'বিশ্বকর্মা' গড়করির হাত ধরে বাংলার সড়ক উন্নয়নে 1 লক্ষ কোটি ! বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
Nitin Gadkari: কলকাতার যানজট কমাতে রিং রোড প্রকল্পের জন্য 14 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণাও করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী ।
Published : November 26, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 3:06 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি । বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, আগামী দিনে রাজ্যে 1 লক্ষ কোটি টাকার সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে । পাশাপাশি প্রায় 35 হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই চলছে ।
গড়করির বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের সড়ক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো কেন্দ্রের অন্যতম লক্ষ্য । উন্নত সড়ক যোগাযোগের ফলে যাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি পণ্য পরিবহণেও সুবিধা হবে । শিল্প, বাণিজ্য এবং পর্যটনের ক্ষেত্রেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ।
কলকাতা রিং রোডে 14 হাজার কোটি
কোলাঘাটের সভা থেকে কলকাতা রিং রোড প্রকল্পের জন্য 14 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার যানজট কমানোর ক্ষেত্রে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । শহরের ভিতরে যানবাহনের চাপ কমানোর পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় সড়ক ও শহরতলির সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করাই এই ধরনের রিং রোডের অন্যতম উদ্দেশ্য । তবে, প্রকল্পের নির্দিষ্ট রুট, নির্মাণের পর্যায় এবং কাজ শেষ করার সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসা এখনও বাকি । ফলে ঘোষণার পর এবার নজর থাকবে প্রকল্পের বাস্তবায়নের দিকে ।
গড়করিকে 'বিশ্বকর্মা' বলেছিলেন দিলীপ
গড়করির বঙ্গ সফরের আগে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে 'বিশ্বকর্মা' বলে উল্লেখ করেন । দিলীপের কথায়, "শ্রদ্ধেয় নীতিন গড়করিজিকে আমরা বিশ্বকর্মা বলে মনে করি । তিনি যেখানে হাত দেন, সেখানেই বদলে দেন ।"
দিলীপের দাবি ছিল, এর আগেও গড়করি পশ্চিমবঙ্গের জন্য একাধিক বড় সড়ক প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন এবং অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন । কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করায় অনেক প্রকল্পের কাজ প্রত্যাশিত গতিতে এগোয়নি । বর্তমান সরকার উন্নয়নের কাজে গতি আনতে আগ্রহী বলেও দাবি করেন তিনি ।
ফারাক্কায় দ্বিতীয় সেতু উদ্বোধনের প্রসঙ্গ
গড়করির সফর ঘিরে ফারাক্কায় গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতুর উদ্বোধনের কথাও জানিয়েছিলেন দিলীপ । তাঁর বক্তব্য ছিল, এই সেতু চালু হলে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে । পাশাপাশি, রাজ্যে আরও কয়েকটি সড়ক ও সেতু প্রকল্পের উদ্বোধন এবং নতুন প্রকল্পের ঘোষণা হতে পারে বলেও আশা প্রকাশ করেছিলেন তিনি । দিলীপের কথায়, "এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার । আমরাও চাই, দিনরাত উন্নয়নের কাজ হোক । গড়করিজির আশীর্বাদ পাওয়া এবং তাঁর নিজের হাতে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ রাজ্যের পক্ষে বড় প্রাপ্তি । আগামী দিনে এর অনেক সুফল পাওয়া যাবে ।"
খড়গপুর-মোরগ্রাম গ্রিনফিল্ড সড়কেও নজর
দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে উঠে এসেছিল খড়গপুর-মোরগ্রাম গ্রিনফিল্ড সড়ক প্রকল্পের প্রসঙ্গও । পাশাপাশি, শিলিগুড়ি থেকে খড়্গপুর হয়ে কাশীর দিকে যোগাযোগকারী একটি বড় সড়কপথের কথাও উল্লেখ করেন তিনি । তাঁর দাবি, এই প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা আগে থেকেই রয়েছে । কিন্তু জমির ব্যবস্থা এবং রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে কাজ এগোয়নি ।
দিলীপের মতে, বর্তমান সরকার জমি ও প্রশাসনিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করলে প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হবে । এই সড়কগুলি তৈরি হলে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং রাজ্যের বাইরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকার মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ হতে পারে ।
কংসাবতীর উপর দ্বিতীয় সেতু, বরাদ্দ 304 কোটি
মেদিনীপুর ও খড়্গপুরের মধ্যে কংসাবতী নদীর উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের বিষয়টিও তুলে ধরেছিলেন দিলীপ । তাঁর দাবি, প্রায় তিন বছর আগে এই প্রকল্পের জন্য গড়করির কাছ থেকে 304 কোটি টাকা অনুমোদন করিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু এত দিন কাজ শুরু হয়নি । এখন সেই প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে বলে জানান তিনি । দিলীপের বক্তব্য, বাংলার উন্নয়নের জন্য এই ধরনের সড়ক ও সেতু প্রকল্প অত্যন্ত জরুরি । গড়করি নিজে প্রকল্পগুলির অগ্রগতির দিকে নজর রাখছেন বলেও দাবি করেন তিনি ।
'ডবল ইঞ্জিন' নিয়ে গড়করির বার্তা
কোলাঘাটের অনুষ্ঠানে ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুবিধার কথা তুলে ধরেন গড়করি । তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় থাকলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব । উন্নয়নের জন্য এত অর্থ আসবে যে মানুষ নিজেরাও তা কল্পনা করতে পারবেন না, এমন মন্তব্যও করেন তিনি ।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষণাকে স্বাগত জানান । প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি । জমির ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ছাড়পত্র দ্রুত দেওয়ার ক্ষেত্রেও উদ্যোগী হওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী ।
ঘোষণার পর নজর বাস্তবায়নে
একদিকে 1 লক্ষ কোটি টাকার নতুন সড়ক প্রকল্পের ঘোষণা, অন্যদিকে ইতিমধ্যেই চলা 35 হাজার কোটি টাকার কাজ- সব মিলিয়ে রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামোয় বড় বিনিয়োগের বার্তা দিলেন গড়করি । কলকাতা রিং রোডের জন্য 14 হাজার কোটি টাকার বরাদ্দও এই ঘোষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।