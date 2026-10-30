পুজোর পাস থেকে বইমেলার টেন্ডার, 115 কোটির দুর্নীতি ! গোয়েন্দাদের জেরার মুখে ইন্দ্রনীল

পুজোর পাস থেকে বইমেলার টেন্ডার, 115 কোটির দুর্নীতি ! গোয়েন্দাদের জেরার মুখে ইন্দ্রনীল
Indranil sen scam: তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে আয়োজিত একাধিক বড় সরকারি অনুষ্ঠান, বইমেলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির টেন্ডার প্রক্রিয়া ।
Published : October 30, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি থেকে শুরু করে সরকারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বইমেলার টেন্ডার- একের পর এক ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে তদন্তের কেন্দ্রে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন । অভিযোগ, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে থাকা একাধিক সরকারি অনুষ্ঠানের কোটি কোটি টাকার বরাত নিয়ম মেনে না দিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও সংস্থাকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল । পাশাপাশি, দুর্গাপুজোর পাস বেআইনিভাবে বিক্রির অভিযোগও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । সব মিলিয়ে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের অঙ্ক 115 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে তদন্তকারীদের একাংশের প্রাথমিক অনুমান ।
এই অভিযোগের সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার থেকে 13 দিন হেফাজতে পাওয়ার পর ইন্দ্রনীল সেনকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন গোয়েন্দারা । তদন্তকারীদের দাবি, তাঁর সামনে একাধিক নথি, আর্থিক লেনদেনের হিসাব এবং বিভিন্ন খাতে সরকারি অর্থ খরচের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল । কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি । বেশ কিছু বিষয়ে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন বলেও তদন্তকারী সূত্রের দাবি ।
ঘনিষ্ঠদের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ
তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে আয়োজিত একাধিক বড় সরকারি অনুষ্ঠান, বইমেলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির টেন্ডার প্রক্রিয়া । অভিযোগ, নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও সংস্থাকে কাজ পাইয়ে দিতে টেন্ডার বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল । প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া এড়িয়ে পছন্দের সংস্থাকে বরাত দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ।
গোয়েন্দাদের সন্দেহ, এই প্রক্রিয়ায় সরকারি প্রকল্পের বরাত পাওয়া সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ নির্দিষ্ট কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে পৌঁছেছিল । কোন সংস্থা, কত টাকার কাজ পেয়েছিল, কী ভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল এবং বরাত পাওয়ার পর আর্থিক লেনদেন কোন পথে হয়েছে- তদন্তে সম্ভাব্য সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
নজরে পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও
তদন্তে আরও কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান মিলেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের দাবি । অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রীর স্ত্রী, মেয়ে এবং ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আত্মীয়ের নামে থাকা কিছু অ্যাকাউন্টে বিপুল অঙ্কের টাকা জমা পড়েছিল । ওই অর্থের উৎস কী, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের সঙ্গে জমা পড়া টাকার সামঞ্জস্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
গোয়েন্দাদের প্রাথমিক সন্দেহ, কয়েকটি অ্যাকাউন্টকে আর্থিক লেনদেনের আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে । দুর্নীতির টাকা ঘুরপথে অন্যত্র সরানো হয়েছিল কি না, তা জানতেই সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেনের নথি পরীক্ষা করার প্রস্তুতি চলছে । প্রয়োজনে ফরেনসিক অডিটের সাহায্যও নেওয়া হতে পারে ।
তদন্তের জাল আরও বিস্তারের ইঙ্গিত
তদন্তকারী দলের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, "দুর্গাপুজোর পাস বেআইনিভাবে বিক্রি করা থেকে শুরু করে দফতরের বিভিন্ন টেন্ডার বণ্টন, সর্বত্রই এক সুনির্দিষ্ট চক্র কাজ করছিল ।" এ ব্যাপারে আরও তথ্য পেতে ওই দফতরের তৎকালীন আধিকারিক, টেন্ডার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং বরাত পাওয়া সংস্থাগুলির ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর । তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও সুবিধাভোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ।