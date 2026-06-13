পশ্চিমবঙ্গ দিবস থেকে যোগাসনের দিন, টানা দু’দিন বাংলায় মোদি! রাজ্যজুড়ে সাজ সাজ রব

পশ্চিমবঙ্গ দিবস থেকে যোগাসনের দিন, টানা দু’দিন বাংলায় মোদি! রাজ্যজুড়ে সাজ সাজ রব
রেড রোডে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও বিকল্প হিসেবে ধনধান্যে অডিটোরিয়াম এবং ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডকেও বিবেচনা করা হচ্ছে ৷
Published : June 13, 2026 at 6:16 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: আগামী 20 ও 21 জুন টানা দু'দিন পশ্চিমবঙ্গে থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির । পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এই দুই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি । নবনির্বাচিত বিজেপি সরকারের উদ্যোগে প্রথমবার সরকারি মর্যাদায় পালিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস আর সেই অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রীর ।
রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 20 জুন গোটা রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপিত হবে । সরকারের দাবি, বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, তারকেশ্বরে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ দিবসের নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল । আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার পয়লা বৈশাখকে 'বাংলা দিবস' হিসেবে পালন করলেও বিজেপি বরাবরই 20 জুনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করে এসেছে । এবার রাজ্যে সরকার গঠনের পর সেই তারিখকেই সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্যজুড়ে বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে ।
ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের জন্য উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে । জেলাশাসক থাকবেন কমিটির প্রধান হিসেবে । পাশাপাশি জেলা পুলিশ সুপার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দফতরের প্রতিনিধিরা, স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদরাও এই কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন । অন্যদিকে, 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় বৃহৎ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর । প্রাথমিকভাবে রেড রোডে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও ধনধান্যে অডিটোরিয়াম এবং ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডকেও বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, অন্তত দেড় লক্ষ মানুষের একযোগে যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । ফলে স্থান সংকুলান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বৈঠক শুরু হয়েছে ।
এ বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য, 'Yoga for Healthy Ageing' বা সুস্থতার চাবিকাঠি যোগব্যায়াম । সেই বার্তাকেই সামনে রেখে কলকাতার অনুষ্ঠানকে জাতীয় স্তরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি । টানা দু'দিন প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে উৎসাহ তুঙ্গে ।
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