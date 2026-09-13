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সিদ্ধিদাতা গণেশকে কীভাবে স্থাপন করবেন ? গণপতি পুজোর শুভ সময় জানা আছে...

Ganesh Puja 2026: সোমবার অর্থাৎ 14 সেপ্টেম্বর গণেশ চতুর্থী ৷ সিদ্ধিদাতার পুজো চলবে আগামী 10 দিন ধরে ৷ গণপতি বাপ্পার পুজো আচার-নিয়ম জানা আছে ?

GANESH CHATURTHI 2026
গণেশ পুজোর খুঁটিনাটি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 7:36 PM IST

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সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি এবং বুদ্ধির দেবতা হলেন শ্রী গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশ, সকল কাজে সফলতা প্রদান করেন তিনি। এই কারণে সমস্ত শুভ কাজে, এমনকী সমস্ত পুজোর শুরুতে সিদ্ধিদাতার পুজো করা হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে পালন করা হয় গণেশ চতুর্থী। আগামিকাল অর্থাৎ 14 সেপ্টেম্বর সেই দিন ৷ ইতিমধ্যেই সিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনায় মেতে উঠেছেন দেশবাসী। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, গোয়া-সহ ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে জনপ্রিয় গণপতি বাপ্পার পুজো ৷ কিন্তু বাড়িতে যাঁরা গণেশ মূর্তি বা সিদ্ধিদাতাকে পুজো করবেন তাঁরা জানেন কি বেশ কয়েকটি নিয়ম মেনে দেবী দুর্গার বড় ছেলেকে পুজো করতে হয় ৷ নয়তো তিনি রুষ্ট হন...

গণেশ চতুর্থীর জন্য ইতিমধ্যেই সারাদেশে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, "ভাদ্রের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি শুরু হচ্ছে 14 সেপ্টেম্বর সকাল 07.06 মিনিটে ৷ তিথি চলবে পরদিন, সকাল 7.44 মিনিটে শেষ হবে। শাস্ত্র অনুসারে, ভগবান গণেশ দুপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেহেতু সোমবার দুপুরে চতুর্থী তিথি পূর্ণরূপে থাকবে, তাই সেদিন ঘরে ঘরে গণপতি বাপ্পাকে স্থাপন করতে হবে ৷

Ganesh Puja 2026
গণপতি বাপ্পার পুজোর নিয়ম-কানুন (ফাইল ছবি- ইটিভি ভারত)

বৈদিক পঞ্জিকা অনুসারে, গণপতি বাপ্পার পুজোর নিয়ম

গণেশ মূর্তি স্থাপনের সবথেকে ভালো সময় হল 11.02 মিনিট থেকে দুপুর 1.31 পর্যন্ত। ভক্তদের এই শুভ আড়াই ঘণ্টার মধ্যে বাপ্পার পুজো ও বিগ্রহ স্থাপন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

Ganesh Puja 2026
মণ্ডপের পথে যাচ্ছেন বাপ্পা (পিটিআই)

বাপ্পাকে বাড়ি আনার আগে কী করবেন ?

  • মূর্তি আনতে যাওয়ার জন্য, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পরিষ্কার পোশাক পরুন।
  • বাপ্পাকে বাড়ি আনার সময়, রাস্তায় তাঁর চোখের উপর একটি লাল কাপড় বেঁধে দিতে ভুলবেন না। এই কাপড়টি শুধুমাত্র স্থাপনের সময়ই খোলা হয়।
  • যখন বাপ্পা আপনার বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছবেন, তখন ফুল ছড়িয়ে ও আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানানো ভালো ৷

মূর্তি স্থাপনের নিয়মকানুন ও আচার-অনুষ্ঠান

জ্যোতিষশাস্ত্র ও বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাপ্পার মূর্তি স্থাপনের জন্য একটি কাঠের বেদি ব্যবহার করুন। এটিকে বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে বা ঈশান কোণে রাখুন এবং একটি হলুদ বা লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। বেদির উপর একটি স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকুন এবং আস্ত চালের দানা দিয়ে আট পাপড়ির একটি পদ্ম তৈরি করুন।

Ganesh Puja 2026
গণেশ মূর্তি (পিটিআই)

মূর্তির পিছনের অংশ আড়ালে রাখুন

মূর্তি স্থাপন করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন এর সিদ্ধিদাতার পিঠ আপনার দিকে না-থাকে। বাপ্পার মুখ সর্বদা আপনার দিকে মুখ করে রাখা উচিত ৷

Ganesh Puja 2026
মোদক (RKC)

দূর্বা ও প্রণাম

হাতে জল, চাল ও ফুল নিয়ে পুজো করার সংকল্প করুন এবং 'ওম গণ গণপতয়ে নমঃ' মন্ত্রে ভগবান গণেশের ধ্যান করুন। ভগবান গণেশের চরণে নয়, তাঁর কপালে 21 জোড়া দূর্বা অর্পণ করুন। এরপর, তাঁর প্রিয় 21টি মোদক বা লাড্ডু নিবেদন করুন ৷ সবশেষে প্রদীপ, মোমবাতি ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে আরতি সম্পন্ন করুন।

Ganesh Puja 2026
মহারাষ্ট্রে গণেষ চলেছেন প্যান্ডেলের দিকে (পিটিআই)

গণেশ কথা

সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্মের সময় দেবী দুর্গা সকলের সঙ্গে শনিদেবকেও নিমন্ত্রণ করেন তাঁর পুত্রের মুখ দেখে আশীর্বাদ করার জন্য। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শনিদেব গৌরী পুত্রকে দর্শন করেন। শনিদেব দর্শন করা মাত্র গণেশের মাথা ভস্মীভূত হয়। এই অবস্থায় ভগবান বিষ্ণুর প্রচেষ্টায় হস্তিমস্তক দিয়ে শ্রী গণেশের পুনর্জীবন দান করা হয়। দেবী দুর্গা ক্রুদ্ধ এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন এই রূপদর্শনের কারণে শ্রী গণেশকে দেবতা রূপে পুজো করা হবে কি না, এই চিন্তায়। অবশেষে সমস্ত দেবতার আশীর্বাদে শ্রী গজানন সিদ্ধি ও সফলতা লাভের দেবতার স্থান পান। এই কারণে সমস্ত শুভ কাজে, এমনকী সমস্ত পুজোর শুরুতে সিদ্ধিদাতার পুজো করা হয়।

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সিদ্ধিদাতা গণেশ
GANESH CHATURTHI 2026

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