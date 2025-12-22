প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন ফল বিক্রেতাকে, হাড়হিম ঘটনা রাজাবাজারে

প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন ফল বিক্রেতাকে, হাড়হিম ঘটনা রাজাবাজারে
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের ।
Published : December 22, 2025 at 3:22 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: কলকাতার বুকে ফের প্রকাশ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড । রাজাবাজারের মতো জনবহুল এলাকায় সকলের চোখের সামনে ফল বিক্রেতাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল 11টা নাগাদ ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে । এখনই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট নয় ৷"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত যুবকের নাম মেহবুব আলম (41) । তিনি নারকেলডাঙার বাসিন্দা ৷ দীর্ঘদিন ধরে রাজাবাজার এলাকায় ফল বিক্রি করতেন যুবক । প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালেও তিনি নিজের দোকানেই বসেছিলেন । সেসময় তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই সময় এক যুবক আচমকা মেহবুবের দোকানে আসেন । দু'জনের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । কেউ কেউ মনে করছেন, সামান্য কথাবার্তা বা পুরনো কোনও বিবাদ থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত হতে পারে । তবে মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয় । আচমকাই ধারালো ছুরি বের করে মেহবুবের উপর এলোপাথাড়ি কোপ বসাতে শুরু করেন অভিযুক্ত ।
প্রকাশ্য রাস্তায়, জনসমক্ষে ঘটে এই হামলা । কিছু বুঝে ওঠার আগেই রক্তাক্ত অবস্থায় মেহবুব মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । এই দৃশ্য দেখে এলাকায় হইচই শুরু হয়ে যায় । অনেকেই ভয়ে এগোতে সাহস পাননি । হামলার পর অভিযুক্ত দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান । ঘটনার জেরে রাজাবাজার চত্বরে সাময়িকভাবে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং চরম চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই গুরুতর আহত অবস্থায় তড়িঘড়ি মেহবুবকে উদ্ধার করে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান । কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণই মেহবুব আলমের মৃত্যুর কারণ ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ । যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেই রাস্তার অংশ ঘিরে রেখে শুরু হয় তদন্ত । পুলিশ ইতিমধ্যেই আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে । প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । খুনের পিছনে ব্যক্তিগত শত্রুতা, ব্যবসায়িক বিবাদ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে । এই ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ ও আতঙ্ক-দু'টোই চোখে পড়ছে ।
এই ঘটনায় ফের শহরের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, জনবহুল এলাকায় এমন নৃশংস ঘটনা নিরাপত্তার অভাবকেই তুলে ধরেছে । যদিও পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে এবং খুব দ্রুত তাকে গ্রেফতার করা হবে ।