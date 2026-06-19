শহুরে মাওবাদী নেতাদের উপর বিশেষ নজরদারি-তল্লাশি-তলব, বঙ্গে সক্রিয় এনআইএ

শহুরে মাওবাদী নেতাদের উপর বিশেষ নজরদারি-তল্লাশি-তলব, বঙ্গে সক্রিয় এনআইএ
সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারে শহরের অন্তত দু’টি জায়গায় এবং নদিয়ার একটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন নথি ও পত্রপত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
Published : June 19, 2026 at 10:14 AM IST
কলকাতা, 19 জুন: ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী নাশকতা সংক্রান্ত একটি পুরনো মামলার তদন্তে কলকাতা ও নদিয়ায় তল্লাশি চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারে শহরের অন্তত দু’টি জায়গায় এবং নদিয়ার একটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন নথি ও পত্রপত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঝাড়খণ্ডে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
সূত্রের খবর, 2022 সালের একটি মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তনী ছাত্রের বাড়িতে পৌঁছয় এনআইএ-র প্রতিনিধিরা। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন প্রকাশনা ও নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ)-এর আওতায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী 24 জুন রাঁচির এনআইএ দফতরে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
একই দিনে কলকাতার এক গবেষকের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় এনআইএ-এর তদন্তকারীরা। বিভিন্ন গণ-আন্দোলন এবং নাগরিক ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকার জন্য পরিচিত ওই গবেষক এর বাড়ি থেকে জাতীয় ও রাজ্য স্তরের একাধিক পত্রপত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁকেও 2022 সালের ওই মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঝাড়খণ্ডে তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
অন্যদিকে, নদিয়ার এক কৃষক নেতা তথা এক শিক্ষকের সঙ্গেও কথা বলেন তদন্তকারীরা। স্কুলে কর্মরত অবস্থাতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তিনিও কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরে রয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।
গত বুধবার লালবাজারে এসে আত্মসমর্পণ করেন মাওবাদী নেত্রী পুষ্পা ওরফে শকুন্তলা। 2001 সাল থেকে মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। দীর্ঘ 25 বছর তিনি মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ৷ গত মে মাসে ঝাড়খণ্ডের মাওবাদী নেত্রী আদপে নদিয়ার চাকদহের বাসিন্দা শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে বেলা উত্তর কাশীপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। বেলা দীর্ঘ দিন ধরে ঝাড়খণ্ডে সক্রিয় ছিলেন, তিনি ঝাড়খণ্ড আঞ্চলিক কমিটির সদস্য।