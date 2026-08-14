স্বাধীনতার সাক্ষী, ইতিহাসের ধাত্রী: 150 পেরিয়েও কলকাতার বুকে ‘টং টং’ ট্রামের রূপকথা

স্বাধীনতার সাক্ষী, ইতিহাসের ধাত্রী: 150 পেরিয়েও কলকাতার বুকে ‘টং টং’ ট্রামের রূপকথা
দেশের 80 তম স্বাধীনতা দিবস হলেও কলকাতার ট্রামের ইতিহাস 154 বছরের। কলকাতার একটা খন্ডচিত্রের অংশ হল ট্রামকার নেটওয়ার্ক। প্রতিবেদন পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ৷
Published : August 14, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: শহরের ব্যস্ত রাস্তায় এক পরিচিত ঘণ্টার শব্দ টং টং। শুনলেই মুহূর্তের জন্য যেন থমকে যায় সময়। স্মৃতি ফিরে যায় পুরোনো কলকাতায়। তিলোত্তমার রূপকথা আর ঐতিহ্যের সঙ্গে যে নামটি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে, তা হলো ট্রাম।
এই বছর দেশের 80 তম স্বাধীনতা দিবস। তবে কলকাতার ট্রামের ইতিহাস 154 বছরের। 150 বছর আগের কলকাতার একটা খন্ডচিত্রের অংশ হল ট্রামকার নেটওয়ার্ক। কলকাতার ট্রাম ডিপোতে এখনও দু-একটি ট্রামের দেখা মিলবে, যেগুলো প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাক্ষী হয়ে থেকেছে। যে ট্রাম পরিষেবা একসময় শহরের জনপ্রিয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গণপরিবহণের মধ্যে একটি ছিল, সেই ব্রিটিশ ট্রাম স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় বারে বারে স্বদেশী আন্দোলনের হামলার মুখে পড়েছিল।
1873 সালের 24 ফেব্রুয়ারি। কলকাতার বুকে প্রথমবার শিয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত সশব্দে গড়িয়েছিল ট্রামের চাকা। তবে সেই ট্রাম বিদ্যুৎচালিত ছিল না, তাকে টেনে নিয়ে যেত এক জোড়া ঘোড়া। তখনকার ভাইসরয় লর্ড কার্জনের হাত ধরেই মূলত কলকাতার বুকে সূচনা হয়েছিল এই ট্রাম পরিষেবার। যদিও যাত্রার শুরুটা খুব একটা মসৃণ ছিল না। চালু হওয়ার মাত্র 9 মাসের মাথায় 1873 সালেই অজানা কারণে বন্ধ হয়ে যায় এই পরিষেবা।
পরবর্তীকালে, 1880 সালে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের বিশেষ উদ্যোগে শহরের বুকে ফের প্রাণ ফিরে পায় ট্রাম। আর 1902 সালটি ছিল ট্রামের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক—ঘোড়ার বদলে ট্রামের সঙ্গে যুক্ত হয় বিদ্যুৎ। শহরবাসী প্রথমবার উপভোগ করে বিদ্যুৎ চালিত ট্রামের গতি। 1902 সালের 27 মার্চ ধর্মতলা খিদিরপুর থেকে রুটে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলেছিল। শুরুর দিনগুলো থেকে প্রায় 1950 সাল পর্যন্ত ট্রামের প্রতিটি কাঠের কোচ সেজেগুজে আসত সুদূর লন্ডন থেকে। তবে স্বাধীনতার পর সেই ছবি বদলাতে শুরু করে। গঠিত হয় ক্যালকাটা ট্রাম কর্পোরেশন বা CTC। এরপর থেকে বিদেশ থেকে আর ট্রামের কোচ আনিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। ভারতের বুকেই তৈরি হতে শুরু করে নতুন ট্রাম।
ক্যালকাটা ট্রাম ইউজারস অ্যাসোসিয়েশন বা CTUA এর সভাপতি দেবাশিস ভট্টাচার্য জানান, "যেহেতু CTC ব্রিটিশ সংস্থা বা কোম্পানি ছিল তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ট্রামকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা অংশ হিসেবে দেখতেন। তাই তখন ট্রামের উপর হামলা করা বা ট্রামে আগুন লাগানো স্বদেশী আন্দোলনের একটা অঙ্গ ছিল। এটা যারা করতেন তাদের লোকেরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে CTC যখন ন্যাশনালাইজড হলো তখন সেই সম্পত্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টাকে আবার দেশবিরোধী কাজ বলে দেখা হতো।" তিনি বলেন, "কোম্পানিটা ব্রিটিশ হলেও এই কোম্পানিতে যারা কাজ করতেন তারা সকলেই ছিলেন ভারতীয় আর সংস্থার ম্যানেজমেন্টের উপরের দিকে শুধু ব্রিটিশরা থাকতেন।"
উল্লেখ্য, শহরের যতগুলি ট্রাম ডিপো রয়েছে তার বেশিরভাগই মুসলিম বা সংখ্যালঘু এলাকায় অবস্থিত। তাই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় এ ট্রাম ডিপোগুলোতে একরকম রিফিউজি ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল যেখানে যেকোনো ধর্মের মানুষ এসে নিরাপদে আশ্রয় নিতেন। কারোর এত সাহস ছিল না যে তারা ডিপোর ভেতরে গিয়ে হামলা চলবে। এমনকি কালীঘাট ট্রাম ডিপোতেও অনেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল দাঙ্গার সময়। এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও ট্রাম কর্মীরা তাঁদের প্রাপ্য রেশন থেকেই করতেন।
