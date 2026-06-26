বারাসতের প্রাক্তন পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধানের বাড়িতে 'ডিম বৃষ্টি'
প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়িতে চলল ব্যাপক ইটবৃষ্টি ৷ বারাসতের উপ-পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্তের বাড়িতেও একদল যুবক চড়াও হয় বলে অভিযোগ ।
Published : June 26, 2026 at 2:05 PM IST
বারাসত, 25 জুন: কয়েক পা হেঁটে গেলেই থানা। ভরসন্ধেয় প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়িতে চলল ব্যাপক ইট-বৃষ্টি ৷ যদিও পুলিশের কোনও হেলদোল দেখা গেল না। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে। প্রাক্তন পুরপ্রধানের পরিবারের দাবি, স্থানীয় বিজেপি সমর্থকরাই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। যদিও বিজেপির বক্তব্য, ওই ঘটনার সঙ্গে দলের কেউ যুক্ত নেই । জনরোষের ফলেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে পাল্টা দাবি করেছে বিজেপি।
বারাসতের কেএনসি রোডের থানার সামনেই প্রাক্তন পুরপ্রধান অশ্বিনী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। ভরসন্ধেয় অন্যান্য দিনের মতো ব্যস্ত রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল ৷ থানার সামনে পুলিশ কর্মীরা ইতিউতি হাঁটাচলাও করছিল। এমন সময় আচমকা একদল যুবক হাজির অশ্বিনীবাবুর বাড়ির সামনে। তাঁদের সকলের হাতে ইটের টুকরো আর কাঁচা ডিম। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়েই ওই যুবকরা প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে শুরু করে। সঙ্গে চলতে থাকে ডিম ছোড়াও। মারমুখী ওই যুবকদের সম্মিলিত 'চোর চোর' স্লোগানও চলে। অশ্বিনী মুখোপাধ্যায় তখন বাড়িতে ছিলেন না, বলে জানা গিয়েছে। এক বৃদ্ধা বাড়িতে ছিলেন। কয়েক মিনিটের তাণ্ডব চালিয়ে ওই যুবকরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে অশ্বিনীবাবুর বাড়ির পরিচারিকা পূর্ণিমা সাহা আসেন। চারদিকে ভাঙা কাচ, ইটের টুকরো ও ফাটা ডিম পড়ে থাকতে দেখেন। তিনিও হকচকিয়ে যান।
কিছুক্ষণ পরেই আরেক দল যুবক বারাসতের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্তের বাড়িতেও চড়াও হয়। স্থানীয় শিমুলতলা এলাকায় তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করেও চলতে থাকে ডিম-বৃষ্টি। সেখানেও কয়েক মিনিট তাণ্ডব চালিয়ে হামলাকারীরা চলে যায়। খোদ জেলা সদরের প্রাক্তন পুরপ্রধান ও উপপুরপ্রধান পরপর দুই বাড়িতে হামলার ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অশ্বিনীবাবুর বাড়ির পরিচারিকা পূর্ণিমা বলেন, "দাদা বাড়িতে নেই। তিনি বিকেলে বেরিয়েছেন। ফিরতে রাত হবে। আমি রাতের রান্না করতে এসে দেখি, সারা বাড়িতে ভাঙা কাচ, ইটের টুকরো আর ডিমফাটা পড়ে রয়েছে । কারা এসব করে গিয়েছে, আমি তা বলতে পারব না।" অশ্বিনীবাবু ও তাপসবাবু কেউই ঘটনা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।
বিজেপি-র বারাসত সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক রাজু সাহানি বলেন, "অশ্বিনীবাবু ও তাপসবাবুর বাড়িতে হামলার ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও কর্মী বা সমর্থক জড়িত নন। বারাসত শহরের বাসিন্দারা জানেন, ওই দুই ব্যক্তি কীভাবে সাধারণ মানুষের টাকা লুট করেছেন। অশ্বিনীবাবুকে তাঁর দলই দেড় বছর আগে পুরপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাঁদের ওপর সাধারণ মানুষের অনেক অসন্তোষ জমে আছে । সম্ভবত জনরোষ থেকে এমন ঘটনা ঘটেছে ।"
থানা থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটলেও পুলিশের মধ্যে কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। পদক্ষেপ দেখা যায়নি উপ-পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্তের বাড়িতে হামলার ঘটনাতেও। যদিও পুলিশের বক্তব্য, তাদের কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ হলে ঘটনার তদন্ত করা হবে।