কোথাও ব্রহ্মপুত্র, কোথাও বিপদসঙ্কুর পাহাড়ি পথ; ভোট সংগ্রহে দুর্গম প্রান্তে পৌঁছবেন কর্মীরা
পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷ এই রাজ্যগুলির এমন কিছু ভোটকেন্দ্র আছে, যেখানে পৌঁছনোটা রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার ৷ আছে প্রাণের ঝুঁকিও ৷
By PTI
Published : March 15, 2026 at 8:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: ভোটে পরিচালনা করতে 'দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু' পারাপার করতে হবে ভোটকর্মীদের ৷ ভোটাররা যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত না-হন তার জন্য কোথাও কোথাও কর্মীদের নদী পেরিয়ে দুর্গম পথে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে ৷ কোথাও আবার বন্ধুর পাহাড়ি পথে ট্রেক করার ঝুঁকিও নিতে হবে ৷ কয়েক কিলোমিটার টানা পায়ে হেঁটে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছবেন আধিকারিকরা ৷
রবিবার পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, কেরল, পুদুচেরি ও তামিলনাড়ুতে বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এদিন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, পাঁচটি রাজ্যের শহর থেকে গ্রামে দূর-দূরান্তে ভোট সংগ্রহে প্রান্তিক এলাকায় যাবেন ভোটকর্মীরা ৷ তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন তিনি ৷
যেমন পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ৷ এই ভোট পরিচালনা করতে বক্সার ব্যাঘ্র প্রকল্পের পাহাড়ি বন্ধুর পথে ট্রেকিং করতে হবে ভোটকর্মীদের ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার এই তিনটি ভোটকেন্দ্রে সব মিলিয়ে ভোটারের সংখ্যা 1 হাজার 500 জনেরও কম ৷ কিন্তু তাঁরা যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তাই প্রত্যন্ত তিনটি কেন্দ্রে পৌঁছবেন ভোটকর্মীরা ৷
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, "আলিপুরদুয়ার জেলায় ভোটকর্মীদের দল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পাহাড় পেরিয়ে বক্সা বুথে যাবেন ৷ সেখানে বক্সার 759 জন, চুনাভাট্টির 235 জন এবং আদমার 445 জন ভোটার ভোট দেবেন ৷"
অসমের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তাঁদের ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "অসমের মাজুলি থেকে নৌকায় ব্রহ্মপুত্র নদী পেরিয়ে পরে সড়কপথে এবং শেষে ট্রাক্টরে চেপে 50-60 কিমি দূরে ধনেখানা ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে ভোটকর্মীদের ৷ সেখানে 248 জন ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করবেন ৷"
কেরলের এডামালাকুড্ডিতে একটি ভোটকেন্দ্রে মোট 693 জন ভোটার ভোট দেবেন ৷ এই কেন্দ্রে পৌঁছতে হলে এলাকার বিশেষ যানে চেপে বন্ধুর 30 কিমি অতিক্রম করতে হবে ৷ এরপর 8 কিমি রাস্তা হেঁটে শেষমেশ ভোটারকেন্দ্রে পৌঁছনো যাবে ৷
তামিলনাড়ু থেনি জেলায় একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা মাত্র পাঁচ জন ৷ সেখানে পৌঁছতে বরুসানাদ পাহাড় পেরতে হবে ৷ তিনঘণ্টার কঠিন পথ অতিক্রম করে ভেল্লিমালাই বুথে গিয়ে পাঁচ জন ভোটারের ভোটদানের নিশ্চিত ব্যবস্থা করবেন তাঁরা ৷
1885 সালে তৈরি হয়েছিল পুদুচেরির ভি ও চিদম্বরম পিল্লাই স্কুল ৷ একসময় এই স্কুলটি ফরাসি শাসকদের দখলে ছিল ৷ এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটিকে মডেল বুথ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে ৷ এখানে দু'টি কেন্দ্রের যথাক্রমে 722 ও 651 জন ভোটার ভোট দেবেন ৷
আগামী 9 এপ্রিল অসম, কেরল, পুদুচেরিতে এক দফায় বিধানসভা ভোট হবে ৷ 29 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে এক দফায় ভোট ৷ পশ্চিমবঙ্গে 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ সব মিলিয়ে দেশের 17.4 কোটি ভোটার সরকার নির্বাচন করবেন ৷ মোট বিধানসভা 824টি ৷ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র 2 লক্ষ 18 হাজার 807 ৷ 25 লক্ষ নির্বাচনী আধিকারিক দেশের এই গণতান্ত্রিক উৎসবে সামিল হবেন ৷