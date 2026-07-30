পলাতক তৃণমূল নেত্রী থানায় যেতেই ডিম হামলা-মারধর ! চুল ছিঁড়ে নিল জনতা

পলাতক তৃণমূল নেত্রী থানায় যেতেই ডিম হামলা-মারধর ! চুল ছিঁড়ে নিল জনতা
ভোটের ফলপ্রকাশের পরের দিন কৃষ্ণ দাসের দলবল বিজেপি কর্মীদের আক্রমণ করেন ! সেই ঘটনার নেপথ্যে কৃষ্ণ দাস ও তাঁর মেয়ে প্রণয়িতা দাস ছিলেন বলে অভিযোগ।
Published : July 30, 2026 at 5:14 PM IST
জলপাইগুড়ি, 30 জুলাই: জলপাইগুড়ির দাপুটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের মেয়ে প্রণয়িতা দাসকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ । দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর বৃহস্পতিবার তিনি থানায় যেতেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে স্থানীয় মানুষ । প্রণয়িতা দাসের গাড়ি লক্ষ্য করে চলে ডিম নিক্ষেপ । গাড়ির ওপর উঠে চলে বিক্ষোভ । গাড়ি থেকে বের হতেই তাঁকে মারধর শুরু করে জনতা । বিক্ষোভকারীরা তাঁর চুলের মুটি টেনে ছিঁড়ে দেয় । গাড়ি থেকে প্রণয়িতাকে থানায় ঢোকাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে ।
একসময়ে জলপাইগুড়ি জেলার দাপুটে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন কৃষ্ণ দাস । এলাকায় সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে । বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে লড়াই করেন তিনি । 78 হাজারেরও বেশি ভোটে হেরে যান । ভোটের ফলপ্রকাশের পরের দিন কৃষ্ণ দাসের দলবল বিজেপি কর্মীদের আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ । সেই ঘটনার নেপথ্যে কৃষ্ণ দাস ও তাঁর মেয়ে প্রণয়িতা দাস ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে । ছ'জন বিজেপি কর্মীকে কোপানো হয় বলে অভিযোগ ৷
আরও অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করার পর থেকেই বাড়িছাড়া হয়ে যান কৃষ্ণ দাস ও তাঁর পরিবার । কৃষ্ণ দাস ও তাঁর মেয়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে কোতোয়ালি থানায় । এরপর থেকেই পুলিশ তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল । এরপর তাঁরা গ্রেফতারি থেকে নিস্তার পেতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ আদালত প্রণয়িতাকে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেছে । আদালতের নির্দেশ মেনেই আজ তিনি থানায় গিয়েছিলেন ৷ উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রণয়িতা দাস ।
আজ সকালে কৃষ্ণ দাসের মেয়ে প্রণয়িতা কোতোয়ালি থানায় যাবেন, এই খবর চাউর হতেই থানা চত্বরে ভিড় জমায় উত্তেজিত জনতা । যাঁরা এতদিন কৃষ্ণ দাসের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন, তাঁরাই মূলত কোতোয়ালি থানায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ কৃষ্ণ দাসের মেয়ের গাড়ি থানায় আসতেই আরও বাড়ে বিক্ষোভের তীব্রতা ৷ প্রণয়িতা দাসের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা ৷ এমনকী গাড়ির উপরে উঠে চলে বিক্ষোভ । কৃষ্ণ দাসের মেয়ে গাড়ি থেকে বের করতেই শুরু হয় মারধর । প্রণয়িতার চুল ছিঁড়ে নেন বিক্ষোভকারীরা ৷ কোনও রকমে তাঁকে থানার ভেতরে নিয়ে যান পুলিশকর্মীরা ৷
বিজেপি নেত্রী টিনা গঙ্গোপাধ্যায় এবিষয়ে বলেন, "এটা মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ । এতদিন ওরা যে অত্যাচার করেছে, তার রাগ মেটাচ্ছে মানুষ । কাউকে আটকানো যাচ্ছে না । সন্ত্রাস করে গিয়েছেন এতদিন ৷ মানুষকে মানুষ বলে ভাবেনি কৃষ্ণ দাস ও তাঁর পরিবার । সেজন্যই আজ এই পরিণতি ৷" এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