'বাহুবলী'র সেট থেকে পুজোর কার্নিভ্যাল, কলকাতার TTF-এ নজর কাড়ল রামোজি ফিল্ম সিটি
বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরছে রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ কলকাতার ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (TTF)-এ এসে সেই বার্তাই দিল RFC কর্তৃপক্ষ।
Published : July 11, 2026 at 10:17 AM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: সিনেমার পর্দায় দেখা রাজপ্রাসাদ, যুদ্ধক্ষেত্র, বিদেশি শহরের রাস্তা কিংবা রূপকথার বাগান... সবকিছু যেন একসঙ্গে জীবন্ত হয়ে ওঠে এক জায়গায়। সেই জায়গার নাম রামোজি ফিল্ম সিটি।
বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি হিসেবে পরিচিত এই পর্যটনকেন্দ্র এখন আর শুধু সিনেমার শুটিংয়ের ঠিকানা নয়। কর্পোরেট সম্মেলন, ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, পারিবারিক ছুটি, শিক্ষা সফর থেকে শুরু করে উৎসবের কার্নিভাল, সব মিলিয়ে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরছে রামোজি ফিল্ম সিটি। শনিবার কলকাতার ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (TTF)-এ এসে সেই বার্তাই দিল রামোজি ফিল্ম সিটি কর্তৃপক্ষ।
রামোজি ফিল্ম সিটির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার তুষার গর্গ জানান, বর্তমানে RFC শুধু একটি ফিল্ম স্টুডিও নয়, এটি একটি সম্পূর্ণ MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ডেস্টিনেশন। কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্য এখানে রয়েছে প্রায় 100টি ভিন্ন ধরনের ভেন্যু। চারটি হোটেলে 500-রও বেশি কক্ষ, 800-রও বেশি শয্যার ডরমিটরি এবং বড় থেকে ছোট সব ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। 10 জনের বোর্ড মিটিং থেকে শুরু করে, 10 হাজার মানুষের মেগা ইভেন্ট, সবই আয়োজন করা সম্ভব।
তাঁর কথায়, "রামোজি ফিল্ম সিটি শুধু বৈঠকের জায়গা নয়, এটি একটি 'এক্সপেরিয়েন্স'।" সকালে কনফারেন্স, দুপুরে থিমভিত্তিক লোকেশনে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি, 'সাহাস' অ্যাডভেঞ্চার পার্কে টিম বিল্ডিং, সন্ধ্যায় ককটেল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ডিজে নাইট, আর পরদিন পুরো ফিল্ম সিটি ঘুরে দেখার সুযোগ, কর্পোরেট অতিথিদের জন্য এমন সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাই তুলে ধরা হয়। সম্প্রতি এড শিরান এবং এ আর রহমানের কনসার্টের মতো আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানও সফলভাবে আয়োজন করেছে রামোজি ফিল্ম সিটি, যেখানে প্রায় 15 হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন।
শীতের শুরু মানেই বিয়ের মরশুম। সেই মরশুমকে সামনে রেখে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের ক্ষেত্রেও বড়সড় প্রস্তুতি নিয়েছে আরএফসি। তুষার গর্গ জানান, তাঁদের ভাবনা 'সগাই থেকে বিদায়', অর্থাৎ বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠান একই জায়গায় আয়োজনের সুযোগ। রাজকীয় প্রাসাদের আবহে বিয়ে, সবুজ লনে রিসেপশন, থিমভিত্তিক সঙ্গীত সন্ধ্যা কিংবা ঐতিহ্যবাহী মেহেন্দি অনুষ্ঠান ৷ প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছে আলাদা ভেন্যু। পাঁচতারা 'সিতারা', চারতারা 'তারা', শান্তিনিকেতন, গ্রিনস ইন-সহ একাধিক হোটেলে অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।
50 জনের ছোট অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে এক হাজার বা তারও বেশি অতিথির বিয়ে, সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন ও বাজেট অনুযায়ী বিশেষ প্যাকেজ তৈরি করা হয়। রামোজি ফিল্ম সিটির ট্যুরিজম ইন্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার সূরজ সিনহা জানান, ইতিমধ্যেই 3500-রও বেশি সিনেমার শুটিং হয়েছে এখানে। 'বাহুবলী', 'আরআরআর', 'কল্কি', 'পুষ্পা', 'সূর্যবংশম'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবির দৃশ্যধারণ হয়েছে এই ফিল্ম সিটিতে। তাই এখানে ঘুরতে এলে যেন সিনেমার সেটের মধ্যেই হেঁটে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা হয়। দুর্গাপুজোর ছুটিকে লক্ষ্য করেই 15 অক্টোবর থেকে 15 নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজন করা হচ্ছে বিশেষ 'দশেরা টু দীপাবলি কার্নিভাল'।
ওই এক মাস সকাল 9টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত খোলা থাকবে রামোজি ফিল্ম সিটি। থাকবে বর্ণাঢ্য কার্নিভাল প্যারেড, লাইভ মিউজিক, নাচ, বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জা এবং সারাদিনের বিনোদনের ব্যবস্থা। শিশুদের জন্য থাকবে 'ফান্ডুস্তান'-সহ একাধিক আকর্ষণ।
সূরজ সিনহার দাবি, দুর্গাপুজোর ছুটিতে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের জন্য এটি হতে পারে অন্যতম সেরা পারিবারিক ভ্রমণ গন্তব্য। থাকার ক্ষেত্রেও পর্যটকদের জন্য রয়েছে একাধিক বিকল্প। পাঁচতারা ও চারতারা হোটেলের পাশাপাশি বাজেট হোটেল, প্রিমিয়াম ভিলা এবং গ্ল্যাম্পিং টেন্টের ব্যবস্থাও রয়েছে। ফলে পরিবার, বন্ধুদের দল কিংবা বড় গ্রুপ, সকলেই নিজেদের বাজেট অনুযায়ী থাকার জায়গা বেছে নিতে পারবেন। তাঁর মতে, "দুই বা তিন দিনের একটি সফরে একদিন রামোজি ফিল্ম সিটি এবং বাকি সময় হায়দরাবাদ শহর ঘুরে নেওয়া যায় অনায়াসেই।"
শুধু বিনোদন নয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রামোজি ফিল্ম সিটি। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিশেষ স্টাডি ট্যুর প্যাকেজ। স্টুডিয়ো ট্যুরের পাশাপাশি ইটিভি স্টুডিয়ো, মোশন ক্যাপচার প্রযুক্তি, ফিল্ম মেকিং ওয়ার্কশপ এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটের সুযোগ থাকছে। ফলে সিনেমা ও টেলিভিশন শিল্পের নেপথ্যের কাজ কাছ থেকে দেখার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কেও হাতে-কলমে ধারণা পেতে পারেন শিক্ষার্থীরা।
টিটিএফ-এ রামোজি ফিল্ম সিটির স্টল ঘুরে দেখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের পত্নী রিঙ্কু ঘোষ। তিনি বলেন, "'বাহুবলী' ও 'পুষ্পা'-র মতো ছবির মাধ্যমে রামোজি ফিল্ম সিটির পরিচিতি আরও বেড়েছে। বহুদিন ধরেই এই ফিল্ম সিটির কথা শুনে আসছেন। সুযোগ হলে দুর্গাপুজোর পর নিজেও সেখানে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। একই সঙ্গে তিনি মনে করেন, টিটিএফ-এর মতো পর্যটন মেলায় রামোজি ফিল্ম সিটির অংশগ্রহণ পর্যটকদের কাছে নতুন গন্তব্যের সন্ধান তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।