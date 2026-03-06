সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল থেকে রাজপথে ধর্না, ভোটের আগে ফের লড়াকু মেজাজে মমতা

সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল থেকে রাজপথে ধর্না, ভোটের আগে ফের লড়াকু মেজাজে মমতা
মেট্রো চ্যানেলে ধর্না, সিঙ্গুরের স্মৃতি উসকে ফের রাজপথে শাসক মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যেন ফের 'বিরোধী' নেত্রী ৷ বিধানসভা ভোটের আগে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি ৷
Published : March 6, 2026 at 12:06 PM IST
কলকাতা, 6 মার্চ: শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে SIR নিয়ে রাজ্যে ফের একবার রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে । এই মুহূর্তে বিজেপি বাদে কার্যত সবকটি রাজনৈতিক দলই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে ৷ ইতিমধ্যেই অবস্থান শুরু করেছে বামেরা ৷ এরপর আজ শুক্রবার থেকে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একদিকে তিনিই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী যাকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সটান সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে জোরালো সওয়াল করতে দেখা গিয়েছিল ৷ সেই SIR ইস্যুতেও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এবার রাজপথে নেমে তিনিই আবার প্রধান 'বিরোধী' মুখ হিসাবে উঠে আসতে চাইছেন ।
তৃণমূলের দাবি, নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এবং রাজ্যে এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে দুপুর দু'টো থেকে ধর্মতলায় ধর্নায় বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সঙ্গে অবশ্যই থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এখনও পর্যন্ত এই কর্মসূচির জন্য আগামী 16 মার্চ পর্যন্ত পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়েছে । ফলে বোঝাই যাচ্ছে একদিন-দু'দিনের নয়, টানা চলবে এই ধর্না । সিঙ্গুর আন্দোলনের সেই চেনা স্মৃতি উসকে দিয়ে ভোটের মুখে তৃণমূল নেত্রীর এই পদক্ষেপ রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।
দীর্ঘ দেড় দশক আগের কথা । টাটা'র ন্যানো কারখানার বিরোধিতায় এবং কৃষকদের জমি রক্ষার দাবিতে সিঙ্গুর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সময় ধর্মতলার এই মেট্রো চ্যানেলে 26 দিনের অনশন— তাঁর সেই লড়াকু মেজাজই রাজ্যে পালাবদলের জমি তৈরি করেছিল । আজ তিনি রাজ্যের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী । কিন্তু এসআইআর (SIR) ইস্যুতে ফের একবার সেই পুরনো মেজাজেই দেখা যাচ্ছে তাঁকে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুকৌশলে সিঙ্গুরের সেই আন্দোলনের স্মৃতিকেই ফিরিয়ে আনতে চাইছেন । রাজ্যের প্রশাসনিক পদে আসীন থাকা সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে, আজও তিনি সেই পুরনো আন্দোলনের ময়দানে থাকা মমতাই আছেন ।
গত কয়েক বছরে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মূলত মুখ্যমন্ত্রীর আসনেই দেখেছেন । তাঁর প্রশাসনিক সত্ত্বাই বেশি করে মানুষের সামনে এসেছে । রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং জনকল্যাণমুখী কাজের খতিয়ান বারবার তুলে ধরেছেন তিনি । কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে এসে চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে গেল । মুখ্যমন্ত্রী হয়েও রাজপথে বসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে তিনি যেন নিজেই নিজের বিরোধী পরিসর তৈরি করছেন । শাসক এবং বিরোধী— একই সঙ্গে দুই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চাইছেন যে, উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত মুখ ।
এবারের ধর্নার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল রাজ্যে চলা ভোটার তালিকার সংশোধনী বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া । তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার নাম করে রাজ্যে কয়েক লক্ষ বৈধ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত চলছে । সাধারণ মানুষকে বেনাগরিক করার এই প্রচেষ্টার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ধন রয়েছে বলে দাবি রাজ্যের শাসকদলের । তৃণমূলের আরও অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে এবং কেন্দ্রের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে । এই প্রক্রিয়ার জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে রাজ্যে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর এই ধর্না কর্মসূচি প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য লড়াই করছেন । এসআইআর প্রক্রিয়ায় যখন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষ চরম আতঙ্কিত । প্রত্যেকদিন মৃতের সংখ্যা বাড়ছে । এই অবস্থায় মানুষের পাশে যদি কেউ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।" ফিরহাদ হাকিম আরও যোগ করেন, "তিনি মানুষের জন্য আগে আদালতেও গিয়েছেন । এবার মানুষের হকের জন্য লড়াই করতে ধর্নায় বসছেন । যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অধিকার নিশ্চিত না হবে, লড়াই ছাড়বেন না তিনি ।"
তৃণমূল সুপ্রিমোর এই অবস্থান বিক্ষোভের নেপথ্যে গভীর রাজনৈতিক কৌশল দেখছে ওয়াকিবহাল মহল । আগামী 15 মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক মেগা সমাবেশের ডাক দিয়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি । সেই মেগা সভা থেকে রাজ্যে পালাবদলের ডাক দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে গেরুয়া শিবিরের । কিন্তু বিরোধীদের পালে হাওয়া লাগার আগেই ময়দানে নেমে পড়লেন তৃণমূল নেত্রী । বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশের আগে ধর্মতলায় এই লাগাতার ধর্না কর্মসূচির মাধ্যমে বিরোধীদের যাবতীয় প্রচারের আলো নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নিতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
একদিকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরা হচ্ছে, আর অন্যদিকে এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে জনমত নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা চলছে । সব মিলিয়ে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলার রাজনীতি এখন রীতিমতো ফুটছে । বিরোধী দলের আক্রমণের মোকাবিলা করতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আর কেবল প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভর করছে না, বরং রাজপথের আন্দোলনকেই ফের হাতিয়ার করছে ।