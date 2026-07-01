গান্ধিজির মূর্তির মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! শুদ্ধিকরণ বিজেপির, নিন্দায় কংগ্রেস

গান্ধিজির মূর্তির মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! শুদ্ধিকরণ বিজেপির, নিন্দায় কংগ্রেস
জাতির জনকের মূর্তির এমন অবমাননায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত মানুষজন । এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেস ৷ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা ৷
Published : July 1, 2026 at 8:10 PM IST
কাটোয়া, 1 জুলাই: জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির মূর্তির মুখ বাঁধা কালো কাপড়ে ৷ এই দৃশ্য চোখে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে । বুধবার কাটোয়া স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় গান্ধিজির পূর্ণাবয়ব মূর্তির মুখ ও হাত কালো কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা । সকালেই কাজে বের হওয়া কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিক প্রথম ঘটনাটি লক্ষ্য করেন । তারপর এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী ও পথচারীদের ভিড় জমে যায় । জাতির জনকের মূর্তির এমন অবমাননায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত মানুষজন । এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেস ৷ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা ৷
স্থানীয়দের তরফে কাটোয়া থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মূর্তি থেকে কালো কাপড় সরিয়ে দেয় । এরপর গোটা এলাকা ঘুরে দেখে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা জানতে আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
এদিকে, এই ঘটনার খবর পেয়ে কাটোয়া নগর বিজেপির সভাপতি সুমন দেবনাথের নেতৃত্বে দলের কর্মী-সমর্থকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভে সামিল হন । তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন বহু স্থানীয় বাসিন্দাও । বিজেপির অভিযোগ, এটি শুধুমাত্র একটি মূর্তির অবমাননা নয়, দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিও অসম্মান ।
সুমন দেবনাথ বলেন, "এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় কোনওভাবেই বাংলার বা ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই নয় ।" দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি । পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করারও দাবি তোলেন তিনি ।
বিক্ষোভ চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দারা মূর্তির শুদ্ধিকরণেরও উদ্যোগ নেন । প্রথমে গঙ্গাজল এবং পরে দুধ দিয়ে মূর্তিকে স্নান করানো হয় । এরপর ধূপ জ্বালিয়ে ও মাল্যদান করে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত মানুষজন । তাঁদের বক্তব্য, সমাজে অশান্তি ও বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করতেই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার নেপথ্যে কোনও বড় চক্রান্ত বা উস্কানি রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখার দাবি ওঠে ।
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে প্রদেশ কংগ্রেসও ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "কাটোয়াতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির মুখে কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছে কেউ বা কারা । নিশ্চিত ভাবে এটা দুষ্কৃতীদের কাজ । কিন্তু হঠাৎ গান্ধিজিকে তাদের মনে পড়ল কেন ? এই ঘটনার পেছনে একটা বড় ষড়যন্ত্র আছে । একটা চক্রান্ত আছে । গান্ধিজির মূর্তি ভেঙে তাঁর মুখে কালো কাপড় বেঁধে, গান্ধিজির আদর্শ, নীতি ও চলার পথকে ভোলানো যাবে না । জাতির পিতা এবং ভারতের সমস্ত মানুষের অগতির গতি তিনি । শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বের কাছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি এমন এক ব্যক্তিত্ব; যিনি বলেছেন, ভয় থেকে মুক্তি চাই । সেই কথাই আজকে রাহুল গান্ধি বলছেন ৷ আর গান্ধিজির কথা হচ্ছে, যে বা যাঁরা ভয় পান তাঁরাই মিথ্যে কথা বলেন । তাঁরাই অন্যায় কাজ করেন । অতএব গান্ধিজিকে তাঁরা ভয় পেয়ে গিয়েছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "গান্ধিজির স্ট্যাচু আছে । সেটাকে মুখ ঢেকে দিতে হচ্ছে । কারণ এটা আপনার নিজের রূপ । এই কালো দাগ নিজেদের গায়ে লাগাবেন না । ক'টা গান্ধিজির স্ট্যাচুতে কালো কাপড় বাঁধবেন ? ক'টা স্ট্যাচু ভাঙবেন ? সারা বাংলার, সারা ভারতের, সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি আছেন । অতএব আমরা এর তীব্র নিন্দা করি । প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিক । দোষীদের গ্রেফতার করে আইনত পদক্ষেপ করুক ।"
উল্লেখ্য, 1998 সালের 5 অগস্ট কাটোয়া পুরসভার উদ্যোগে স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় মহাত্মা গান্ধির এই মূর্তি স্থাপন করা হয় । প্রতি বছর গান্ধিজয়ন্তী-সহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় । দীর্ঘদিন ধরে এটি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পরিচিত । সেই মূর্তিতে এমন অবমাননাকর ঘটনার জেরে শহরজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে । সাধারণ মানুষের দাবি, দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে জাতীয় ব্যক্তিত্বদের প্রতি এ ধরনের অসম্মানের ঘটনা আর না-ঘটে।