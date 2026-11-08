দরিদ্রের পাশে দাঁড়িয়েই তিনি দেবী ! মা কালীর পাশাপাশি পুজো পান দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠকও

দরিদ্রের পাশে দাঁড়িয়েই তিনি দেবী ! মা কালীর পাশাপাশি পুজো পান দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠকও
Temple of Devi Chaudhurani: জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় আর শিকারপুর, দু'জায়গাতেই রয়েছে দেবী চৌধুরানীর মন্দির ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 8, 2026 at 5:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 নভেম্বর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অনুযায়ী তিনি যেন বাংলার রবিনহুড ৷ ধনী জমিদারদের অর্থসম্পদ লুঠ করে বিলিয়ে দিতেন গরিবদের মধ্যে ৷ দেবী চৌধুরানীর নাম উঠলেই এই ঘটনা দিয়েই তাঁকে চিনে নেন সাধারণ মানুষ ৷ তাঁর দেবীমহিমা লুকিয়ে আছে তাঁর এই গুণেই ৷
আর এভাবেই তাঁকে বাস্তবের দেবী হিসেবে পুজো করেন ভক্তরা ৷ জলপাইগুড়ি দেবী চৌধুরানী মন্দিরে তাই মা কালীর পাশাপাশি তিনিও পূজিতা ৷
জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর চা বাগানের পাশে অবস্থিত দেবী চৌধুরানী মন্দির আজও ইতিহাসের সাক্ষী । এখানে রয়েছে দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠকের মূর্তি । এই মন্দিরে কালীপুজোর দিনে পূজিত হন দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠক । গরিবের পেট ভরাতে রাতের অন্ধকারে তিস্তায় বজরা ভাসিয়ে বড়লোকের ঘরে হানা দিতেন তাঁরা । আর বড়লোকের বাড়িতে হানা দিয়ে জিনিসপত্র এনে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন দেবী চৌধুরানী ।
এমন মানবসেবার মধ্য দিয়েই তিস্তা পারের এই মানবী স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন দেবী । দেবতার আসনে বসিয়ে সেই দেবীকেই বর্তমান শিকারপুর চা বাগানের ভিতর মন্দির গড়ে পুজোপাঠ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । পুজোর আসনে দেবীর পাশে স্থান পান ভবানী পাঠকও । সঙ্গে তাঁদের দুই দেহরক্ষী রঙ্গলাল এবং রঙ্গরাজ । রয়েছে সহচরী দিবা, নিশি । বাঘ, সাপ এবং শিয়াল ।
কথিত আছে, গোশালা মোড়ের শ্মশানকালী মন্দিরে পুজো দিয়ে মন্দিরের পাশে রুকরুকা নদীতে বজরা ভাসিয়ে ডাকাতি করতে যেতেন দেবী চৌধুরানী । সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে ফকির বিদ্রোহ, জলপাইগুড়ি তিস্তা পাড়ের প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী দেবী চৌধুরানী আর ভবানী পাঠকের মন্দির । আজও ইতিহাস বিজড়িত দেবী চৌধুরানী মন্দিরে মা কালীর পুজো হয়ে আসছে । তিস্তার বোয়াল মাছ দিয়েই মাকে ভোগ দেওয়ার রীতি আজও বর্তমান । চা বাগানে দেবী চৌধুরানী মন্দিরে নিষ্ঠাভরে কালীপুজো হয় ।
জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুন্ঠপুর জঙ্গলের পাশে কালীর সাধক চৌধুরানী এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন । পরবর্তীতে স্থানীয়রাই এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন । প্যাগোডার মতো সপ্তচালা বিশিষ্ট সেই মন্দির সাক্ষ্য বহন করে চলছিল সেই অতীত ইতিহাসের । শিকারপুর দেবী চৌধুরানী মন্দিরের পুরোহিত কমল রায় বলেন, "আমাদের এই মন্দির ইতিহাস বিজড়িত । প্রচুর মানুষ আসেন কালীপুজোর দিন ।"
অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানী মন্দিরেও তন্ত্রমতে পুজো হয়ে থাকে। এখানে দেবী চৌধুরানীর কোনও মূর্তি নেই । তবে প্রাচীন কালী মূর্তি রয়েছে। কালীপুজোর দিন তিস্তা নদীর বোয়াল মাকে ভোগ দেওয়া হয় । শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরটি জলপাইগুড়ি রুকরুকা নদীর পাশে গোশালা মোড়ে দেবী চৌধুরানী মন্দিরে কালীপুজো আজও ঐতিহ্য বহন করে চলে ।
জলপাইগুড়ি গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানী মন্দিরের পুরোহিত সুভাষ চৌধুরী বলেন, দেবী চৌধুরানী মন্দিরের মা কালীকে আমিষ ভোগ দেওয়া হয় । ভোগে বোয়াল মাছ, শোল মাছ, ডাল, নিরামিষ তরকারি দেওয়া হয় । উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের দেবী চৌধুরানীর ডেরা ছিল । তার একটা ডেরা ছিল জলপাইগুড়ি গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানী কালীমন্দির । এই মন্দিরের পাশ দিয়েই বয়ে যাওয়া রুকরুকা নদী দিয়ে তিস্তা নদীরে বজরা ভাসাতেন ।দেবী চৌধুরানী গোশালা মন্দিরের সম্পাদক দেবাশিষ চক্রবর্তী জানান, শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরে তন্ত্রমতে কালী পুজো হয় । প্রচুর মানুষ আসেন পুজো দিতে শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরের একটা ঐতিহ্য বহন করে আসছে । প্রায় আড়াইশো বছর এই পুজো হয়ে আসছে । শ্মশান কালীর পুজো হয় ।
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