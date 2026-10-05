বৃষ্টির অঙ্কেই ধানের ভাগ্য ! রাজ্যের মাঠে কোন আকাশ স্বস্তির, কোনটা সর্বনাশের
Paddy production in Bengal: ধানের জন্য বৃষ্টি কখন হল, কতটা হল এবং কতক্ষণ সেই জল জমিতে থাকল সেটা দেখা জরুরি । পুলক যশের প্রতিবেদন ৷
Published : October 5, 2026 at 4:25 PM IST
বর্ধমান, 5 অক্টোবর: আকাশের দিকে তাকিয়েই ধানের ভবিষ্যৎ পড়তে হয় বর্ধমানের চাষিদের । বৃষ্টি না-হলে শুকিয়ে যায় বীজতলা, শক্ত হয়ে যায় মাটি, বাড়ে সেচের খরচ । আবার সেই বৃষ্টিই যখন একসঙ্গে চলে অঝোর ধারায়, তখন জমি আর জলের মধ্যে ফারাক থাকে না । সদ্য রোপণ করা চারা চলে যায় জলের তলায়, কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে জল, কোথাও আবার ঝড়-হাওয়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ধান । তাই ধানের জন্য প্রশ্নটা শুধু বৃষ্টি হল কি না, তা নয় - বৃষ্টি কখন হল, কতটা হল এবং কতক্ষণ সেই জল জমিতে থাকল সেটাও দেখা জরুরি । পূর্ব বর্ধমানের গত কয়েকটি মরশুম যেন সেই অঙ্কটাই বারবার চোখের সামনে এনেছে । খোঁজ নিয়ে দেখল ইটিভি ভারত ।
ধানের সঙ্গে বৃষ্টির এই সম্পর্ক আসলে খুব সরল নয় । একটানা বৃষ্টি যেমন জমিকে ডুবিয়ে দিতে পারে, তেমনই প্রয়োজনের সময়ে বৃষ্টি না-এলে সেচের উপর নির্ভরতা বাড়ে । ফলে একই জেলায়, এমনকী পাশাপাশি থাকা দুই জমিতেও বৃষ্টির প্রভাব এক রকম হয় না । কোথাও জল স্বস্তি আনে, কোথাও সেই জলই ফলনের আশঙ্কা বাড়ায় । আর এই বদলে যাওয়া আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়েই ঠিক হয়, মরশুম শেষে চাষির ঘরে কতটা ধান উঠবে ।
2024 সালের জুনে জেলায় বৃষ্টি হয়েছিল মাত্র 70 মিলিমিটার, যেখানে স্বাভাবিকের কাছাকাছি পরিমাণ প্রায় 225–250 মিলিমিটার । বৃষ্টির অপেক্ষায় অনেক চাষিকেই সেচের জল তুলে বীজতলা ও জমি প্রস্তুত করতে হয়েছিল । পরে জুলাই-অগস্টে বৃষ্টি বাড়ায় পরিস্থিতি অনেকটা সামলে যায় এবং অগস্টের শেষদিকে প্রায় 98 শতাংশ আমন রোপণের কাজ শেষ হয়েছিল । কিন্তু পরের বছর ছবিটা আবার পুরো উলটো - 2025-এর জুলাইয়ে স্বাভাবিক 273 মিলিমিটারের জায়গায় বৃষ্টি হয় 490.3 মিলিমিটার, অর্থাৎ 81.79 শতাংশ বেশি । জামালপুর, রায়না-1, রায়না-2, খণ্ডঘোষ ও গলসি-2-আউশগ্রাম-সহ কয়েকটি এলাকায় জল জমে প্রায় 5,272 হেক্টর আমন জমি ক্ষতির মুখে পড়ে । এক বছর আগে যে জলের জন্য অপেক্ষা, পরের বছর সেই জলই হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তার কারণ ।
মাঠে দাঁড়িয়ে সেই বদলে যাওয়া আকাশের গল্প আরও স্পষ্ট । বৃষ্টি কম হলে পাম্প চালিয়ে জল তুলতে হয়, জমি তৈরি করতে হয় বাড়তি খরচে । আবার টানা বৃষ্টি নামলে চাষির চোখ চলে যায় জমির নিকাশির দিকে - কত দ্রুত জল নামবে, চারা কতটা টিকবে, ধানের গাছ মাটিতে পড়ে যাবে কি না ।
