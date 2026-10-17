এসবি পার্ক থেকে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার, ষষ্ঠীতে জনজোয়ার বেহালায়

এসবি পার্ক থেকে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার, ষষ্ঠীতে জনজোয়ার বেহালায়
Behala Durga Puja: 'কোলিয়ারি'র কাহিনি তুলে ধরা হল এসবি পার্কের মণ্ডপ সজ্জায় ৷
Published : October 17, 2026 at 12:06 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে তিলোত্তমা ৷ পুজোর শুরু থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুর দেখার ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷ আর মহাষষ্ঠীর সন্ধে নামতেই সেই ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল বেহালায় ৷ ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক থেকে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার অর্থাৎ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাড়ার পুজো, একের পর এক পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ আলো, সাজসজ্জা, থিম আর উৎসবের আমেজে জমজমাট হয়ে উঠল বেহালার রাজপথ ৷
মহাষষ্ঠীর সারাদিন মণ্ডপে-মণ্ডপে বাড়তে থাকে ভিড়, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব কিংবা প্রিয়জনের হাত ধরে পুজো পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছিলেন আট থেকে আশি—সকলেই ৷
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের এবারের থিম 'কোলিয়ারি' ৷ কয়লাশিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামও ৷ 1836 সালে তাঁর উদ্যোগে রানিগঞ্জের কয়লাখনি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় শুরু হয় ৷ তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ক্যার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'র মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন ও ব্যবসার প্রসার ঘটে ৷ পরবর্তীকালে বাংলার কয়লাশিল্প আরও বিস্তৃত হয় । সেই ইতিহাস, শ্রমজীবী মানুষের জীবন এবং কয়লাখনিকে ঘিরে তৈরি হওয়া জনপদের নানা অজানা কাহিনিই এবার মণ্ডপে তুলে ধরেছে ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক ৷
একসময় ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে একের পর এক খনি চালু হয়েছে । নদীর স্রোতের মতোই এগিয়েছে কয়লা উত্তোলনের ইতিহাস । খনিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট বসতি, গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের জীবন । কিন্তু এই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার ইতিহাসও । পেটের দায়ে কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে বহু শ্রমিক আর ঘরে ফেরেননি । সেই শ্রম, লড়াই এবং হারিয়ে যাওয়া জীবনের গল্প শহুরে মানুষের কাছে অনেকটাই অজানা ৷
সেই অজানা ইতিহাসেরই টুকরো এবার উঠে এসেছে এই মণ্ডপে । আর এই গল্পে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন মহিলা শ্রমিকরা । শুধু পুরুষরাই নন, রানিগঞ্জ ও আশপাশের এলাকার বহু প্রান্তিক পরিবারের মহিলাও পেটের তাগিদে কয়লাখনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন ৷ তাঁদের সেই লড়াই ও শ্রমকে মা দুর্গার শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো হয়েছে প্রতিমার ভাবনায় ৷ অর্থাৎ, যাঁরা প্রতিদিন জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেন, তাঁদের মধ্যেও রয়েছে সেই মাতৃশক্তি ৷ আর তা দেখতেই জনজোয়ার এসবি পার্কে ৷
বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার
অন্যদিকে, বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারেও একই ছবি ৷ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ এবারের থিম 'বিবর্তন' ৷ 54তম বর্ষে কলকাতার দুর্গাপুজোর বনেদিয়ানা থেকে বিশ্বজনীনতা—এই ভাবনাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷
বড়িশা সর্বজনীন
বড়িশা সর্বজনীনে এবার 1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনি উঠে এসেছে ৷ যা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত, তার ইতিহাসই মণ্ডপজুড়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে । আর সেই ইতিহাসের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে ছোটবেলার পরিচিত তালপাতার সেপাইকে ।
1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই খেলনা শুধু শিশুদের বিনোদনের সামগ্রী ছিল না, তৎকালীন সময়ে সাহিত্যিক, কবি ও সাধারণ মানুষের কাছে এটি হয়ে উঠেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গের এক প্রতীক ৷ সেই হারিয়ে যেতে বসা শিল্পকেই এবার পুজোর মণ্ডপে ফিরিয়ে এনেছেন বড়িশা সর্বজনীনের শিল্পী বাপাই সেন, চলছে ওয়ার্কশপও ৷