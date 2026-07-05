অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা মেলেনি, শান্তিপুরে পুরকর্মীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ
যোগ্যরা বঞ্চিত ! এই অভিযোগে কয়েক দিন আগে পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন মহিলারা ৷
Published : July 5, 2026 at 1:11 PM IST
শান্তিপুর, 5 জুলাই: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না-পাওয়ার ক্ষোভ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে নদিয়ার শান্তিপুরে । এ ব্যাপারে কয়েক দিন আগে পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পর এ বার সরাসরি এক পুরকর্মীর বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন একাধিক মহিলা । তাঁদের অভিযোগ, প্রকৃত উপভোক্তাদের বাদ দিয়ে বেছে বেছে টাকা দেওয়া হচ্ছে । রবিবার সকালে শান্তিপুর পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের যোগ্য প্রাপক হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও ভাতা পাননি । অথচ তাঁদের চোখের সামনে এমন অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গিয়েছে, যাঁদের প্রকৃত প্রাপক বলেই মনে করছেন না তাঁরা । এই অভিযোগ তুলে 13 নম্বর ওয়ার্ডের ইনকোয়ারি অফিসার তথা পুরকর্মী অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে জড় হন এলাকার বহু মহিলা । স্লোগান তুলে তাঁরা দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানান ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, উপভোক্তা তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি । তদন্ত বা যাচাই-বাছাইয়ের নামে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলেও তাঁদের অভিযোগ । বিক্ষোভকারীদের কথায়, "যাঁরা সত্যিই সরকারি সহায়তার প্রয়োজন, তাঁরাই বঞ্চিত হচ্ছেন । অথচ অনেকের অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই টাকা চলে গিয়েছে । এর উত্তর চাই ।"
উল্লেখ্য, এর আগেও একই দাবিতে শান্তিপুর পুরসভায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল । সে সময় পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকে ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান একাধিক মহিলা । প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এ বার ক্ষোভের মুখে পড়তে হল সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইনকোয়ারি অফিসারকেও ।
অভিযোগের জবাবে পুরকর্মী অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । তাঁর দাবি, উপভোক্তা নির্বাচন বা টাকা অনুমোদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে নয় । তিনি বলেন, "কেউ অনলাইনে আবেদন করেছেন, কেউ আবার অফলাইনে । যাচাইয়ের পর অনেক আবেদন গ্রহণ হয়েছে, আবার কয়েকটি আবেদন রিজেক্টও হয়েছে । কেন রিজেক্ট হয়েছে বা কেন সবাই একসঙ্গে টাকা পাচ্ছেন না, সেই সিদ্ধান্ত আমি নিই না । তাই বিক্ষোভকারীদের বলেছি, মঙ্গলবার পুরসভায় এসে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে । তাঁরাই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।"
তবে এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠেছে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের উপভোক্তা নির্বাচন ও যাচাই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে । প্রকৃত প্রাপকদের অভিযোগ যদি সত্যিই থেকে থাকে, তবে তা দ্রুত খতিয়ে দেখা এবং বিভ্রান্তি দূর করা প্রশাসনের দায়িত্ব বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ । অন্যদিকে, অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা ।