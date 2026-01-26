ETV Bharat / state

তরাই-ডুয়ার্সের জন্য গর্বের মুহূর্ত, পদ্মশ্রী সম্মান পাহাড়বাসীকে সমর্পণ কালিম্পংয়ের শিক্ষাবিদের

পুরস্কার পেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ড. গম্ভীর সিং ইয়োনজোন ৷ তুলে ধরেছেন পরিবারের সদস্যদের ভূমিকার কথা ৷

Dr. Gambhir Singh Yonzone
পদ্মশ্রী প্রাপক কালিম্পংয়ের উদ্ভিদবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 26, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কালিম্পং, 26 জানুয়ারি: পাহাড় ও তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের মানুষের কাছে এক গর্বের মুহূর্ত। কালিম্পংয়ের সিনজি বস্তিতে জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট উদ্ভিদবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী ড. গম্ভীর সিং ইয়োনজোন পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হতে চলেছেন । রবিবার পদ্ম পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা যায় তাতে নাম রয়েছে ইয়োনজোনের ৷ পদ্মশ্রী দেশের চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ৷

সম্মান পেয়ে উচ্ছ্বসিত সমাজকর্মী গম্ভীর সিং ৷ তিনি বলেন, "সম্মান পেয়ে আমি কতটা খুশি সেটা ভাষায় বোঝাতে পারব না । আমার এই প্রাপ্তি আমি পাহাড়বাসীকে সমর্পণ করলাম । আমার এই সম্মান পাওয়ার পিছনে আমার পরিবারের সদস্যদের অনেক ভূমিকা রয়েছে । তারা সবসময় আমাকে সাহস জুগিয়েছে । আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য ।"

উচ্ছ্বসিত দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তাও । ড. ইয়োনজোনকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের মানুষের সঙ্গে আমিও ড. জি এস ইয়োনজোন জিকে এই ঐতিহাসিক সম্মানের জন্য অভিনন্দন জানাই । আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তিনি যেভাবে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেলেন সেটা আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা ।" ড. ইয়োনজোন দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চল থেকে প্রথম ব্যক্তি যিনি ফুলব্রাইট ইউনাইটেড স্টেটস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ লাভ করেন । যা তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির এক অনন্য নিদর্শন ।

Dr. Gambhir Singh Yonzone
কালিম্পংয়ের সমাজকর্মী ড. গম্ভীর সিং ইয়োনজোন (ইটিভি ভারত)

1966 সালে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় । পরবর্তী সময়ে তিনি কালিম্পং কলেজের অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেন । হিমালয় সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বৈজ্ঞানিক সচেতনতা, শিক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ।

এছাড়াও দার্জিলিং সোসাইটি ফর এডুকেশন, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে উচ্চশিক্ষা, জীববৈচিত্র্য ও হিমালয় পরিবেশ সংক্রান্ত বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সেমিনারের আয়োজন করেছেন ইয়োনজোন ৷ যা এই অঞ্চলের বৌদ্ধিক ও গবেষণামূলক পরিসরকে আরও সমৃদ্ধ করেছে ।

একজন প্রখ্যাত লেখক হিসেবেও ড. ইয়োনজোন ভেষজ গাছ, অর্কিড ও নৃ-উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে সাতটি বই এবং অসংখ্য গবেষণাপত্র রচনা করেছেন । 1986 সালে সিঙ্গালিলা ও ন্যাওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ যা পূর্ব হিমালয়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এক মাইলফলক হিসেবে পরিচিত । 80 বছরের বেশি বয়স হয়ে গেলেও আজও ড. ইয়োনজোন পরিবেশ সংরক্ষণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও সমাজকল্যাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন । এই সম্মান শুধু তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, বরং সমগ্র দার্জিলিং-কালিম্পং পাহাড় অঞ্চলের জন্য এক ঐতিহাসিক গর্বের অধ্যায় ।

TAGGED:

PADMA SHRI 2026
PADMA SHRI 2026 OF BENGAL
গম্ভীর সিং ইয়োনজোন
কালিম্পংয়ের পদ্মশ্রী 2026
PADMA SHRI AWARD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.