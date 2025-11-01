আলোর মালায় মহাকাশ অভিযানের গল্প, তাক লাগাবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রা

আলোর মালায় মহাকাশ অভিযানের গল্প, তাক লাগাবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রা
শনিবার সন্ধ্যা 7টা থেকে শুরু হবে এবারের চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রা ৷ সারারাত ঘুরবে এই শোভাযাত্রা ।
Published : November 1, 2025 at 4:42 PM IST
চন্দননগর, 1 নভেম্বর: শেষ হয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজো ৷ শনিবার সন্ধ্যায় শুরু চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রা ৷ তারই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে চন্দননগর শহরজুড়ে ।
চন্দননগর তালডাঙ্গা পালপাড়া, জ্যোতির মোড়ের জিটি রোড হয়ে স্ট্যান্ড রোড দিয়ে ঘুরবে জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রা । মোট 180টি পুজো কমিটির মধ্যে 70টি পুজো কমিটি অংশ নেবে এই শোভাযাত্রায় । 7টা শুরু হবে ৷ সারারাত ঘুরবে এই শোভাযাত্রা । শোভাযাত্রার জন্য বিভিন্ন ধরনের চোখ ধাঁধানো আলো করেছে পুজো কমিটিগুলি । তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল বাগবাজার ৷ শোভাযাত্রায় আলোর মাধ্যমে মহাকাশ অভিযান তুলে ধরছে তারা ৷
অন্যদিকে, বাগবাজার চৌমাথা শিশুদের জন্য রূপকথার গল্প এবং হেলাপুকুর শিবের পৌরাণিক কথা আলোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে । প্রতিটি বারোয়ারি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই আলোকসজ্জা করেছে । আলোর মেকানিজম ছাড়াও নিত্য নতুন আলো দেখতে পাবেন দর্শনার্থীরা ।
আলোর জাদু দেখতে ইতিমধ্যেই দেশ বিদেশ থেকে লক্ষাধিক মানুষ এসে হাজির হয়েছেন চন্দননগরে । জগদ্ধাত্রী পুজোর কেন্দ্রীয় কমিটি ও পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন নিয়ম লাগু করেছে শোভাযাত্রার জন্য । যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে সেজন্য সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেছে পুলিশ প্রশাসন ।
চন্দননগরের যে কেন্দ্রীয় পুজো কমিটিগুলি শোভাযাত্রায় অংশ নেবে তাদের মোট লরি ও অন্যান্য বাহন মিলিয়ে 245টি যানবাহন থাকবে । এই শোভাযাত্রা উপলক্ষে তাই পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা চন্দননগর । মোড়ে মোড়ে থাকছেন দমকল কর্মীরা । সিসিটিভি ও ড্রোন দিয়ে নজরদারি চলবে ।
বাগবাজারের পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শুভজিৎ গোস্বামী বলেন, "চন্দননগর আলোর শহর ৷ সারা বিশ্বে এর খ্যাতি রয়েছে । এই আলোর মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন বার্তা পৌঁছে দিয়ে থাকি আমরা । এবার আমাদের জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রায় আলোর থিম মহাকাশ অভিযান । নাসা ও ইসরোর যে মহাকাশ অভিযান সেটা সাধারণ মানুষের কাছে আলোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছি আমরা । বাগবাজার জগদ্ধাত্রী মানে বড় বেলুন থাকে । তিনটে গাড়িতে আলোকসজ্জা ও একটিতে প্রতিমা থাকবে ।"
বাগবাজারের আলোক শিল্পী অসীম দে বলেন, "প্রথম আলোকসজ্জার গাড়িতে রাখা হয়েছে মহাকাশে কীভাবে রকেট যায় । দ্বিতীয় গাড়িতে আছে, কীভাবে মহাকাশে অবতরণ করে ৷ তৃতীয় গাড়িতে রয়েছে, মহাকাশযাত্রীরা কীভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসে । পুরোটাই আলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে । এসএমডি আলো ব্যবহার করে এই কাজগুলিতে । 12 লক্ষ টাকা বাজেট এই থিমের । থ্রিডি আলোর মাধ্যমে বাগবাজার লেখাটাকেও তুলে ধরা হচ্ছে এই থিমে । আলোর মাধ্যমে মহাকাশ অভিযান দেখানোই আমাদের মূল লক্ষ্য ।"
বাগবাজার চৌমাথার আলোর থিম ছিল মুক্ত শৈশবের সন্ধানে । তা নিয়ে উদ্যোক্তা ও শিল্পী ভাস্কর দে সরকার বলেন, "আলোর মাধ্যমে আমরা ফুটিয়ে তুলেছি ঠাকুমার ঝুলি, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গোমি, চাঁদমামার গল্প, লাল কমল নীল কমলের গল্প । রূপকথার গল্পগুলিকেই আলোর মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে । লোহার স্ট্রাকচারের উপর ফাইবার দিয়ে থ্রিডি মডেল তৈরি করা হয়েছে । এসএমডি রঙিন আলো দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়েছে তিনটি গাড়ি ।"