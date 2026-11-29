‘গরু-ছাগল কেনার হাট বন্ধ করে এমপি কেনার হাট খুলেছে', ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে বিজেপিকে সেলিম
women's reservation: সেলিমের দাবি, মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়টিকে যুক্ত করে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণ নিজেদের অনুকূলে সাজাতে চাইছে কেন্দ্র ।
Published : November 29, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: গরু-ছাগল কেনাবেচার হাট বন্ধ করে দিল্লিতে সাংসদ কেনাবেচার হাট খুলেছে বিজেপি ! ডিলিমিটেশন বিল এবং মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে কেন্দ্রের শাসক দলকে এভাবেই তীব্র কটাক্ষ করলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
তাঁর অভিযোগ, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সংবিধান সংশোধন, আসন পুনর্বিন্যাস এবং বিরোধী ভোটকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করছে বিজেপি । গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করার এই চেষ্টা রুখতে বামপন্থীরা বুক চিতিয়ে লড়বে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ।
সেলিমের দাবি, মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়টিকে যুক্ত করে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণ নিজেদের অনুকূলে সাজাতে চাইছে কেন্দ্র । নির্বাচনী রাজনীতিতে এই কৌশলকে 'জেরিম্যান্ডারিং' বলে উল্লেখ করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, জনসংখ্যা, জনবিন্যাস এবং রাজনৈতিক সমর্থনের হিসাবকে কাজে লাগিয়ে এমন ভাবে নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যাতে শাসক দলের ভোট এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং বিরোধীদের ভোট বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে ।
লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির '400 পার'-এর স্লোগানের প্রসঙ্গ টেনেও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক । তাঁর অভিযোগ, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষ্যে সংবিধান এবং আইন পরিবর্তনের পরিকল্পনা ছিল বিজেপির । কিন্তু দেশের মানুষ নির্বাচনে সেই লক্ষ্য পূরণ হতে দেননি । এখন মহিলা সংরক্ষণ এবং ডিলিমিটেশনের বিষয় সামনে এনে সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা চলছে ।
মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে দীর্ঘদিনের টালবাহানার অভিযোগও তুলেছেন সেলিম । তাঁর বক্তব্য, অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমল থেকেই সংসদে মহিলা সংরক্ষণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে । কিন্তু তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখা গিয়েছে । মহিলা সাংসদ গীতা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সংসদীয় কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার দাবিও জানান তিনি । সেলিমের কথায়, মহিলা সংরক্ষণ বাস্তবায়নের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্ট মেনেই পদক্ষেপ করা যেত । কিন্তু তা না করে বিষয়টিকে দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ।
আসন পুনর্বিন্যাসকে নিছক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার বিরোধিতা করেছেন সেলিম । তাঁর দাবি, ডিলিমিটেশন কোনও সাধারণ 'ব্যুরোক্র্যাটিক এক্সারসাইজ' নয় । এর সঙ্গে দেশের নির্বাচনী রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন সরাসরি জড়িত । কলকাতা ও হাওড়ার পুরসভা এলাকার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, অতীতেও নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলানোর চেষ্টা হয়েছে । এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে আদালতেও আপত্তি উঠেছে বলে দাবি তাঁর । সেলিমের অভিযোগ, বিধানসভা এবং লোকসভা স্তরেও একই কৌশল প্রয়োগ করতে চাইছে বিজেপি । বিরোধী দলগুলির সমর্থনকে বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য বলে দাবি তাঁর ।
বিরোধী দল ভাঙানোর রাজনীতি নিয়েও সরব হয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক । শিবসেনা এবং এনসিপির ভাঙনের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক দল ভেঙে সাংসদদের নিজেদের দিকে টেনে নেওয়া এবং নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠী তৈরি করার প্রবণতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করছে । রাজনৈতিক নেতাদের পদ ও ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানার অভিযোগও তুলেছেন তিনি ।
সেলিমের কথায়, "গরু-ছাগল বিক্রির হাট বন্ধ করে কিছু এমপি কেনার হাট দিল্লিতে খুলে দিয়েছে !" তাঁর অভিযোগ, সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি ।