রাজনীতির ময়দান থেকে ভূরিভোজ, জামাই ষষ্ঠীতেও ট্রেন্ডিং 'ডিম থেরাপি'

রাজনীতির ময়দান থেকে ভূরিভোজ, জামাই ষষ্ঠীতেও ট্রেন্ডিং 'ডিম থেরাপি'
রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য মিলিয়ে পুরনো মিষ্টি ফিরছে 'নতুন ভার্সনে' ৷ 'ডিম খেতে' তৈরি থাকুন জামাইরা ৷
Published : June 19, 2026 at 8:36 PM IST
রিষড়া, 19 জুন: সরকার বদল হতেই ডিমের চাহিদা বেড়েছে । কারণটা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না ৷ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূলের ছোট-বড় নেতারা ৷ অভিযুক্তদের 'সংবর্ধনা' স্বরূপ বাজারে চলছে ডিম থেরাপি । গ্রেফতারির পর সংশ্লিষ্ট নেতা নজরে আসতেই তাঁকে লক্ষ্য করে দেদার ছোড়া হচ্ছে ডিম ৷ রাজনীতির আঙিনা থেকে এবার সোজা পাতে ৷ জামাইরা তৈরি হোন ৷
বাজারে কাঁচা ডিমের সঙ্গে আসন্ন জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে এবার মিষ্টিও তৈরি হচ্ছে ডিমের আদলে । এই ফিউশন দেখা গেল হুগলির এক বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানে । স্বাদে মিষ্টি হলেও দেখতে পুরো ডিম ৷ অর্ডার অনুযায়ী এই মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী । যা জামাই ষষ্ঠীতে নজর কাড়বে বলেই আশা তাঁদের ।
জামাই ষষ্ঠীতে 'জামাই ঠকানো' মিষ্টি জলভরার জন্ম হয়েছিল এই হুগলিতেই । এবার নেতাদের উপর ডিম ছুড়ে মারা, ডিম থেরাপি, ডিম আঘাত থেকে বাঁচতে হেলমেট কত কিছুই দেখা যাচ্ছে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে । সেই হটকেক ডিম এবার উঠবে জামাইয়ের প্লেটে ৷ তবে এ ডিম ভালোবাসা ও আশীর্বাদে ভরা ৷ যা মুখ মিষ্টি করে সম্পর্ককে মজবুত করবে ৷
এই মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে রিষড়ার একটি বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান । ক্রেতাদের বর্তমান চাহিদার উপর ভিত্তি করে ডিম সন্দেশ বানানো হচ্ছে এখানে ৷ নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নেই, জানাচ্ছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী অমিতাভ দে ৷ তিনি বলেন, "এই মিষ্টি ছানা দিয়ে তৈরি । তার মধ্যে ক্ষীর থাকছে । ছোট এলাচ, জয়িত্রী, জায়ফলও থাকছে । কুসুমের বদলে পাবেন আমের পাল্প ৷ তার আবার দুটি অংশের আলাদা আলাদা স্বাদ থাকছে । এই মুহূর্তে একজনের অর্ডারে তৈরি করেছি, তবে জামাই ষষ্ঠীর বাজারে ভালোই চাহিদা থাকবে বলে আশা করছি । জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষেই এই মিষ্টি চলবে বলে ধারণা আমার ।"
তাঁর কথায়, "ডিম আমিষ তাই সারাবছর না চলাই স্বাভাবিক । জামাই ষষ্ঠীর জন্য প্রতিবছর নতুনত্ব ও ফিউশন মিষ্টির প্রচলন করি । আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি এমনকী ফুটবল বিশ্বকাপের মিষ্টিও তৈরি হয় । রাজনৈতিক ময়দানে ডিম সন্দেশ তৈরি হলেও এই মিষ্টি অনেক পুরনো ৷ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা ভেবে এই মিষ্টি তৈরি করিনি । জামাই ষষ্ঠীতে জামাই ঠকানোর জন্যই এই মিষ্টি তৈরি হয়েছে । তবে এই ডিম সন্দেশকে অনেকটাই নতুনত্ব আনা হয়েছে ।"
রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসচী দত্ত থেকে শুরু করে কুণাল ঘোষ, উদয়ন-সহ তৃণমূলের ছোট বড় অনেক নেতাদের উপর ডিম থেরাপি চলেছে । ডিম থেকে মাথা বাঁচাতে হেলমেটের ব্যবহার করা হচ্ছে । সেই ট্রেন্ডিং ডিম এবার জামাইয়ের পাতে । এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা মনোজ সাউ বলেন, "বাজারে ডিমের চাহিদা বেড়েছে । কাঁচা ডিমের ট্রেন্ডিংয়ে তাই মিষ্টির দোকানেও ডিম তৈরি হচ্ছে । ভালো মিষ্টি, খেতেও সুস্বাদু ।"