পাহাড়ের তিন আসনেই পদ্ম-ঝড়, জিটিএ'র অস্তিত্ব সঙ্কট

পাহাড়ের তিন আসনেই পদ্ম-ঝড়, জিটিএ'র অস্তিত্ব সঙ্কট
বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সামগ্রিকভাবে পাহাড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকটাই বদলে দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ।
Published : May 5, 2026 at 6:04 PM IST
দার্জিলিং, 5 মে: পাহাড়ের গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ'র অধীন তিনটি বিধানসভা আসনেই বিজেপি নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে ৷ সামগ্রিকভাবে বাংলায় প্রথমবারের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে গেরুয়া শিবির ৷ এই উত্থান জিটিএর ভবিষ্যৎকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। 9 মে শপখ নিতে চলা বিজেপির সরকার আগামিদিনে এই সংস্থাকে অবলুপ্ত করে দিতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে ৷ অতীতে বিজেপি নেতারা একাধিকবার সেই ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, এই ফলাফল পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই বদলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।
কালিম্পং আসন থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অলিম্পিয়ান ভরত ছেত্রী। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী রুদেন সাদা লেপচাকে পরাজিত করেছেন তিনি। কার্শিয়াং আসনেও জয় পেয়েছে বিজেপি। সেখানে সোনম লামা পরাজিত করেছেন বিজিপিএমের সাধারণ সম্পাদক অমর লামাকে। অন্যদিকে, দার্জিলিং আসনে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব সভাপতি নোমান রাই বিজেপির টিকিটে লড়াই করে জয়ী হয়েছেন। তিনি বিজিপিএমের বিজয় কুমার রাইকে পরাজিত করেছেন। অজয় এডওয়ার্ডসের নেতৃত্বাধীন হামরো পার্টি তিনটি আসনেই তৃতীয় স্থানে রয়েছে। মানে তিনটি আসনই হয় সোজাসুজি না হয় শরিকের হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে গিয়েছে ৷
সঙ্কটের কারণ
পাহাড়ের এই নির্বাচনী ফলাফলকে ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে জিটিএ'র ভবিষ্যৎ। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁরা জিটিএ ব্যবস্থা বাতিল করে দেবেন। তাঁর কথায়, "এই জয় একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য। মানুষ চাইছে জিটিএ বাতিল হোক। আমরা জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব, পাহাড়কে দুর্নীতিমুক্ত করব এবং মানুষের ইচ্ছে অনুযায়ী এগিয়ে চলব।"
বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও জানান, পাহাড়ের সমস্যার সমাধানে কেন্দ্র একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে ৷ কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কেন্দ্রের ডাকা ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিল। শাহের প্রতিশ্রুতি ছিল, " 31 জুলাইয়ের মধ্যে গোর্খাল্যান্ড সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের দায়ের করা সমস্ত পুলিশ মামলা প্রত্যাহার করা হবে।" অবলুপ্ত করে দেওয়া সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও জিটিএ-'র অস্তিত্ব যে খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই ৷
জিটিএ ঘিরে সমীকরণের খেলা
বর্তমানে জিটিএ-র দায়িত্বে রয়েছেন তৃণমূলের সহযোগী অনীত থাপা। 2022 সালের নির্বাচনের পর থেকে তাঁর দলই জিটিএ এবং অধিকাংশ পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণ করছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটা বড় অংশ মনে করছে, বিজেপি এখন কেন্দ্র ও রাজ্যে শক্তিশালী অবস্থানে। ফলে পাহাড়ের প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে তারা কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই মনে করছেন, পরিস্থিতি যা তাতে জিটিএ-র অস্তিত্বই সঙ্কটের মুখে পড়়তে চলেছে ৷
জিটিএ নিয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত অনীত থাপার রাজনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলবে। এই নির্বাচনে থাপার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিমল গুরুং এবং মন ঘিসিংয়ের নেতৃত্বাধীন জিএনএলএফ বিজেপিকে সমর্থন করেছিল। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, বিজেপির সমর্থনকে হাতিয়ার করে গুরুং ও ঘিসিং আবারও পাহাড়ের রাজনীতিতে প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে আসার চেষ্টা করবেন। সেক্ষেত্রে অনীতকে আরও কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে ৷ সেটা সামাল দেওয়া এ মুহূর্তে খুব একটা সহজ হবে না ৷ এদিকে, সামনেই কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিকের পুরসভা নির্বাচন, তার আগে বিজেপি এখন পাহাড়ের তৃণমূল স্তরে নিজেদের ভিত আরও শক্ত করতে মরিয়া ৷ সবমিলিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগামিদিনে কোন দিকে যায় এখন সেটাই দেখার ৷