তিনি বলেন, "এমনটাও শোনা যায় যে 1946-এর দাঙ্গার পরে যখন সারা শহর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কেউ আর সাহস করে রাস্তায় বেরোতে পারতেন না তখন মানুষের মনোবল ফেরাতে দু-দিন সারা কলকাতায় খালি ট্রাম চালানো হয়েছিল।" আবার এমনটাও শোনা যায় যে, ট্রাম যখন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে ঢুকতো তখন সেখানে চালক আর কন্ডাক্টাররা মুসলিম হতেন আবার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় ঢুকলে তারা বদলে হিন্দু চালক ও কন্ডাক্টাররা ট্রামে উঠতেন।
1946 এর দাঙ্গার সময় শহরের যেই ট্রাম ডিপো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ যে ডিপোর ভারতীয় কর্মচারীরা দাঙ্গা ঠেকাতে গিয়ে এবং যাত্রীদের বাঁচাতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন সেইসব ট্রাম ডিপোর বাইরে যাতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁদের স্মৃতিতে ফলক বসানো হয় সেই নিয়ে রাজ্য সরকারকে যুগ্মভাবে প্রস্তাব দেবে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ও ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই বিষয় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য স্বর্নাভ মুখোপাধ্যায় বলেন, "1946 সালে দা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং বা ডিরেক্ট একশন ডে র মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। এই সময় খিদিরপুর শ্যামবাজার কালীঘাট ও রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর কর্মীরা কলকাতার সাধারণ নাগরিকদের দাঙ্গা থেকে বাঁচিয়েছিল। তখন বহু কর্মীকে মরতেও হয়েছিল। বেশ কিছু ট্রামে অগ্নিসংযোগও করা হয়। মুসলিম নেশনাল গার্ড যখন রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর উপর হামলা করেছিল তখন সমস্ত ট্রাম কর্মচারীরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সেই হামলাকারীদের প্রতিহত করেছিল।"
তিনি আরও বলেন, "অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ মহানায়ক উত্তম কুমার লুনার ক্লাবের সদ্য ছিলেন। তিনি ক্লাবের আরও বেশ কিছু সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে হাজরা মোড়ে দাঙ্গা প্রতিহত করেন।" ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সাগ্নিক গুপ্ত বলেন, "আমরা যেই ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিরন্তর মরিয়া লড়াই করে চলেছি সেই ট্রামের বয়স এখন 154 বছর। গোড়ার দিকে অনেক কম খরচে যাতে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে মানুষ সেই ভাবনা থেকেই শুরু হয়েছিল ট্রাম। 1902-র পর থেকে কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এবং জনপ্রিয় গণপরিবহন ব্যবস্থা ছিল ট্রাম নেটওয়ার্ক। যেহেতু ইংরেজরা ট্রাম পরিষেবা শুরু করেছিল তখন বিদেশি সামগ্রী বর্জন এবং স্বদেশী সামগ্রীর ব্যবহারের উপর জোর দিতে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামিরা। আর তার কোপ এসে পড়েছিল ব্রিটিশদের চালু করা ট্রামের উপরেও।"
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "80 তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগামী 16 অগস্ট independence tram yatra কিছুটা হলেও বাম আমল থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস আমলে ট্রাম চালাবার ক্ষেত্রে চরম অনিহা দেখা যায়। এমনকি অবশিষ্ট দুটি ট্রাম রুটকেও তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে বিজেপি সরকার আসার পর কিছুটা হলেও আধারের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার ঘটেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং আবারও পুরো দমে কমবেশি সবকটি রুটেই ট্রাম চালাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। যাতে আর উন্নতমানের ট্রাম চললে সেই বিষয় ও জানিয়েছেন মন্ত্রী। তাই কোথাও যেন আবার ট্রামেরও পুনরুজ্জীবন হয়েছে। কোথাও যেন আবার ও স্বাধিকভাবে রাস্তায় চলার ছাড়পত্র পেতে চলেছে কলকাতার ট্রামকার নেটওয়ার্ক।"