একজন বৈধ ভোটারও যেন বঞ্চিত না হয়, কমিশনে সরব তৃণমূল; রাজ্যে সর্বোচ্চ 2 দফায় ভোট চায় বিরোধীরা

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে উঠে এল আঙুল কাটা নিয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বক্তব্যও ৷ FIR দায়ের করার দাবি বিজেপির ৷

All party meeting with ECI
ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত নয়, কমিশনে সরব তৃণমূল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 9, 2026 at 12:24 PM IST

6 Min Read
কলকাতা, 9 মার্চ: নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে সোমবার বৈঠকে ভোটের দফা নিয়ে মোটের উপর একই সুর শোনা গেল বাম-বিজেপি এবং কংগ্রেসের গলায় ৷ যদিও বৈঠকে দফা প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা ৷ উল্টে তারা, কমিশনের সামনে স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও নাগরিক যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেটা দেখার দায়িত্ব তাদের ৷ কেউ এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না বলেও কমিশনের ফুল বেঞ্চের সামনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে এসেছে তৃণমূল ৷

বিজেপি, বামেদের প্রতিনিধিরা সাফ জানিয়েছেন, সর্বোচ্চ দুই দফায় রাজ্যে ভোট করাতে হবে ৷ অন্যদিকে, কংগ্রেস অবশ্য চাইছে এক দফাতেই হোক বিধানসভা ভোট ৷ আর এই দফা কমানোর কারণ হিসাবে বিরোধীদের ব্যাখ্যা, বেশি দফা মানেই শাসকদলের লাভ ৷ রাজ্যের শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূল বাহিনীকে সহজেই দফা অনুযায়ী সব ক্ষেত্রে বিচরণ করা থেকে আটকাতেই এবার দফায় লাগাম পড়াতে চাইছে বিরোধীরা ৷

যদিও পরে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের প্রতিনিধি রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং সদ্য প্রাক্তন ডিজি বর্তমানে রাজ্যসভার প্রার্থী রাজীব কুমার বৈঠকে দফা প্রসঙ্গে কোনও বক্তব্যই রাখেননি ৷ কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর ফিরহাদ হাকিম বলেন, "দফা নিয়ে আলোচনার জায়গা এটা নয় ৷ আমরা বলেছি, আপনি (মুখ্য নির্বাচন কমিশনার) কীভাবে কাজ করেন আমরা জানি ৷ আপনি একটাও প্রমাণ করতে পারেননি কোনও রোহিঙ্গা বা অনুপ্রবেশকারী আছে ৷ এতগুলো মানুষের মৃত্যুর দায় কে নেবে ? আপনারা বিজেপির কথা শুনে যে পলিসি তৈরি করেছেন, সেটা ভুল করেছেন ৷ বিজেপির কথা শুনে আপনারা ধারণা তৈরি করেছেন ৷"

এরই সঙ্গে, ফিরহাদ আরও বলেন, "কোনও ভারতীয় নাগরিক যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেটা দেখার অনুরোধ করেছি ৷ কেউ এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না ৷ বৈধ ভোটার যেন বাদ না যায় তা দেখতে হবে কমিশনকে ৷ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া নিয়ে জ্ঞানেশ কুামর আমাদের প্রশ্ন করেছেন ৷ বাবুদের রাগ হয়েছে আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি বলে ৷ আমাদের নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে 100 বার যাওয়ার অধিকার আছে ৷ আপনি ভারতের নাগরিক কে, তা বিচার করতে পারবেন না ৷ আপনি তো সংবিধানের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন ৷"

রবিবার রাতেই রাজ্যে এসেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ । এদিন নিউটাউনের পাঁচতারা হোটেলে সকাল থেকে প্রথমে রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে বেঞ্চ ৷ মোট আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে কমিশন ৷ সেই মতো, এদিন প্রথমেই কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপির প্রতিনিধিরা ৷ দলে ছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্য়ায়, তাপস রায় এবং শিশির বাজোরিয়া ৷ আর বৈঠক থেকে বেরিয়ে শিশির বাজোরিয়া সাফ জানান, 16 দফা দাবি তারা কমিশনের সামনে রাখেন ৷ যেখানে প্রথমেই বলা হয়েছে রাজ্যে এক অথবা সর্বোচ্চ দুই দফায় করতে হবে নির্বাচন ৷

অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রতিনিধিদের দাবি, বৈঠকে তাঁদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন কমিশনের কর্তারা ৷ এমনকী রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, তাঁর সঙ্গে রীতিমতো দুর্ব্যবহার করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ বৈঠকের পর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "যারা নাগরিক, যারা বৈধ ভোটার তারা কেউ যেন বাদ না যায় ৷ আমাদের কথা শুনতেই চাননি ৷ উনি (জ্ঞানেশ কুমার) ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে বলেন, চিৎকার করবেন না (ডোন্ট শাউট) ৷ বোঝাই যাচ্ছে মহিলাদের প্রতি আপনাদের সম্মান কতটা ৷"

তিনি আরও বলেন, "আমার চিৎকার করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না ৷ ওদের মনে হয়েছে আমার গলাটা একটু জোরে ৷ বাংলার মহিলারা জোর গলাতেই কথা বলে ৷ তাতে আপনার অসুবিধা হলে আমার কিছু বলার নেই ৷ আপনি কী করে বলছেন চেঁচাবেন না ৷ আবার বলছে, আমাদের বলছে আপনারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন, এরপর তো আর কিছু আমাদের বলার নেই ৷ বেশ করেছি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি ৷ আমাদের যাওয়ার অধিকার আছে ৷ নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য যেখানে যাওয়ার যাব ৷" যদিও তৃণমূলের অভিযোগ, বৈঠকে তাদের কোনও অভিযোগে আমলই দেয়নি কমিশন ৷

এদিকে বৈঠক সেরে বেরিয়ে এসে বিজেপির তরফে শিশির বাজোরিয়া জানান, তারা 16টি বিষয়ে বক্তব্য জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে । এরপরই তিনি বলেন, "একাধিক দফা নয়, বরং এক বা বড়জোর দুটি দফায় নির্বাচন করাতে হবে ৷ কারণ এর আগে বেশি দফায় করানোর জেরে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে দেখা গিয়েছে ।"

ALL PARTY MEETING WITH ECI
কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপি প্রতিনিধিরা (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আঙুল কাটা নিয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বক্তব্য নিয়েও অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷ শিশির বাজোরিয়া বলেন, "আমরা বলেছি, আঙুল কেটে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, জ্ঞানেশ কুমারজি এটা আপনার ব্যক্তিগত আঙুল না ৷ এটা ভারতের সংবিধানের আঙুল কাটার কথা বলা হয়েছে ৷ আমরা এফআইআর দায়ের করছি, আপনারাও এফআইআর দায়ের করুন ৷ দয়া করে এটাকে হাল্কাভাবে নেবেন না ৷"

বিজেপি প্রতিনিধিদের দাবি, বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একটি নির্দিষ্ট কথা আমাদের বলেছেন ৷ তিনি আঙুল দেখিয়ে বলেছেন, এই যে আঙুল যেখানে ভোটের সময় কালি লাগানো হয় এটা কারও ব্যক্তিগত আঙুল না ৷ এর পিছনে 140 কোটি মানুষের শক্তি আছে, গণতন্ত্রের শক্তি আছে ৷ অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়েও কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷ এই বিষয়ে শিশির বাজোরিয়া বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়, তেমনটা করলে চলবে না । শান্ত জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ করানো হচ্ছে । কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে ।"

অন্যদিকে, কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর দফা নিয়ে বিজেপির সুরই শোনা গেল বামেদের মুখে ৷ কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের পর সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "এক দফায় ভোট করানো উচিৎ, খুব বেশি হলে দুই দফায় ৷ না হলে তৃণমূলের গুন্ডা, দুষ্কৃতীরা হিংসা ছড়াবেই ৷"

ALL PARTY MEETING WITH ECI
কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে বাম প্রতিনিধিরা (ইটিভি ভারত)

সেলিম আরও বলেন, "SIR-এর কাজ যে বিএলও বা রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের দিয়ে করানো হয়েছে তাদের মধ্যে বিস্তর গলদ ছিল ৷ আজ কমিশন নিজেও সেটা স্বীকার করেছে ৷ তারা বলেছে, প্রশাসনের যে আধিকারিকরা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন সেই সর্ষের মধ্যে কিছু ভূত ছিল ৷ আমরা বলেছি কিছু না, সবটাই ভূত ৷ তবে ভাবুন এদের দিয়ে কীভাবে নিরপেক্ষ ভোট করানোর কথা আপনি বলতে পারছেন ?" সেলিমের দাবি, জ্ঞানেশ কুমার তাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, "আমরা কড়াভাবে ভোট করব ৷"

অন্যদিকে, বৈঠকের পর কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন,"আমরা খুশি হব একদফায় ভোট হলে ৷ তবে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে ভোট যেন শান্তিপূর্ণ হয় ৷ কিন্তু যদি আপনি বলেন এক দফায় ভোট হলেও অশান্তি বা হিংসা আটকাতে পারব না তাহলে আমরা তাতে রাজি নই ৷"

