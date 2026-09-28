গ্যালিফ স্ট্রিটে অতিসক্রিয় পুলিশ ! রুজি-রুটি রক্ষায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ ব্যবসায়ীরা

গ্যালিফ স্ট্রিটে অতিসক্রিয় পুলিশ ! রুজি-রুটি রক্ষায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ ব্যবসায়ীরা
Gallif Street Pet Market: পশুপাখির বাজারে চোরাচালান বন্ধে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ অভিযোগ, পুলিশের অতিসক্রিয়তায় গ্যালিফ স্ট্রিটে ব্যবসা বন্ধ বৈধ ব্যবসায়ীদের ৷
Published : September 28, 2026 at 6:08 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: আদালতের নির্দেশের পর গ্যালিফ স্ট্রিটে পশুপাখির বিক্রি কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ বৈধ ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই সেখানে আসছেন না ৷ সকলেই ভয় পাচ্ছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ব্যবসায়ীরা ৷
তাঁদের তরফে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই-এর বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ৷ ব্যবসায়ীদের দাবি, হাইকোর্টের নির্দেশের পর পুলিশ-প্রশাসন অতিসক্রিয়তা দেখাচ্ছে ৷ পর পর দু’টি রবিবার কোনও ব্যবসায়ীকেই বসতে দেওয়া হয়নি ৷ আদালত জানিয়েছে, আগামী 6 অক্টোবর এই মামলার শুনানি করা হবে ৷
গত 16 সেপ্টেম্বর বেআইনি পশুপাখি বিক্রি বন্ধ করতে গ্যালিফ স্ট্রিট-সহ রাজ্যের সমস্ত পশুপাখির বাজারে উচ্চপর্যায়ের নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ । সাদা পোশাকের পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনের নির্দিষ্ট বিভাগ (কাস্টমস)-কে যৌথভাবে এই নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয় । প্রধান বিচারপতি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বলেন, ‘‘বেআইনিভাবে পশুপাখি বিক্রয় কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ।’’
গ্যালিফ স্ট্রিটের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশের মারাত্মক প্রভাব পড়েছে তাঁদের ব্যবসায় ৷ কারণ, আদালতের নির্দেশের পর প্রতি সক্রিয় হয়েছে পুলিশ-প্রশাসন ৷ গত দুই রবিবার তাঁদের পসরা নিয়ে বসতে দেওয়া হয়নি ৷ ট্রেড লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ব্য়বসা করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷
এই পরিস্থিতিতে সেখানকার 600 ব্যবসায়ী সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ তাঁদের আইনজীবী ব্রজেশ ঝা এদিন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই-এর বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ আদালতে আইনজীবী জানান, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরে গ্যালিফ স্ট্রিটে ভয়ে বন্ধ পশুপাখি বিক্রয় । আইনি বৈধতা আছে এমন পশুপাখিও বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছে । সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যবসায়ীরাও ভয়ে হাটে আসছেন না ।
এই আবেদন শুনে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘‘কী করে আপনারা পশুপাখি বিক্রি করেন ?’’ তার পর প্রধান বিচারপতি জানান, আগামী 6 অক্টোবর সবপক্ষ হাজির থাকলে মামলার শুনানি করা হবে ।
উল্লেখ্য, এর আগে যখন আদালত পশুপাখির বাজারে বেআইনি বিক্রি আটকানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে উপস্থিত ছিলেন ৷ তিনি আদালতকে জানান, গ্যালিফ স্ট্রিটে প্রতি রবিবার পাখি, মাছ, খরগোশ, কুকুর ও গাছপালা কেনাবেচা হয় ৷ এটি একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার, যা কেবল রবিবার ভোর সাড়ে 5টা থেকে বিকেল সাড়ে 5টা পর্যন্ত খোলা থাকে ।
একথা শোনার পর প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখা ঠিক না ৷ তিনি মানুষের হাতে প্রাণীদের ওপর হওয়া ‘নির্দয় আচরণ’ বা নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন ৷ কারণ, পশুপাখিদের নিজেদের কথা বলার কোনও ভাষা নেই । শুল্ক দফতরের আইনজীবীকে সেদিন প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘আদালতের অনুমতির অপেক্ষা না করেই তাঁদের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করা উচিত । সাধারণ পোশাকে ওইসব বাজার পরিদর্শন করে দেখা প্রয়োজন কোনও চোরাচালান হচ্ছে কি না !’’
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