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পশ্চিমবঙ্গ দিবস থেকে যোগাসনের দিন, টানা দু’দিন বাংলায় মোদি! রাজ্যজুড়ে সাজ সাজ রব

রেড রোডে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও বিকল্প হিসেবে ধনধান্যে অডিটোরিয়াম এবং ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডকেও বিবেচনা করা হচ্ছে ৷

PM Modi
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 6:16 PM IST

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কলকাতা, 13 জুন: আগামী 20 ও 21 জুন টানা দু'দিন পশ্চিমবঙ্গে থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির । পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এই দুই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি । নবনির্বাচিত বিজেপি সরকারের উদ্যোগে প্রথমবার সরকারি মর্যাদায় পালিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস আর সেই অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রীর ।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 20 জুন গোটা রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপিত হবে । সরকারের দাবি, বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, তারকেশ্বরে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ দিবসের নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল । আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার পয়লা বৈশাখকে 'বাংলা দিবস' হিসেবে পালন করলেও বিজেপি বরাবরই 20 জুনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করে এসেছে । এবার রাজ্যে সরকার গঠনের পর সেই তারিখকেই সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্যজুড়ে বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে ।

ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের জন্য উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে । জেলাশাসক থাকবেন কমিটির প্রধান হিসেবে । পাশাপাশি জেলা পুলিশ সুপার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দফতরের প্রতিনিধিরা, স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদরাও এই কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন । অন্যদিকে, 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় বৃহৎ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর । প্রাথমিকভাবে রেড রোডে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও ধনধান্যে অডিটোরিয়াম এবং ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডকেও বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, অন্তত দেড় লক্ষ মানুষের একযোগে যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । ফলে স্থান সংকুলান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বৈঠক শুরু হয়েছে ।

এ বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য, 'Yoga for Healthy Ageing' বা সুস্থতার চাবিকাঠি যোগব্যায়াম । সেই বার্তাকেই সামনে রেখে কলকাতার অনুষ্ঠানকে জাতীয় স্তরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি । টানা দু'দিন প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে উৎসাহ তুঙ্গে ।

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TAGGED:

WEST BENGAL DAY
পশ্চিমবঙ্গ দিবস
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