চলতি মরশুমে খণ্ডঘোষ এলাকার চাষি প্রকাশ বিশ্বাসের এলাকায় এখনও ছবিটা আশাব্যঞ্জক । তাঁর কথায়, সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি, মাঠের পর মাঠ জলে ডুবে যাওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি হয়নি । ফলে ধানের ফলন ভালো হওয়ার আশা করছেন তিনি । তবে ধান পাকতে এখনও এক মাসেরও বেশি সময় বাকি । রোপণ থেকে পাকা পর্যন্ত প্রায় 120 দিনের এই চক্রে সামনে এখনও অনেকটা পথ । তাঁর আশঙ্কা, পাকার সময়ে ঝড়-হাওয়া এলে ধান মাটিতে পড়ে যেতে পারে । তার উপর কৃষিশ্রমিকের মজুরি 700–800 টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ায় উৎপাদন খরচও বাড়ছে । আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে ফলন ও পোকামাকড়ের সমস্যার সম্পর্কও দেখছেন তিনি । অর্থাৎ এখন মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ ধান যেন একসঙ্গে আশা এবং অপেক্ষা - শেষ পর্যন্ত কতটা ঘরে উঠবে, তার উত্তর এখনও আকাশের কাছেই ।
কিন্তু একই জেলার অন্য প্রান্তে সেই আকাশের নীচেই অন্য ছবি । কৃষক সুন্তু সাহার এলাকায় এবারের ধানের পরিস্থিতি তাঁর চোখে বেশ খারাপ । ঝড়, হাওয়া আর বৃষ্টির ধাক্কায় অনেক ধান মাটিতে পড়ে গিয়েছে । তাঁর জমিতে স্বর্ণ ধানের পাশাপাশি রয়েছে অন্য জাতও । কাটতে এখনও প্রায় এক মাস বাকি ৷ অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বর মাঝামাঝি নাগাদ কাটার কাজ শুরু হতে পারে । এখন থেকে আবহাওয়া ঠিক থাকলে পড়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত ধানের কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর আশা রয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক ঝড়-বৃষ্টির ক্ষতির দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে ।
একই জেলার দুই চাষির দুই অভিজ্ঞতা যেন তাই একই আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ধানের দুই আলাদা গল্প - কোথাও বৃষ্টি স্বস্তি, কোথাও সেই বৃষ্টিই ফলনের উপর প্রশ্নচিহ্ন । আর এই পার্থক্যটাই বলে দেয়, মোট কত মিলিমিটার বৃষ্টি হল, সেই সংখ্যা দিয়ে মাঠের পুরো গল্প ধরা যায় না ।
এই জায়গাতেই কৃষি-কর্মীর ব্যাখ্যাটা গুরুত্বপূর্ণ । পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব রহমানের দাবি, বর্তমানে জেলায় ধান চাষে বড় কোনও সমস্যা নেই এবং এবারের উৎপাদনও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য রোগ-পোকার আক্রমণও দেখা যায়নি বলে জানান তিনি । তবে ধান পাকার মুখে থাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগের দিকে নজর রাখতে হবে ।
তাঁর বক্তব্যে বারবার ফিরে আসে আবহাওয়ার কথাও ৷ তিনি বলেন, "আগামী দিনে বৃষ্টি হলে তার প্রভাব কতটা পড়বে, বিশেষ করে পুজোর আগে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে সমস্যা তৈরি হতে পারে কি না, সে দিকে নজর রয়েছে কৃষি দফতরের । আপাতত যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে আশা করছি বড় প্রভাব পড়বে না ।" অর্থাৎ প্রশাসনের চোখে সামগ্রিক পরিস্থিতি এখনও ভালো, কিন্তু মাঠের ধান যতক্ষণ না গোলায় উঠছে, ততক্ষণ আবহাওয়ার অঙ্কটা খোলা থাকছেই ।
