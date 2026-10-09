পুজোয় আনন্দ হোক নিরাপদ: অন্তঃসত্ত্বা থেকে শিশু, ভিড়ে বিপদ এড়াতে নিন বাড়তি সতর্কতা

পুজোয় আনন্দ হোক নিরাপদ: অন্তঃসত্ত্বা থেকে শিশু, ভিড়ে বিপদ এড়াতে নিন বাড়তি সতর্কতা
Durga Puja crowds 2026: উৎসবের পরিকল্পনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা । সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 9, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: পুজো মানেই রাত জেগে ঠাকুর দেখা, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা, বন্ধু-পরিজনদের সঙ্গে আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়াদাওয়া । উৎসবের আনন্দে শহরের রাস্তায় যখন উপচে পড়ে ভিড়, তখন শরীরের যত্নের কথা ভুলে গেলে চলবে না । বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা, সদ্য মা হয়েছেন যাঁরা এবং শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বাড়তি সতর্কতা । দীর্ঘক্ষণ ভিড়ের মধ্যে থাকা, ধুলো-ধোঁয়া, সংক্রমণের আশঙ্কা, অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া এবং পর্যাপ্ত জল না খাওয়ার মতো বিষয়গুলি অসুস্থতার কারণ হতে পারে । আবার হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হাঁটাচলা, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা রাত জাগাও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে । তাই উৎসবের পরিকল্পনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা ।
অন্তঃসত্ত্বা ও সদ্য মায়েদের খাওয়াদাওয়ায় সতর্কতা
স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চন্দ্রাণী পালের পরামর্শ, গর্ভাবস্থা এবং প্রসব-পরবর্তী সময়ে খাওয়াদাওয়া ও দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন । পুজোয় বাইরের খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়লেও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং সহজপাচ্য খাবার বেছে নেওয়া ভালো । হরমোনের পরিবর্তন কিংবা কিছু ওষুধের প্রভাবে এই সময়ে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে । গর্ভাবস্থায় ডায়াবিটিস থাকলে খাবারের সময় ও পরিমাণের দিকেও নজর রাখা জরুরি । দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকা বা নিয়মিত খাবার বাদ দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে ।
পুজোয় ধর্মীয় কারণে অনেকেই উপোস করেন । কিন্তু গর্ভাবস্থা কিংবা স্তন্যপান করানোর সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া উপোস করা উচিত নয় । শরীরে জলের ঘাটতি এড়াতে নিয়মিত জল পান করাও জরুরি । বাইরে বেরিয়ে শৌচাগার ব্যবহারের অসুবিধা হবে ভেবে জল খাওয়া কমিয়ে দেওয়া ঠিক নয় । কলকাতার গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরলে স্বস্তি মিলতে পারে ।
ভিড়, ধুলো-ধোঁয়া ও সংক্রমণ থেকে দূরে থাকুন
পুজোর মণ্ডপে অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন চন্দ্রাণী । ভিড়ের মধ্যে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। একান্তই ভিড়ের মধ্যে যেতে হলে মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে । বিশেষ করে অ্যালার্জি, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস কিংবা হাঁপানির সমস্যা থাকলে ধুলো ও ধোঁয়া থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন । যাঁরা নিয়মিত ইনহেলার বা অন্য কোনও ওষুধ ব্যবহার করেন, তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখতে হবে ।
জরুরি ওষুধের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আগেই ব্যবস্থা করে রাখা ভালো । পুজোর সময়ে কোনও কোনও ওষুধের দোকানের খোলার সময় বদলাতে পারে । তাই প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখা এবং কাছাকাছি হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে কী ভাবে পৌঁছনো যাবে, তা আগে থেকে জেনে রাখা দরকার । গর্ভাবস্থা বা প্রসব-পরবর্তী সময়ে কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকাও গুরুত্বপূর্ণ ।
শিশুদের নিয়ে ঠাকুর দেখতে গেলে কী করবেন ?
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্মরজিৎ মাইতির মতে, শিশুদের নিয়ে ঠাকুর দেখতে গেলে অত্যধিক ভিড় এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই, এমন জায়গা এড়িয়ে চলাই ভালো । শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, অ্যালার্জি কিংবা হাঁপানিতে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন । পাঁচ বছরের বেশি বয়সি শিশুদের ভিড়ের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার করানো যেতে পারে, যদি তারা স্বচ্ছন্দে তা ব্যবহার করতে পারে ।
খাবারের পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর রাখতে হবে । খাবার খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বা উপযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা জরুরি । বাইরে বেরোলে অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুডের বদলে সঙ্গে হালকা, পরিচ্ছন্ন খাবার ও জলের বোতল রাখা যেতে পারে । দীর্ঘক্ষণ ঘোরাঘুরিতে শিশুদের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে । তাই নিয়মিত জল খাওয়ানো এবং মাঝে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ।
মণ্ডপে প্রদীপ, ধুনুচি কিংবা অন্য কোনও কারণে আগুন জ্বললে শিশুদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে । আরামদায়ক সুতির পোশাক পরানোও ভালো । বিশেষ করে জীবনের প্রথম কয়েক মাসে শিশুদের নিয়ে অত্যধিক ভিড়ের মণ্ডপে না যাওয়াই শ্রেয় । এই সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশের পর্যায়ে থাকে এবং বয়স অনুযায়ী সব টিকাও সম্পূর্ণ নাও হতে পারে । তাই কম ভিড়ের পরিবেশ বেছে নেওয়া নিরাপদ ।
হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে বাড়তি নজর
শিশুদের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শতরূপা মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ, হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের নিয়মিত ওষুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কোনও অবহেলা করা যাবে না । চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ওষুধ দিতে হবে । বিশেষ করে সম্প্রতি যাদের হার্টের অস্ত্রোপচার হয়েছে কিংবা যারা অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে উঠছে, তাদের দীর্ঘক্ষণ হাঁটানো বা ঠাকুর দেখার জন্য লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা এড়ানো উচিত ।
এ ক্ষেত্রে বড় মণ্ডপে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়ির কাছাকাছি পুজো বেছে নেওয়া যেতে পারে । রাত জেগে ঠাকুর দেখার পরিকল্পনাও না করাই ভালো । ঘোরাঘুরির মাঝে বিশ্রাম, পর্যাপ্ত জলপান এবং বসার ব্যবস্থা থাকা জরুরি । শিশুর নির্ধারিত টিকাকরণও শুধু পুজোর কারণে পিছিয়ে দেওয়া উচিত নয় । জ্বর, সর্দি, কাশি বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ।
চিকিৎসকদের মতে, পুজোর আনন্দ মানেই শরীরের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া নয় । অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, সদ্য মা হওয়া নারী এবং শিশুদের শারীরিক অবস্থা বুঝে ঘোরার পরিকল্পনা করা জরুরি । প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখা, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, পর্যাপ্ত জল পান, নিয়মিত খাবার এবং বিশ্রামের দিকে নজর রাখলে অনেকটাই নিরাপদে কাটানো সম্ভব উৎসবের দিনগুলি ।