বিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ! জলপাইগুড়িতে দুই ক্যাটারিং কর্মীর যাবজ্জীবন

বিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ! জলপাইগুড়িতে দুই ক্যাটারিং কর্মীর যাবজ্জীবন
2021 সালের 24 এপ্রিল ময়নাগুড়িতে মামার বাড়ির একটি বিয়েবাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে এসেছিল নাবালিকা । সেখান থেকেই তাকে তুলে নিয়ে যায় ক্যাটারিংয়ের তিন কর্মী ৷
Published : May 22, 2026 at 2:11 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 মে: বিয়ে বাড়িতে আসা এক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের ঘটনায় কড়া সাজা শোনাল জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত । ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ক্যাটারিং কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক । পাশাপাশি প্রত্যেককে 30 হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে । নির্যাতিতার জন্য চার লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা লিগাল সার্ভিস অথরিটিকেও ।
মামলার শুনানিতে নাবালিকার গোপন জবানবন্দি, মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং সাক্ষ্যপ্রমাণকে গুরুত্ব দেয় আদালত । তদন্ত চলাকালীন মোট দশ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় বলে জানা গিয়েছে । তারই ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷
পকসো আদালতের বিশেষ সরকারি আইনজীবী দেবাশিস দত্ত জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল 2021 সালের 24 এপ্রিল । ময়নাগুড়ি থানার এলাকায় মামার বাড়ির একটি বিয়েবাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে এসেছিল ওই নাবালিকা । বিয়ের জলভরার অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের সঙ্গে গিয়েছিল সে । অভিযোগ, সেখান থেকেই আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায় কিশোরী ।
পরিবারের তরফে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি । পরে গভীর রাতে বিয়েবাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি বাড়ির সামনে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাকে । উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় । পরদিন নাবালিকা পুরো ঘটনার কথা মাকে জানায় ।
অভিযোগ, জলভরার অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে তিন জন মিলে তাকে জোর করে একটি ফাঁকা বাড়িতে তুলে নিয়ে যায় । সেখানে একটি ঘরে আটকে রেখে গণধর্ষণ করা হয় । পরে কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ একে একে তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করে । ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালক ছিল বলে জানা গিয়েছে । সে বিয়েবাড়িতে ডেকোরেশনের কাজ করতে এসেছিল । বর্তমানে তার বিচার চলছে জলপাইগুড়ি জুভেনাইল কোর্টে । বাকি দুই অভিযুক্তও ক্যাটারিং কর্মী ছিলেন ।
দীর্ঘ শুনানির পর বৃহস্পতিবার বিশেষ পকসো আদালত দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় । আদালতের এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নির্যাতিতার পরিবার । অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছিল প্রতিবেশীরাও ৷ তাঁরা বলছেন, যেভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে, তাতে এই রায় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ৷