গাইঘাটায় নির্যাতিতার বাড়িতে সিপিএম, বাধা কংগ্রেসকে !
Gaighata Girl Death: নির্যাতিতার বাড়িতে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও প্রবেশ করতে দেয়নি পুলিশ ৷ হাত শিবিরকে নিশানা করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ কংগ্রেস বাজার গরম করতে এসেছিল ৷’’
Published : October 26, 2026 at 11:46 PM IST
গাইঘাটা (উত্তর 24 পরগনা), 26 অক্টোবর: একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটায় ৷ সোমবার সকাল থেকে নির্যাতিতা কিশোরীর বাড়িতে গেলেন প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা । তবে এখানেও পুলিশের বিরুদ্ধে বৈষম্যে মূলক আচরণের অভিযোগ করেছে কংগ্রেস ।
জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসরিয়া নিহত কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন । গিয়েছিলেন সিপিএমের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরাও ৷ তবে পুলিশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে ঢুকতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ । পাল্টা কংগ্রেসকে আক্রমণ করে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বললেন, ‘‘কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন বাজার গরম করতে ।’’ তিনি ঘটনায় জড়িতদের সর্বোচ্চ সাজার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন । নিহত কিশোরীর বাড়িতে সংবাদমাধ্যমকেও প্রবেশ করতে দেয়নি পুলিশ।
নির্যাতিতা কিশোরী গাইঘাটার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে মামার বাড়িতে থাকত । সেখানকার একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ত সে। দুর্গাপুজো উপলক্ষে শনিবার রাতে ওই গ্রামে একটি গানের জলসা ছিল । পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে ওই কিশোরী সেখানে গিয়েছিল । রাত সাড়ে 11টা নাগাদ তার মোবাইলে একটি ফোন আসে । তারপর ওই কিশোরী গানের জলসা থেকে উঠে চলে যায় ।
এরপর রাতভর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি । পরেরদিন সকালে এক প্রতিবেশীর বাড়ির উঠোনে ওই কিশোরীর অর্ধনগ্ন দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় । খবর পেয়ে রবিবার সকালে বনগাঁর পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান । দুপুরে বনগাঁর পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত সাংবাদিক বৈঠক করে প্রহ্লাদ দাস নামে এক যুবককে গ্রেফতারের খবর জানিয়েছিলেন ।
এরপর সোমবার সকাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা গাইঘাটার ওই গ্রামে যান । কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে তারা কথা বলেন । উত্তর 24 পরগনা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রাণী দত্ত চট্টোপাধ্যায়ও কয়েকজনকে নিয়ে ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন । অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের ঢুকতে দেয়নি ।পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের বাগবিতণ্ডা শুরু হয় । পুলিশ তাঁদের জানায়, নিহত কিশোরীর পরিবারের আপত্তির কারণেই তাঁদের ঢুকতে দেওয়া যাবে না ।
ইন্দ্রাণী বলেন, ‘‘গাইঘাটায় নারকীয় ঘটনায় আমরা নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম । তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম । কিন্তু পুলিশ আমাদের সেখানে ঢুকতে বাধা দিয়েছে ।’’
দুপুরের দিকে উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসরিয়া নিহত কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন । তিনি নির্যাতিতার পরিবারকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন । যদিও সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি কোনও কথা বলবেন না বলে জানিয়েছেন ।
বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া দুপুরের পর গাইঘাটার প্রত্যন্ত ওই গ্রামে গিয়ে নিহত কিশোরীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন । সেখানে তিনি ওই পরিবারকে সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অশোক কীতর্নিয়া বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে আমি নিহত কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি । তাদের যা যা সাহায্য করার প্রয়োজন, সেগুলো আমরা করব । ঘটনায় দোষীদের যাতে সর্বোচ্চ সাজা হয়, পুলিশকে সেভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কংগ্রেস গত 49 বছর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় নেই । রাজ্যে তাদের কোনও সংগঠন নেই । কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দলবেঁধে ওই বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিলেন । তাঁরা বাজার গরম করতে চেয়েছিলেন । তাই তাঁদের পুলিশ সেখানে ঢুকতে দেয়নি ।’’
নিহত কিশোরীর বাড়িতে এদিন সাংবাদিকদেরও ঢুকতে দেওয়া হয়নি । সেই প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, ‘‘সংবাদমাধ্যমও এই সব ঘটনা নিয়ে বাজার গরম করার চেষ্টা করে । তাই সাংবাদিকদেরও সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি ।’’
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