অভাবের সংসার, অচল কাঁধ ! চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে ক্যানিংয়ে দিনমজুর

অভাবের সংসার, অচল কাঁধ ! চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে ক্যানিংয়ে দিনমজুর
Bangladeshi laborer for treatment: ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়েছেন বাংলাদেশের দিনমজুর। সেখানেই চলছে তাঁর চিকিৎসা।
Published : October 30, 2026 at 4:50 PM IST
ক্যানিং, 30 অক্টোবর: অভাবের সংসার, পেশায় দিনমজুর। কাজ করতে গিয়ে প্রায় এক বছর আগে ভেঙেছিল বাম কাঁধের হাড়। সেই চোটই ক্রমশ হয়ে উঠেছিল অসহ্য যন্ত্রণার কারণ। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও খুলনার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েও সুস্থ হননি। অবশেষে উন্নত চিকিৎসার আশায় ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এসে ভর্তি হলেন এক বাংলাদেশি দিনমজুর। এবার সেখানেই শুরু হয়েছে তাঁর চিকিৎসা।
জানা গিয়েছে, রোগীর নাম নীহার মিস্ত্রী। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার অন্তর্গত রমজাননগরের বাসিন্দা তিনি। পেশায় দিনমজুর নীহারের সংসার চলে দৈনিক উপার্জনের উপর নির্ভর করেই। প্রায় এক বছর আগে কাজ করতে গিয়ে পড়ে যান তিনি। সেই দুর্ঘটনায় তাঁর বাম কাঁধের হাড় ভেঙে যায়। প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা শুরু হলেও সময় যত গড়িয়েছে, ততই বেড়েছে সমস্যা। কাঁধের যন্ত্রণা এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে না পারার কারণে কার্যত বিপাকে পড়েন তিনি।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চোট পাওয়ার পর বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও খুলনার একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয় নীহারের। কিন্তু দীর্ঘদিন চিকিৎসা চললেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। সংসারে আর্থিক অনটন থাকায় বারবার চিকিৎসার খরচ জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল পরিবারের পক্ষে। তার উপর শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাজ করতে না পারায় সংসার চালানো নিয়েও তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ হয়ে ওঠার আশায় শেষ পর্যন্ত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়েছেন নীহার ।
জানা গিয়েছে, ভিসা নিয়েই বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন নীহার। বর্তমানে তিনি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতালের অস্থি বিশেষজ্ঞ কার্তিক নসিপুরীর তত্ত্বাবধানে চলছে তাঁর চিকিৎসা। চিকিৎসকের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, দীর্ঘদিন আগের ভাঙা হাড় বেঁকে জুড়ে গিয়েছে। ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে।
চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয়েছে, রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে পরবর্তী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারও করতে হতে পারে। দীর্ঘদিনের পুরনো চোট হওয়ায় চিকিৎসার প্রক্রিয়া কিছুটা জটিল হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। তবে, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আপাতত চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে, স্বামীর সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছেন নীহারের স্ত্রী চম্পা । অভাবের সংসারে স্বামীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে দীর্ঘদিন যে আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর আশা, এবার উপযুক্ত চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠবেন নীহার। আবার আগের মতো কাজে ফিরতে পারবেন। স্বামীর সুস্থ হয়ে ওঠাই এখন তাঁদের পরিবারের সবচেয়ে বড় চাওয়া।
একদিকে সীমান্তের ওপার থেকে চিকিৎসার আশায় আসা এক অসহায় দিনমজুর, অন্যদিকে, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের চিকিৎসার উদ্যোগ—এই ঘটনায় সামনে এসেছে মানবিকতার এক ছবি। অসুস্থ মানুষের কাছে চিকিৎসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরেও একই রকম, নীহারের ক্যানিংয়ে চিকিৎসা করাতে আসার ঘটনায় যেন সেই কথাই আরও একবার উঠে এল। এখন চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে কবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন নীহার, সেদিকেই তাকিয়ে তাঁর পরিবার। সুস্থ হয়ে ফের কর্মজীবনে ফিরে সংসারের হাল ধরতে চান বাংলাদেশের এই দিনমজুর।