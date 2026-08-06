পাড় কাটতে শুরু করল গঙ্গা, এবার নিশানায় ভূতনির কেশরপুর কলোনি

পাড় কাটতে শুরু করল গঙ্গা, এবার নিশানায় ভূতনির কেশরপুর কলোনি
ভূতনি চরের কেশরপুর কলোনি এলাকার বালিমাটির পাড়ে গঙ্গা ভাঙন শুরু হওয়ায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা ৷
Published : August 6, 2026 at 6:15 PM IST
মালদা, 6 অগস্ট: জেলার বন্যা ও ভাঙন মোকাবিলা নিয়ে বুধবারই আগাম বৈঠক করেছে জেলা প্রশাসন ৷ তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাঙন শুরু হল গঙ্গার ৷ বৃহস্পতিবার সকালে মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের কেশরপুর কলোনিতে অনেকটা এলাকা নিয়ে শুরু হয়েছে গঙ্গার ভাঙন ৷ আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন নিজেদের ঘরবাড়ি সরিয়ে নেওয়ার কাজে হাত লাগিয়েছেন ৷ কিন্তু কে কোথায় যাবেন, তার কোনও ঠিকানা নেই ৷
গ্রামবাসীরা বলছেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে ৷ কিন্তু ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলেও আগের মতোই ভাঙন রোধের জোড়াতালি কাজ হচ্ছে ৷ মানুষকে বাঁচাতে এখনও কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি ৷ তাঁরা চান, সরকার ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ করুক ৷
দেশজুড়ে বর্ষার বৃষ্টি চলছে ৷ বানের জলে ভাসছে অসম ৷ মালদা জেলায় এখনও পর্যন্ত তেমন বৃষ্টি না হলেও উত্তর থেকে বয়ে আসা জলে ফুঁসতে শুরু করেছে গঙ্গা-ফুলহর ৷ দুই নদীর জলস্তরই দ্রুতগতিতে বাড়ছে ৷ নদীতে এখন প্রবল স্রোত ৷ এদিন সকালে সেই স্রোতই সজোরে ধাক্কা মারে ভূতনি চরের কেশরপুর কলোনি এলাকার বালিমাটির পাড়ে ৷
তলিয়ে যেতে শুরু করে মাটি ৷ ঘটনাস্থল থেকে 50-60 মিটার দূরেই জনবসতি ৷ কিছু বাড়ির দূরত্ব তারও কম ৷ সেই বাড়িগুলি সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে ৷ ভাঙনের অভিজ্ঞতা থাকা পাড়বাসীরা বলছেন, যেভাবে আজ ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে খুব তাড়াতাড়ি তা বন্ধ হবে না ৷ এখন কয়েকদিন ধরে দফায় দফায় ভাঙন চলবে ৷ কারণ, পশ্চিমদিক থেকে বাতাস বইছে ৷ অথচ কয়েকদিন আগে এই এলাকায় ভাঙন রোধের কাজ করেছে সেচ দফতর ৷ নদীর পাড়ে ফেলা হয়েছিল মাটি বোঝাই বস্তা ৷ এদিনের ভাঙনে সেসব বস্তা উধাও ৷
স্থানীয় বাবুলাল মাহাতো বলছেন, "ভূতনিতে ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এখানে ভাঙন আটকাতে হলে ভালো কাজ করতে হবে ৷ বস্তা কিংবা ইটের টুকরো ফেলে কোনও কাজ হবে না ৷ এই কাজ করে গঙ্গাকে আটকানো যাবে না ৷ প্রতি বছর বিঘার পর বিঘা জমি গঙ্গায় বসে যাচ্ছে ৷ মানুষ চাইছে, এখানে ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ হোক ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে যে কাজ হয়েছে, এখন ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলেও একই কাজ হচ্ছে ৷ অথচ ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে এখানে আরসিসি ঢালাই-এর কাজ হওয়া উচিত ছিল ৷ এখানে ড্রেজার কাজে লাগানো হোক ৷ এখানে ড্রেজিং করা হলে গঙ্গা পশ্চিমে সরে যাবে ৷ এছাড়া ভূতনির ভাঙন ঠেকানো অসম্ভব ৷"
এলাকার আরেক বাসিন্দা সুনীল মণ্ডলের অভিযোগ, "দু'দিন আগেই এখানে বস্তা ফেলেছিল ৷ আমি তখন এখানে ছিলাম না ৷ আজ ঠিক সেখানেই গঙ্গা পাড় কাটতে শুরু করেছে ৷ এখানে কিছুতেই ভাঙন রোধের ভালো কাজ হচ্ছে না ৷ সবচেয়ে বড় কথা, যতদিন বস্তা ফেলা হয়নি ততদিন এখানে ভাঙন হয়নি ৷ বস্তা ফেলতেই ভাঙন শুরু হয়েছে ৷"
গঙ্গা ভাঙনের দাপট থেকে কেশরপুর কলোনিকে রক্ষা করতে গত বছরই কয়েক লাখ টাকায় তৈরি করা হয়েছিল বাঁধ ৷ এক বছর পেরোতে না পেরোতেই সেই বাঁধ পড়েছে অস্তিত্বের সংকটে ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে জেলা সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর গুড়িয়া কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন ৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "গঙ্গার জলস্তর বাড়ার সময় প্রতি বছর অল্পবিস্তর ভাঙন হয় ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছি ৷ এই মুহূর্তে জলস্তর বেশি থাকায় ভাঙন রোধের বড় কাজ করা সম্ভব নয় ৷ অস্থায়ীভাবেই কাজ করতে হবে ৷"