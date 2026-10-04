মা আহার থেকে বৈদ্যুতিক চুল্লি ! শুভেন্দুর নির্দেশে বদলাচ্ছে ফলতার ছবি
Falta is changing: বিজেপির দাবি, ভোটের আগে যে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এ বার ধাপে ধাপে তারই বাস্তব রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে ।
Published : October 4, 2026 at 10:52 PM IST
ফলতা, 4 অক্টোবর: কোথাও সস্তায় খাবারের ব্যবস্থা, কোথাও আধুনিক বাজার । কোথাও মৃতদেহ সৎকারের জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি, আবার কোথাও হুগলি নদীর পাড়ে তৈরি হল তর্পণ ঘাট । একদিনে ফলতা বিধানসভা এলাকায় একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস ঘিরে নতুন করে সামনে এল 'মডেল ফলতা' তৈরির পরিকল্পনা । বিজেপির দাবি, ভোটের আগে যে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এ বার ধাপে ধাপে তারই বাস্তব রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে ।
ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রকে 'মডেল বিধানসভা' হিসেবে গড়ে তোলার কথা নির্বাচনের প্রচারে একাধিক বার বলেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তখন থেকেই এই কেন্দ্রকে ঘিরে বিজেপির আলাদা পরিকল্পনা ছিল বলে দলীয় নেতৃত্বের দাবি । রাজনৈতিক পালাবদলের পরে সেই পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই বিভিন্ন এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে । এ দিনের একাধিক কর্মসূচি সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলে বিজেপির বক্তব্য ।
হরিণডাঙ্গা থেকে শুরু করে শ্যামসুন্দরপুর, রামনগর- ফলতার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিল এ দিনের কর্মসূচি । হরিণডাঙ্গায় সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বোধন করা হয় 'মা আহার' প্রকল্পের । স্থানীয় বাসিন্দাদের কম খরচে খাবার দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে ।
হরিণডাঙ্গাতেই আরও একটি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে । পুরনো বাজারকে আরও আধুনিক পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তুলতে তৈরি হবে সুপার মার্কেট । ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা, দু'পক্ষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই পরিকল্পনা বলে বিজেপির দাবি । বাজারের পরিকাঠামো উন্নত হলে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন দলের নেতারা ।
তবে এ দিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির একটি হচ্ছে শ্যামসুন্দরপুরে । স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে প্রায় 40 লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরির শিলান্যাস করা হয়েছে । মৃতদেহ সৎকারের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের যে সমস্যার মুখে পড়তে হয়, নতুন চুল্লি তৈরি হলে তা অনেকটাই কমবে বলে বিজেপির দাবি ।
রামনগরেও এ দিন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর উদ্বোধন হয় । হুগলি নদীর তীরে তৈরি হয়েছে তর্পণ ঘাট । ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সামাজিক প্রয়োজনেও ঘাটটি ব্যবহার করা যাবে বলে জানানো হয়েছে । নদীর পাড়ে পরিকল্পিতভাবে এমন পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগকেও ফলতার উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তুলে ধরেছে বিজেপি ।
এক দিনে এতগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের অনুষ্ঠানে বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন । ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কাকদ্বীপের বিধায়ক দীপঙ্কর জানা, ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সোমা ঘোষ, ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা এবং সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর । উপস্থিত ছিলেন বিধান পাড়ুই, উত্তম বাগ, গৌতম বাগ-সহ বিজেপির নেতা-কর্মীরাও ।
ফলতার বিধায়ক দেবাংশুর বক্তব্য, শুধু কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রকল্প নয়, গোটা বিধানসভা এলাকার চেহারা বদলানোর লক্ষ্যেই কাজ করা হচ্ছে । তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে ফলতাকে 'মডেল বিধানসভা' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । সেই পরিকল্পনায় রাস্তা, বাজার, নাগরিক পরিষেবা এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর পাশাপাশি কর্মসংস্থানকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
দেবাংশুর কথায়, আগামিদিনে ফলতায় শিল্প ও কলকারখানা তৈরির উপরেও জোর দেওয়া হবে । স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না হলে উন্নয়ন সম্পূর্ণ হয় না, এই যুক্তিতেই শিল্পের প্রসারকে পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি । তাঁর দাবি, নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে ফলতার পরিকাঠামো যেমন বদলাবে, তেমনই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বাড়বে ।
বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ফলতাকে শুধু রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে নয়, নাগরিক পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর নিরিখেও একটি 'মডেল' এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে তারা । সেই লক্ষ্যেই মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ।