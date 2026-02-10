ETV Bharat / state

খাবারের মান ঠিক রাখতে 7 হাজার স্ট্রিট-ফুড হকারকে fssai-এর প্রশিক্ষণ

শহরে সাত হাজারেরও বেশি স্ট্রিট ফুড হকারদের fssai এই প্রশিক্ষণ দেবে ৷ এরপরেই মিলবে খাবার বিক্রি করার ছাড়পত্র ৷

fssai food hawkers training
স্ট্রিট ফুড হকারদের প্রশিক্ষণ দেবে fssai (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 10, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: শহরের সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষজনের একাংশ প্রাতঃরাশ হোক বা মধ্যাহ্নভোজ সারেন রাস্তাতেই । শুধু তাঁরা নন, কাজের সূত্রে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় 10 লাখেরও বেশি লোক আসেন কলকাতায় । তাঁদের বড় অংশই খান রাস্তার খাবার । সেই বিপুল সংখ্যক জনগণের সুস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার ভালো মানের খাবার তৈরি থেকে পরিবেশ, সবটাই প্রশিক্ষণ দেবে fssai ।

বাধ্যতামূলক এই প্রশিক্ষণ শেষে মিলবে সার্টিফিকেট ৷ তবেই ফুটপাথে খাবার বিক্রেতারা পাবেন সার্টিফিকেট অব ভেন্ডিং বা সিওভি । সম্প্রতি সুডার একটি নির্দেশের ভিত্তিতে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে টাউন ভেন্ডিং কমিটিতে । এর ফলে শহরের ফুটপাথের খাবার বিক্রি করা প্রায় সাত হাজারের বেশি হকার প্রশিক্ষিত হবেন । প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপদ হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ ।

fssai food hawkers training
খাবারের গুণগত মান বজায়ে প্রশিক্ষণ (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, শহরের রাস্তায় যাঁরা খাবার বিক্রি করেন, বিশেষ করে নিউ মার্কেটের এলাকা বা ধর্মতলা এলাকার বেশ কিছু ফুড হকারকে fssai দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল । এটি ছিল কলকাতা পুরনিগমের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের উদ্যোগ । তবে এবার শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রায় সাত হাজার এমন ফুড হকারের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবেই প্রশিক্ষণ দেবে ফ্যাসাই (Food Safety and Standards Authority of India) ।

তবে আপাতত দুটো প্রশিক্ষণ থেকে সব মিলিয়ে যে নয় হাজারের কাছাকাছি হকারকে সিওভি দেওয়া হবে, তাঁদের মধ্যে 1500-2000 স্ট্রিট ফুড হকার । ওই সংখ্যক স্ট্রিট ফুড হকারদের প্রথম দফায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে হল, খাবারের কাঁচামাল সঠিক পদ্ধতিতে কীভাবে সংরক্ষণ করবে, কতদিন কোন জিনিস রাখা যাবে, তৈরি খাবার কোন পাত্রে কীভাবে রাখা উচিত ও পরিবেশন করতে হবে, হাইজিন ভালো রাখতে কী কী করতে হবে, হাতে গ্লাভস থেকে মাথায় চাপা একবার ব্যবহার করা যায় ও পচনশীল এমন পাত্র ব্যবহার, সবটাই এ টু জেড শেখানো হবে প্রশিক্ষণে । এই প্রশিক্ষণ শেষে একটি সার্টিফিকেট মিলবে । সেই সার্টিফিকেট মেলার পরেই টিভিসি এই সমস্ত স্ট্রিট ফুড ভেন্ডারদের সিওভি দেবে ।

fssai food hawkers training
প্রশিক্ষণ শেষে মিলবে সার্টিফিকেট (নিজস্ব ছবি)

হকার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সভাপতি অসিত সাহা বলেন, "সুডা নির্দেশ দিয়েছিল । সেটা বাস্তবায়ন না-করলে এই সমস্ত ফুড হকাররা সিওভি পাবে না । কিছু হকার সংগঠন এর বিরোধিতা করেছে । কিন্তু কলকাতা পুরনিগমের স্বাস্থ্য আধিকারিক ও ফ্যাসাই-এর সহযোগিতা নিয়ে এই কাজ হবে । সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । এর ফলে যে খাবার অসংখ্য মানুষ খান তার গুণমান বৃদ্ধি পাবে । স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ হবে । প্রতিদিন কয়েক লাখ মানুষ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা স্ট্রিট ফুড হকারদের থেকে খাবার খান । তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা দূর হবে ।"

কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "আমাদের খাদ্য সুরক্ষা শাখার কর্মীরা নজর রাখবেন যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে হকার সার্টিফিকেট পাচ্ছেন তাঁরা পরবর্তী সময়ে সেই নির্দেশ মেনে চলছেন কি না ।"

TAGGED:

FOOD HAWKERS TRAINING
STREET FOOD HAWKERS
স্ট্রিট ফুড হকার
খাবার বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ
FSSAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.