসআইআর-এর ইন্যুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করবেন কীভাবে?
ঠিক এই প্রশ্নটাই তুলছেন বৃদ্ধ কেদারনাথ মণ্ডল৷ নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষজনের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের পুরোধা তিনি৷ কেদারনাথ বলছেন, “প্রায় প্রতিটি চরের বাসিন্দাদেরই এই সমস্যা৷ নদী ভাঙনের জন্য বারবার তাঁদের ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে৷ এঁদের স্থায়ী ঠিকানা বলে কিছু হয় না৷ আজ তাঁরা যে চরে বাস করছেন, কাল সেই চরও নদীতে চলে যেতে পারে৷ তখন আবার তাঁদের নতুন ঠিকানা খুঁজতে হবে৷ এসআইআর করা হচ্ছে 2002 সালের ভোটার তালিকাকে ধরে৷ সেক্ষেত্রে এই মানুষগুলোর কী হবে?”
এই অবস্থায় চরবাসীদের একমাত্র ভরসা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের আশ্বাস৷ এসআইআর সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর সঙ্গে মালদায় এসেছিলেন তিনি৷ ফিরে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছেন, “কোনও বৈধ ভারতীয়র নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় না-থাকলেও চলবে৷ 2025 সালের 27 অক্টোবর যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কারও নাম থাকলে তিনি ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না৷ এমনকি মালদার চরবাসীরাও নয়৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘নদীচরের যাঁরা ইন্যুমারেশন ফর্ম পেয়েছেন, তাঁদের সবার হিয়ারিং হবে৷ সেখানে তাঁরা নিজেদের কাছে থাকা নথিপত্র দেখাবেন৷ কোনও সমস্যা হলে জেলাশাসক থেকে শুরু করে অন্য আধিকারিকরা রয়েছেন৷ তাঁরা বিষয়টি দেখবেন৷ ফর্ম পাওয়া প্রত্যেকের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে৷”
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কথায় স্পষ্ট, সাধারণভাবে চরবাসীদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে না৷ প্রয়োজনীয় নথিও তাঁদের কাছে নেই৷ সব গঙ্গা গিলে নিয়েছে৷ তাই ভোটাধিকার পেতে তাঁদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে৷ এক চরবাসী সফিকুল ইসলামের কথায়, “একসময় নিজের জমি ছিল, বাড়ি ছিল৷ গঙ্গায় সব গিয়েছে৷ নথিপত্রও বাঁচাতে পারিনি৷ এখন চরে থাকি৷ চরের জমি বিক্রি হয় না৷ ফলে যে জায়গায় আছি, তার দলিলও নেই৷ কী করে ভোটাধিকার পাব, জানি না৷ তবে একসময় অবিভক্ত বিহারের ভোটার ছিলাম৷ সেই তালিকা পাওয়া গেলে মনে হয় বেঁচে যাব৷ কিন্তু সেটা আদৌ সম্ভব কি না, জানি না৷” একই বক্তব্য হামিদপুর চরের বাসিন্দা সমর ঘোষ, মদন মণ্ডল, নজরুল শেখদেরও৷
গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক খিদির বক্স অবশ্য বলেন, “2003 সালে ঝাড়খণ্ডে এসআইআর হয়েছিল৷ সেই তালিকা পাওয়া গিয়েছে৷ ওই তালিকা অনুযায়ী ইন্যুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করবেন চরবাসীরা৷ কারণ, অবিভক্ত বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড তৈরি হওয়ার পর মালদার গঙ্গা লাগোয়া এলাকাটি সেই রাজ্যেই পড়ে৷ আশা করছি, প্রত্যেক চরবাসীর নামই সেখানকার এসআইআর তালিকায় থাকবে৷”
কিন্তু 2002 সালের পর যাঁদের নাম কোনও রাজ্যের ভোটার তালিকায় উঠেছে, তাঁরা কী করবেন? এই প্রশ্ন তুলেছেন মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন৷ তিনি বলেন, “এই জেলার হাজার হাজার মানুষের নথিপত্র গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে৷ অনেকেই 2002 সালের পর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন৷ এঁদের সবার নাম ভোটার তালিকায় তুলতে হবে৷ হিয়ারিং-এর নামে কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না৷ এঁদের নথি খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব কমিশনের৷ এঁরা কেউ বাংলাদেশি কিংবা রোহিঙ্গা নন৷ সবাই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা৷”