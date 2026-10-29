পুলিশ হতে চাওয়া ছেলের মৃত্যু এনকাউন্টারে, প্রহ্লাদের এনসিসি'র পোশাক হাতে আক্ষেপ মায়ের

পুলিশ হতে চাওয়া ছেলের মৃত্যু এনকাউন্টারে, প্রহ্লাদের এনসিসি'র পোশাক হাতে আক্ষেপ মায়ের
Gaighata Encounter: গাইঘাটায় কিশোরীকে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত ছিল প্রহ্লাদ দাস ৷ মঙ্গলবার ভোরে পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
Published : October 29, 2026 at 6:17 PM IST
গাইঘাটা (উত্তর 24 পরগনা), 29 অক্টোবর: 'যেমন কর্ম, তেমন ফল' ৷ এনকাউন্টারে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর এই প্রতিক্রিয়াই দিয়েছিলেন প্রহ্লাদ দাসের মা ৷ জানিয়েছিলেন, মা হিসেবে নয়, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই এই কথা বলছেন তিনি ৷ কিন্তু সময় যত এগোচ্ছে, ততই ছেলের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ছেন তিনি ৷ ছেলের ব্যবহৃত এনসিসি-র পোশাক বুকে চেপে ধরে কাঁদছেন ৷ বলছেন, ‘‘যে ছেলে আমার পুলিশ হতে চেয়েছিল, তার মৃত্যু হল পুলিশের হাতেই !’’
বুধবার বিকেলের দিকে বাড়িতে বসে তিনি বলেন, ‘‘ছেলেটা আমার পুলিশ হতে চেয়েছিল । বড় হয়ে পুলিশ হবে বলে সেই স্কুলে থাকাকালীন এনসিসি-তে ভর্তি হয়েছিল । কিন্তু কলেজের (গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ) পড়া শেষ করতে পারেনি । কাজ না পেয়ে বাড়ির পাশে একটা সেলুন খুলেছিল । যে ছেলে আমার পুলিশ হতে চেয়েছিল, তার পুলিশের হাতেই মৃত্যু হল । ছেলের এনসিসি-র পোশাকগুলোই আজ আমার ছেলের স্মৃতি । সেই স্মৃতিগুলো নিয়েই আমি ওকে মনে রেখে দেব ।’’
গত 24 অক্টোবর পাড়ায় জলসা দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় স্থানীয় এক কিশোরী ৷ পরদিন সকালে প্রতিবেশীর উঠোনে তার অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ স্থানীয় যুবক প্রহ্লাদ দাসকে গ্রেফতার করে ৷ মঙ্গলবার ভোরে পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় প্রহ্লাদের ৷ পরে দুপুরে গাইঘাটার চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিহত ছেলেকে দেখতে যান মা ৷
সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমার ছেলে যেমন কর্ম করেছে, তেমন সাজা পেয়েছে । মা হিসেবে নয়, দেশের নাগরিক হিসেবে আমি একথা বলছি । আমি চাই, আর কারও মেয়ের ক্ষেত্রে যেন এমন ঘটনা না হয় । ছেলেরা যেন এমন কাজ করতে ভয় পায় ।’’ প্রহ্লাদের দেহ ময়নাতদন্তের পরে বুধবার গোবরডাঙা শ্মশানে শেষকৃত্য হয় ।
তারপর থেকে তাঁর মা থমকে গিয়েছেন । বাড়িতে কেউ তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে আলমারি থেকে ছেলের এনসিসি-র পোশাকগুলো বের করে তিনি দেখাচ্ছেন । ছেলের এনসিসির শংসাপত্র আর পোশাক বুকে নিয়ে তিনি কেবলই চোখের জল ফেলছেন । সকলের কাছে তিনি প্রহ্লাদের ছেলেবেলার জীবনের অনেক ঘটনা তুলে ধরছেন । ছাত্রাবস্থায় প্রহ্লাদ পুলিশ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, সেই কথাও বারবার বলছেন ।
অন্যদিকে, ধর্ষিতা নিহত কিশোরীর পরিবারের লোকেরা পুলিশের এনকাউন্টারে প্রহ্লাদের মৃত্যু নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেও মেয়েকে হারানোর জ্বালা তারা ভুলতে পারছেন না । ওই কিশোরের বাবা বলেন, ‘‘আমার মেয়েকে যে অত্যাচার করে খুন করেছে, পুলিশের এনকাউন্টারে তার মৃত্যু হয়েছে । তাতে আমার বুকের জ্বালাটা হয়তো কিছুটা কমেছে । কিন্তু আমরা তো আমাদের মেয়েকে আর ফিরে পাব না । তাই পুলিশের এনকাউন্টার ভালো হল, না মন্দ হল, আজ তা আমাদের কাছে মূল্যহীন ।’’
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