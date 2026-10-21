2027 সালেও পাঁচ দিনের দুর্গাপুজো ! রইল আগামী বছরের সম্পূর্ণ সূচি
Durga Puja Schedule 2027: শুধু দুর্গাপুজো নয়, লক্ষ্মীপুজো থেকে দীপাবলির নির্ঘণ্টও জেনে নিন এই প্রতিবেদনে ৷
Published : October 21, 2026 at 2:38 PM IST
মালদা, 21 অক্টোবর: বুধের আলোয় আজ মহাদশমী ৷ শাস্ত্র অনুযায়ী আজই কৈলাসে ফিরে যাবেন উমা ৷ এবছর মর্ত্যে একদিন বেশি কেটেছে তাঁর ৷ পাঁজি অনুযায়ী এবার দু'দিন ছিল মহাসপ্তমী ৷ পঞ্জিকার বিধানে উমা কতটা খুশি, সেটা কেউ না জানলেও বাঙালি যে বেজায় আনন্দ পেয়েছে তা নিয়ে কারও কোনও দ্বিমত নেই ৷ বাঙালির জন্য সেই পাঁজির বিধান আগামী বছরেও খুশির বার্তা দ্বিগুণ করে তুলেছে ৷ কারণ, আগামী বছর দুর্গাপুজোয় দু'দিন অষ্টমী তিথি পালিত হবে ৷ অর্থাৎ, 2027 সালের দুর্গাপুজোও বাঙালির কাছে আনন্দের সীমা খানিকটা বাড়িয়ে দেবে ৷
প্রতি বছরই দশমী তিথিতে পরের বারের পুজোর নির্ঘণ্ট জেনে নিতে উৎসুক থাকেন সবাই ৷ পাঁজি অনুসারে নীচে রইল আগামী বছরের সম্পূর্ণ পুজোর সূচি ৷
- 29 সেপ্টেম্বর (বুধবার) মহালয়া
- 5 অক্টোবর (মঙ্গলবার) মহাষষ্ঠী
- 6 অক্টোবর (বুধবার) মহাসপ্তমী
- 7 ও 8 অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতি-শুক্রবার মহাষ্টমী
- 9 অক্টোবর (শনিবার) মহানবমী
- 10 অক্টোবর (রবিবার) দশমী
2027 সালের 29 সেপ্টেম্বর, বুধবার মহালয়া পালিত হবে ৷ সেদিনই সূচনা হবে দেবীপক্ষের ৷ তার পাঁচদিন পর অর্থাৎ 5 অক্টোবর, মঙ্গলবার মহাষষ্ঠী ৷ 6 অক্টোবর অর্থাৎ বুধবার পড়ছে মহাসপ্তমী ৷ 7 ও 8 অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, দু'দিন ধরে চলবে মহাষ্টমীর পুজো ৷ 8 অক্টোবরই অনুষ্ঠিত হবে সন্ধিপুজো ৷ 9 অক্টোবর (শনিবার) মহানবমী পার করে 10 অক্টোবর, রবিবার মায়ের দশমীপুজো আয়োজিত হবে ৷ অর্থাৎ এবারের মতো আগামী বছরও উৎসবমুখর বাঙালি দুর্গাপুজোয় আনন্দের জন্য একটি বেশি দিন পেতে চলেছেন ৷
সরকারি চাকরিজীবীদের পুজোর দিনগুলিতে একটানা বেশ কিছুদিনের ছুটি থাকলেও বেসরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা অনেকটাই কম ৷ কিন্তু আগামী বছর যেভাবে দুর্গাপুজোর সম্ভাব্য নির্ঘণ্ট স্থির হয়েছে তাতে তাঁরাও পুজোর পরিকল্পনা আগাম করে নিতে পারবেন ৷
2027 সালে মহানবমী ও মহাদশমী তিথি পড়ছে শনিবার ও রবিবার ৷ ছুটির দিনে তাঁরা যেমন পরপর দু'দিন পরিবারকে সময় দিতে পারবেন, তেমনই মহাদশমীতে প্রতিমা দর্শনের সঙ্গে পরিজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে একাত্ম হতে পারবেন ৷ আগামী বছর দশমী তিথির চারদিন পর 14 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে লক্ষ্মীপুজো ৷ 28 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার দীপাবলি উৎসবে মেতে উঠবে বাংলা ৷ দিওয়ালি পালিত হবে সারা দেশে ৷