আর সেই অঙ্কের শুরুটা কিন্তু 2026-এর জুনেই অন্য ইঙ্গিত দিয়েছিল । পূর্ব বর্ধমানে ওই মাসে বৃষ্টি হয়েছে 239.7 মিলিমিটার, যেখানে স্বাভাবিক প্রায় 226 মিলিমিটার । অর্থাৎ সংখ্যার হিসাবে বড় ঘাটতি ছিল না । কিন্তু কৃষির অঙ্ক কখনও শুধু সংখ্যায় মেলে না । বৃষ্টি কোন সময়ে হল, কতটা হল, কতদিনের ব্যবধানে হল এবং জমিতে সেই জল কতক্ষণ থাকল - তার উপর নির্ভর করে ধানের গোটা জীবনচক্র ।
বৃষ্টি কমলে বীজতলা থেকে জমি প্রস্তুত পর্যন্ত সেচের উপর নির্ভরতা বাড়ে; আবার ধান জমিতে চলে আসার পর টানা বৃষ্টি হলে জল দাঁড়িয়ে চারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, বাড়তে পারে রোগ-পোকার ঝুঁকিও । 2024-এর ঘাটতি আর 2025-এর অতিবৃষ্টি তাই শুধু আবহাওয়ার দুই বিপরীত ছবি নয় - দুই বছরেই তার প্রভাব গিয়ে পড়েছে চাষের সময় জমির পরিস্থিতি এবং শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের সম্ভাবনার উপর । 2026-এ প্রায় 3.8 লক্ষ হেক্টর জমিতে আমন চাষের সম্ভাবনা থাকলেও, শেষ ফলনের অঙ্কটা এখনও নির্ভর করছে সামনের কয়েক সপ্তাহের আকাশের উপর ।
এই গল্প আবার পূর্ব বর্ধমানের সীমানা পেরিয়ে বাংলার অন্য ধানজমিতেও পৌঁছে যায় । হুগলিতে এবার আমন প্রায় 1,83,170 হেক্টর, আউশ প্রায় 3,000 হেক্টর এবং বোরো প্রায় 61,120 হেক্টর জমিতে - সব মিলিয়ে প্রায় 2.47 লক্ষ হেক্টর জমি ধানের আওতায় । স্বর্ণ মাসুরি, ললাট, গোত্রা বিধান-1, গোবিন্দভোগ, IET 4786, MTU 1010, বিধান সুরুচি-সহ প্রায় 26 ধরনের ধানের চাষ হয় সেখানে । পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ ধানজমি, পুরুলিয়ার তুলনামূলক বেশি বর্ষানির্ভর চাষ কিংবা উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহারের আলাদা বৃষ্টির ছন্দ - সব মিলিয়ে বাংলার ধানের মাঠে বৃষ্টির চরিত্র এক নয় । কোথাও সেচ বৃষ্টির ঘাটতি সামলায়, কোথাও অতিরিক্ত জলই হয়ে ওঠে বিপদ । ফলে রাজ্যের ধানের আসল ছবি তৈরি হয় শুধু কতটা জমিতে ধান হল, তা দিয়ে নয় - কোন জমিতে কোন ধান, কোন সময়ে কতটা বৃষ্টি, জল কতক্ষণ থাকল এবং শেষ পর্যন্ত কতটা ফলন ঘরে উঠল, সবকিছুর যোগফলে ।
2024 বলেছিল, বৃষ্টি কম হলেও পরে আসা জল পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে পারে । 2025 দেখিয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি জলও ফসলের শত্রু হয়ে উঠতে পারে । আর 2026 এখনও পর্যন্ত বলছে, স্বাভাবিকের কাছাকাছি বৃষ্টি চাষের শুরুটাকে স্বস্তি দিতে পারে । কিন্তু ধানের গোলা ভরার আগে আরও অনেক আকাশ পার হতে হবে । একদিকে প্রকাশ বিশ্বাসের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা আশার ধান, অন্যদিকে সুন্তু সাহার জমিতে ঝড়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া গাছ; মাঝখানে কৃষি দফতরের নজর - কোথাও রোগ-পোকা, কোথাও জল, কোথাও আবার পাকার মুখে অতিরিক্ত বৃষ্টির আশঙ্কা ।
তাই শেষ অঙ্কটা এখনও মাঠেই লেখা হচ্ছে । বৃষ্টির সঙ্গে বর্ধমানের এই লুকোচুরি শুধু আবহাওয়ার গল্প নয় - এটা চাষির অপেক্ষার গল্প, জমির লড়াইয়ের গল্প, আর শেষ পর্যন্ত ধানের গোলায় কতটা ধান উঠবে, সেই অমীমাংসিত উৎপাদনের গল্প ।