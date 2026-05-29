পরিবহণ থেকে রাস্তা, ‘বেহাল’ বেহালার হাল ফেরাতে প্রশাসনের দ্বারস্থ বিধায়ক ইন্দ্রনীল

পরিবহণ থেকে রাস্তা, ‘বেহাল’ বেহালার হাল ফেরাতে প্রশাসনের দ্বারস্থ বিধায়ক ইন্দ্রনীল
বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির ইন্দ্রনীল খাঁ চিঠি লিখেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ও দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসককে৷
Published : May 29, 2026 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 29 মে: তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট রত্না চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক হয়েছেন ড. ইন্দ্রনীল খাঁ৷ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল বিধানসভা এলাকার উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে শুরু করেছেন৷ তাঁর এলাকায় সরকারি বাস পরিষেবা বৃদ্ধি নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন-কে চিঠি লিখেছেন ইন্দ্রনীল৷ দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসককেও তিনি একটি চিঠি দিয়েছেন৷ সেখানে বেহালা পশ্চিমের রাস্তাঘাট থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির দাবি তুলেছেন৷
এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ গেরুয়া সুনামির সাক্ষী হয়েছে৷ 208টি আসনে জিতেছে ভারতীয় জনতা পার্টি৷ বিজেপির জেতা আসনগুলির মধ্যে একটি বেহালা পশ্চিম৷ ওই আসনে 24 হাজার 699 ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের রত্না চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন ড. ইন্দ্রনীল খাঁ৷ প্রথমবার তিনি বিধায়ক হয়েছেন৷
জেতার পর থেকেই নিজের বিধানসভা এলাকার উন্নয়নের একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ৷ ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করেছেন৷ পুর-পরিষেবা নিয়ে তিনি দেখা করেছেন কলকাতার পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে৷ একাধিক হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছেন৷ এবার তিনি চিঠি লিখেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ও দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসককে৷
ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনকে চিঠি দিয়ে তিনি জানান, বেহালার পর্ণশ্রী থেকে শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত সরকারি বাসের অভাব রয়েছে৷ এর ফলে ওই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই পর্ণশ্রী থেকে শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত সরকারি বাস চালু করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মূলত এমজি রোড, সরশুনা, শকুন্তলা পার্ক হয়ে হাওড়া স্টেশন হয়ে এসপ্লানেড পর্যন্ত বাস চলাচল পুনরায় শুরু করার অনুরোধ জানান তিনি।
অন্যদিকে দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসককে দেওয়া চিঠিতে ইন্দ্রনীল খাঁ বেহালার বেহাল রাস্তাঘাটের সংস্কারের আবেদন জানিয়েছেন। বেহালা পশ্চিম অন্তর্গত অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের ভঙ্গুর স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দিকটিও তুলে ধরেছেন। জেলাশাসককে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, বেহালা চৌরাস্তা থেকে শিবরামপুর পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা এবং বীরেন রায় রোড এবং বকুলতলা এলাকার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এমনকী, বকুলতলা অঞ্চলের রাস্তারও তথৈবচ অবস্থা। তাই এইসব অঞ্চলে যে সব মানুষ বসবাস করেন, তাদের প্রত্যেকদিন বিপজ্জনকভাবে এই রাস্তাগুলি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়৷ এখানে অনেক বহুতল রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দাদের প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়৷
তাঁর আবেদন, অতি দ্রুত এই রাস্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্সপেকশন করে রাস্তাগুলির বেহাল অবস্থা সংস্কার করা প্রয়োজন। সামনেই বর্ষাকাল আসছে৷ তার আগে এই কাজ শেষ করা জরুরি। আগামী 45 দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কার করতে হবে৷ বড় বড় গর্ত ও অসমাপ্ত রাস্তার কারণে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের যাতায়াত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালে এই রাস্তাগুলো চালকদের জন্য মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।
বেহালা পশ্চিম বিধানসভার মধ্যেই রয়েছে বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল৷ বিধায়ক হওয়ার পর ওই হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন ইন্দ্রনীল খাঁ৷ জেলাশাসককে পাঠানো চিঠিতে ওই হাসপাতালের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি৷ ইন্দ্রনীল জানিয়েছেন, বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল বর্তমানে স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকের অভাব এবং অনুন্নত পরিকাঠামোয় ভুগছে। শুধুমাত্র বেহালা পশ্চিম নয়, বরং বেহালা পূর্ব, টালিগঞ্জ, মহেশতলা ও কলকাতা পোর্ট এলাকার বহু মানুষ এই হাসপাতালের উপরে চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল।
চিঠিতে ইন্দ্রনীল আরও লিখেছেন, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় কোনও সরকারি মেডিক্যাল কলেজ না থাকায়, এই হাসপাতালটির মানোন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এই হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করে হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো এবং উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে।
এর পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার রোডের ন্যাশনাল হাইওয়ে 13 ঠাকুরপুকুর থেকে তারাতলা পর্যন্ত অংশে বেআইনি দখলদারির কারণে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ করেছেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পূর্ত দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ।