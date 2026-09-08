চা বাগান থেকে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন, ভার্চুয়াল সভায় একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর
মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমের আদলে পশ্চিমবঙ্গেও ‘প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনা 2021’ পুরোদমে চালু হচ্ছে ৷ চা বাগানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে 320 কোটি টাকা বরাদ্দ করে কাজ হবে।
Published : September 8, 2026 at 4:18 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: খারাপ আবহাওয়ার কারণে সরাসরি উপস্থিত হতে না পেরে কালিম্পং জেলার একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকেই উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও চা বাগান অঞ্চলের জন্য একাধিক জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ এবং নতুন প্রকল্পের রূপরেখা স্পষ্ট করেন তিনি।
চা বাগান ও চা শ্রমিকদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, পাহাড়ের বন্ধ থাকা, রুগ্ন এবং সমস্যায় জর্জরিত চা বাগানগুলির স্থায়ী সমাধান করতে বর্তমান কেন্দ্র সরকার ও তাদের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অসমের আদলে পশ্চিমবঙ্গেও ‘প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনা 2021’ পুরোদমে চালু করা হচ্ছে, যা পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার কার্যকর করেনি।
এই প্রকল্পের অধীনে পাহাড় থেকে তরাই অঞ্চলের চা বাগানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে 320 কোটি টাকা বরাদ্দ করে কাজ চালানো হবে। পাশাপাশি, আসন্ন দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ভাইফোঁটার মতো উৎসবের আগেই যাতে চা শ্রমিকরা 20 শতাংশ বোনাস পান, সে বিষয়ে শ্রম দপ্তর থেকে উপযুক্ত নির্দেশিকা বা অ্যাডভাইজরি জারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
চা বাগানের সুবিধার পাশাপাশি কালিম্পং ও সমগ্র পাহাড় এলাকার স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও আবাসনের ওপর একাধিক ঘোষণা উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় কালিম্পং জেলার 2 লাখ 18 হাজারেরও বেশি মানুষকে 5 লাখ টাকার নিখরচায় চিকিৎসার কার্ড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ইতোমধ্যে এক লাখেরও বেশি মানুষের কার্ড সক্রিয় হয়ে গিয়েছে। যাঁদের এই কার্ড মিলবে না, তাঁদের জন্য বিকল্প স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এ ছাড়া অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে লক্ষাধিক মহিলার অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে 3 হাজার টাকা ভাতা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই ভাতা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে এবং আগামী 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে অন্নপূর্ণা দিবসে বিশেষ কিস্তির টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
পাহাড়ে কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো বাড়াতে পুলিশের বিশেষ বিভাগে অন্তত 1 হাজার কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দ্রুত আনা হবে, যার মধ্যে 300টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। 100 দিনের কাজের পরিধি গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি শহরের বাসিন্দাদের জন্যও প্রসারিত করা হবে এবং বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা প্রতি মাসে 1 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দেড় হাজার টাকা করা হয়েছে।
দুর্গত এলাকাগুলির নিরাপত্তার স্বার্থে তিস্তার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্জুন বাহিনীসহ উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করার কথা উল্লেখ করেন তিনি। আগামী ছয় মাসের মধ্যে শুধুমাত্র কালিম্পং জেলার ভূমিহীন ও ঘরহীন মানুষদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে 8,325টি নতুন বাড়ি তৈরির তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে বলেও জানান তিনি।
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে কালিম্পং জেলার পদ্মশ্রী প্রাপক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করেন শুভেন্দু অধিকারী। তারা হলেন পদ্মশ্রী প্রাপক ডাঃ জিএস ইয়েনজোন, পদ্মশ্রী প্রাপক ডাঃ একলব্য শর্মা, পদ্মশ্রী প্রাপক প্রয়াত কাজী সিং-এর স্ত্রী দুর্গা সিং, চলচ্চিত্র নির্মাতা তুলসী ঘিমিরে, স্বাধীনতা সংগ্রামী লোকরাজ আগরওয়াল, মিরিক কলেজের অধ্যক্ষ শেরাপ ভুটিয়া এবং আধ্যাত্মিক নেতা মোহন প্রিয় আচার্য।