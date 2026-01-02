পরিবেশ আদালতের সুতোয় ঝুলছে ভবিষ্যৎ, তবুও উপচে পড়া ভিড় সোনাঝুরি হাটে

পরিবেশ আদালতের সুতোয় ঝুলছে ভবিষ্যৎ, তবুও উপচে পড়া ভিড় সোনাঝুরি হাটে
বিনা অনুমতিতে বেআইনিভাবে চলছে সোনাঝুরি হাট ! 20 জানুয়ারি জাতীয় পরিবেশ আদালতে হাটের ভাগ্য নির্ধারণ ৷
Published : January 2, 2026 at 6:21 PM IST
বোলপুর, 2 জানুয়ারি: শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির জঙ্গলে খোয়াই হাটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পরিবেশ আদালতের উপর ৷ এখনও পর্যন্ত বন দফতরের জায়গায় রমরমিয়ে চলছে 'বেআইনি' ব্যবসায়িক হাটটি ৷ প্রতিবারের মতো নতুন বছরের শুরু থেকেই হাটে উপচে পড়া ভিড় পর্যটকদের ৷ আর হেরিটেজ শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ এই সোনাঝুরির হাট ৷ কিন্তু, জঙ্গলের পরিবেশ নষ্ট করে দিনের পর দিন হাটটি চলছে বলে অভিযোগ ৷ যা নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত ৷ 20 জানুয়ারি সেই মামলার চূড়ান্ত শুনানি রয়েছে ৷
পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, "বন দফতরের জায়গায় কীভাবে বসে ব্যবসায়িক হাটটি ? জঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে ৷ যথেচ্ছ প্লাস্টিকে ভর্তি হয়ে গেছে জঙ্গল ৷ আদালত আগেই প্রশ্ন করেছিল সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে বসে সোনাঝুরির জঙ্গলে হাট ? কিন্তু, সদুত্তর মেলেনি ৷ আমি আশাবাদী পরিবেশ রক্ষার্থেই রায় দেবে আদালত ৷"
প্রসঙ্গত, বন দফতরের জায়গায় ব্যবসায়িক হাট সম্পূর্ণ 'বেআইনি' ৷ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ-সহ বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণ আইন অনুযায়ী শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাটটি বসতেই পারে না ৷ এই মর্মে 2025 সালের মে মাসে জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটি মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত ৷ সেই মামলার প্রেক্ষিতে আদালত বন দফতর-সহ রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে হলফনামা চেয়েছিল ৷
সেই মতো গত 15 সেপ্টেম্বর দুই তরফেই হলফনামা জমা পড়েছিল আদালতে ৷ তাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ স্বীকার করে নিয়েছিল যে, জঙ্গলের মধ্যে প্লাস্টিক, আবর্জনা পড়ে থাকে ৷ জঙ্গলেই চারচাকা-সহ বাইক পার্ক করা হয়, হোটেল-রিসর্ট থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ জঙ্গলেই ফেলা হয় ৷ এমনকি হোটেল ও রিসর্টগুলির কাছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোনও ছাড়পত্র নেই বলেও জানানো হয় ৷
একইভাবে জাতীয় পরিবেশ আদালতে হলফনামা দিয়ে বন দফতর জানিয়েছিল, একটি হাট বসে জঙ্গলে, কিছু গাছ নষ্ট হয়েছে, জঙ্গলে পার্কিং হয় ৷ তবে, বন দফতর জাতীয় পরিবেশ আদালতে জানাতে পারেনি, সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে বা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির জঙ্গলে খোয়াই হাটটি বসে ৷
20 জানুয়ারি সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাট সংক্রান্ত মামলায় চূড়ান্ত শুনানি রয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালতে ৷ অভিযোগ, তার আগেও রমরমিয়ে চলছে 'বেআইনি' হাটটি ৷ ইংরেজির নতুন বছরের শুরু থেকে জমজমাট সোনাঝুরির হাট ৷ হাজার-হাজার পর্যটকের ভিড়ে হাঁসফাঁস পরিস্থিতি জঙ্গলের ভিতরে ৷ চারচাকা গাড়ির দাপটও রয়েছে জঙ্গলময় ৷ নেই কোনও সচেতনতা ৷ জঙ্গলের মধ্যে চারচাকা গাড়ি প্রবেশ করার ফলে প্রতিনিয়ত ছোট গাছগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷
এমনকি গাড়ির চাকা দিয়ে ছোট গাছ মারিয়ে বিকিকিনি চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ তার উপর রয়েছে নিয়ম বহির্ভূতভাবে গজিয়ে ওঠা হোটেল ও রিসর্ট ৷ সূত্রের খবর, সে কথা আদালতে জমা দেওয়া হলফনামায় স্বীকার করে নিয়েছে বন দফতর ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ৷ তাই সোনাঝুরির জঙ্গলে খোয়াই হাটের ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে জাতীয় পরিবেশ আদালতের রায়ের উপর ৷
উল্লেখ্য, 2000 সালে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলের মনোরম পরিবেশে একটি হাট বসিয়েছিলেন প্রয়াত প্রবীণ আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর ৷ সেই সময় সপ্তাহে মাত্র একদিন শনিবার, একবেলা জঙ্গলের মধ্যে হাট বসতো ৷ স্থানীয় আদিবাসী মানুষজন-সহ শিল্পীরা তাঁদের হাতের তৈরি শিল্প সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসতেন সেখানে ৷ তাও গুটিকতক শিল্পী ৷
কিন্তু, রাজ্যে পালা বদলের পরপরই হাটের চেহারা অন্য রূপ নেয় ৷ বাইরে থেকে মানুষজন কাঁথাস্টিচের শাড়ি, পোশাক, গয়না, আসবাবপত্র-সহ অন্যান্য সামগ্রী এনে দোকান সাজাতে শুরু করে ৷ বিশেষ করে 2016-17 সাল থেকে কার্যত জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে হাটটি বৃহৎ আকার নেয় বলে অভিযোগ ৷
সপ্তাহে একদিনের বদলে প্রায় দিনই হাট বসতে শুরু করে ৷ বর্তমানে কমপক্ষে 1800 দোকান বসে সোনাঝুরি জঙ্গলের মধ্যে ৷ প্রতিদিনই হাজার-হাজার পর্যটকের ঢল নামে জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে ৷ যথেচ্ছ প্লাস্টিক যত্রতত্র পড়ে থাকে, আবর্জনার স্তূপও চোখে পড়ে ৷ তবে, এই হাট থেকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা সরকারের কোন খাতে জমা পড়ে, তারও কোন সদুত্তর প্রশাসনের কাছে নেই ৷