জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে পরিবহণেও, আশঙ্কা রাজ্যের সংগঠনগুলির

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে পরিবহণেও
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 15, 2026 at 2:35 PM IST

কলকাতা, 15 মে: জ্বালানির খরচের সঙ্গেই এবার বাড়ছে পরিবহণের খরচও ৷ রাজ্যের পরিবহণ সংগঠনগুলি শুক্রবার জানিয়েছে, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক পণ্য পরিবহণের খরচ প্রায় 3 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে ৷ একইসঙ্গে তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছে, যাতে ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বা মাত্রাতিরিক্ত হারে বাড়িয়ে না দেন ৷ সরকার যেন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করে ।

দেশের চারটি প্রধান মহানগরের মধ্যে কলকাতাতেই জ্বালানির দামের বৃদ্ধি ছিল সর্বাধিক ৷ এখানে পেট্রলের দাম 3.29 টাকা বেড়ে প্রতি লিটার 108.74 টাকায় পৌঁছেছে এবং ডিজেলের দাম 3.11 টাকা বেড়ে প্রতি লিটার 95.13 টাকা হয়েছে ৷ দিল্লিতে পেট্রলের দাম 3 টাকা বেড়ে প্রতি লিটার 97.77 টাকা এবং ডিজেলের দাম বেড়ে 90.67 টাকা হয়েছে। মুম্বইতে বর্তমানে এক লিটার পেট্রলের দাম 106.68 টাকা এবং ডিজেলের দাম 93.14 টাকা ৷ অন্যদিকে, চেন্নাইতে পেট্রলের দাম বেড়ে 103.67 টাকা এবং ডিজেলের দাম 95.25 টাকা হয়েছে ৷

বিভিন্ন রাজ্যে 'ভ্যাট'-এর হার আলাদা হওয়ার জেরে জ্বালানির দামও একেক রাজ্যে একেকরকম হয়ে থাকে। 'অল ইন্ডিয়া ট্রান্সপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর যুগ্ম সম্পাদক সুনীল আগরওয়াল জানান, বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে এই মূল্যবৃদ্ধি ছিল প্রত্যাশিতই ছিল। তিনি বলেন, "এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে পণ্য পরিবহণের খরচের উপর প্রায় 3 শতাংশ প্রভাব পড়বে।"

তিনি আরও বলেন, "সামগ্রিক পরিবহণ খরচের উপর অবশ্য এর প্রভাব হবে খুবই সামান্য ৷ তবে সরকারের উচিত এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে ব্যবসায়ীরা যেন পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে না দেন।" তবে সুনীল আগরওয়াল এও উল্লেখ করেছেন, রাজ্য সরকারগুলি চাইলে স্থানীয় কর বা লেভি কমিয়ে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কিছুটা প্রশমিত করতে পারে ৷ কারণ ট্রাক মালিক ও চালকরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চাপের মুখে রয়েছেন ৷ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলাইন অ্যাপ ক্যাব গিল্ড'-এর সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পরিবহণ অপারেটরদের ওপর সামগ্রিক অতিরিক্ত খরচের বোঝা প্রতিদিন প্রায় 50 থেকে 60 টাকা বৃদ্ধি পাবে। তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের কর বা লেভি কমানোর কোনও সম্ভাবনা আছে কি না—তা খতিয়ে দেখার জন্য।

অন্যদিকে, পেট্রল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এদিন বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন অভিযোগ করেন যে, প্রথমে তারা মানুষের ভোট লুঠ করেছে ৷ এরপর তারা ঠিক সেখানেই আঘাত হানে, যেখানে সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগে। 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন জ্বালানির উপর ধার্য ভ্যাট (VAT) কমাবে কি ? বিশেষ করে তারা বর্তমানে কেন্দ্রেও ক্ষমতায় রয়েছে ৷

পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে জ্বালানির দাম যতটা বাড়ানো প্রয়োজন ছিল—বর্তমান এই বৃদ্ধি তার মাত্র এক-দশমাংশ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলো উৎপাদন খরচ বা 'ইনপুট কস্ট' ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও টানা 11 সপ্তাহ ধরে জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত রেখেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি যখন আর্থিকভাবে আর লাভজনক রইল না, তখন তারা মূল্যবৃদ্ধির কিছুটা অংশ গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

