ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, এবার দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের ভ্রুকুটি
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ও 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : July 1, 2026 at 8:44 AM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: উত্তরের পরে দক্ষিণবঙ্গেও দুর্যোগ ঘনাচ্ছে । সৌজন্যে নিম্নচাপ । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে । ফলস্বরূপ আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
বঙ্গোপসাগরে অনুকূল আবহাওয়া পরিস্থিতির জেরে আগামী কয়েকদিন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস । ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে । আকাশ মেঘলা ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বাংলাদেশের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এর প্রভাবে 3 জুলাইয়ের কাছাকাছি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে পঞ্জাব থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । ফলে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলাজুড়ে বৃষ্টিপাত চলবে ।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ অব্যাহত
গত 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি 15 সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়িতে । এছাড়া ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 13 সেন্টিমিটার এবং দোমোহানি, সেবক, কালিম্পং ও গাজোলডোবায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে ।
আজ 1 জুলাই বুধবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলার তিনটিতে অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । একইসঙ্গে বাকি সব জেলায় ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ।
দক্ষিণের আবহাওয়ার হালচাল
মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে কাঁথিতে 11 সেন্টিমিটার, লালগড় ও পূর্ব বর্ধমানে 10 সেন্টিমিটার, বাঁকুড়া ও দুর্গাপুরে 9 সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে । আজ পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া ও হুগলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
4 জুলাই শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে । 5 জুলাই রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতা, হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে এদিন ।
6 জুলাই সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.09 ডিগ্রি ৷ সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 80 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 27.07 মিলিমিটার ।