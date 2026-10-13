পুজোয় দেদার ইলিশ, পাঁঠার মাংস থেকে মদ্যপান ! হার্ট সুস্থ রাখতে কোন বিষয়ে সতর্ক হবেন

পুজোয় দেদার ইলিশ, পাঁঠার মাংস থেকে মদ্যপান ! হার্ট সুস্থ রাখতে কোন বিষয়ে সতর্ক হবেন
Durga Puja 2026: আনন্দে মেতে উঠতে গিয়ে শরীরের যত্ন নেওয়ার কথা ভুলে গেলে চলবে না । এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বললেন সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : October 13, 2026 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: পুজো মানেই আনন্দ, আড্ডা, প্যান্ডেল হপিং আর অবশ্যই ভূরিভোজ । বছরের এই কয়েকটা দিন দৈনন্দিন রুটিন থেকে বেরিয়ে একটু অন্যভাবে সময় কাটাতে চান অধিকাংশ মানুষ । বাড়ির রান্নার বদলে রেস্তরাঁর খাবার, রাত জেগে ঠাকুর দেখা, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব, অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, অতিরিক্ত ভাজাভুজি এবং মদ্যপান - উৎসবের মরশুমে এই অভ্যাসগুলিই হয়ে ওঠে পরিচিত ছবি ।
কিন্তু আনন্দে মেতে উঠতে গিয়ে শরীরের যত্ন নেওয়ার কথা ভুলে গেলে চলবে না । বিশেষ করে যাঁদের আগে থেকেই হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে কিংবা হৃদরোগের ঝুঁকি রয়েছে, তাঁদের সতর্ক থাকা জরুরি । পুজোর কয়েক দিনের অনিয়মের জন্যই যে হার্টের সমস্যা হবে, এমনটা নয় । তবে দীর্ঘদিনের অনিয়মিত জীবনযাপনের পাশাপাশি উৎসবের সময় অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া ও মদ্যপান শরীরের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে । তাই পুজোর আনন্দের সঙ্গে সুস্থ থাকাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অয়ন কর ।
তাঁর কথায়, নিজেকে সুস্থ রাখা এক-দু’দিনের বিষয় নয়, বরং সারা বছরের অভ্যাস । সেই অভ্যাস বজায় রাখতে পুজোর সময়েও খাবার-দাবার ও জীবনযাপনের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন । তাঁর মতে, যতটা সম্ভব বাড়ির খাবার খাওয়ার অভ্যাস বজায় রাখা উচিত । কারণ, বাড়িতে রান্না হলে খাবারে কী উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে, কতটা তেল বা মশলা দেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে । কিন্তু রেস্তরাঁর খাবারের ক্ষেত্রে সেই নিয়ন্ত্রণ থাকে না । বিশেষ করে উৎসবের সময় রেস্তরাঁগুলিতে একসঙ্গে অনেক খাবার তৈরি হওয়ার ফলে খাবারের গুণমানের দিকটিও মাথায় রাখা দরকার ।
তাই পুজো মানেই বাড়ির রান্নাবান্না পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়ে প্রতিদিন বাইরের খাবার খাওয়ার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি । তাঁর মতে, পুজোর আনন্দে ভ্রমণ, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা - সবই প্রয়োজন । তবে এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত জল পান করা, শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া এবং নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করে নেওয়াও জরুরি । পুজোর ছুটি শেষ হলেই আবার কাজের ব্যস্ততায় ফিরতে হবে । তাই এই কয়েকটা দিন শরীরের যত্ন নেওয়া এবং নিজের পরিচর্যার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ।
তবে পুজোয় একেবারেই বাইরের খাবার খাওয়া যাবে না, এমনটাও বলছেন না চিকিৎসক । তাঁর কথায়, এক-আধ দিন পছন্দের খাবার খেলে সাধারণত খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় । কিন্তু কোথায় খাবার তৈরি হচ্ছে, কী উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কীভাবে রান্না করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার । বিশেষ করে যাঁদের আগে থেকেই হৃদরোগ রয়েছে কিংবা হৃদরোগের ঝুঁকির কারণ রয়েছে, তাঁদের খাবারের বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ।
পুজোর পাঁচ দিন ধরে কখনও ইলিশ, কখনও পাঁঠার মাংস, আবার কখনও নানা ধরনের ভাজাভুজি - এভাবেই চলে রসনাতৃপ্তি । কিন্তু এই কয়েক দিনের খাওয়া-দাওয়াকেই হৃদরোগের একমাত্র কারণ হিসেবে দেখা ঠিক নয় বলে মনে করেন অয়ন কর । তাঁর বক্তব্য, হৃদরোগ সাধারণত একদিনে তৈরি হয় না । দীর্ঘদিনের অনিয়মিত জীবনযাপন, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ এবং পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবের মতো একাধিক কারণের প্রভাবে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে । তাই পুজোর আনন্দ উপভোগ করা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই । বরং উৎসবের মধ্যেও নিজের শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে খাবার বেছে নেওয়া এবং জীবনযাপনে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি ।
যাঁদের ইতিমধ্যেই হৃদরোগ ধরা পড়েছে কিংবা যাঁরা নিয়মিত ওষুধ খান, তাঁদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন । তাঁদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা, ওষুধের নিয়ম বজায় রাখা এবং খাবার-দাবারে সংযমী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ । পুজোর আনন্দে মেতে উঠে যেন চিকিৎসকের নির্দেশ বা ওষুধ খাওয়ার নিয়মে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সে দিকেও নজর রাখতে হবে ।
পুজোর সময় মদ্যপানের প্রবণতা নিয়েও সতর্ক করেছেন চিকিৎসক । তাঁর মতে, মদ্যপানের সঙ্গে অনেক সময় ভাজাভুজি, অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার এবং রাত জাগার অভ্যাসও জড়িয়ে থাকে । ফলে শরীরের উপর একাধিক দিক থেকে চাপ পড়ে । বিশেষ করে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ প্যান্ডেলে ঘোরাঘুরি করার পর মদ্যপান করলে শরীরে অস্বস্তি বাড়তে পারে । অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে পাকস্থলীর প্রদাহ বা গ্যাস্ট্রাইটিসের সমস্যাও দেখা দিতে পারে । তার সঙ্গে অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে ।
চিকিৎসকের বক্তব্য, পুজো উপভোগ করার জন্য নিজের শরীরকে অস্বস্তি বা অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই । উৎসবের আনন্দ যেন অসুস্থতার কারণ হয়ে না-ওঠে, সেদিকে নজর রাখা দরকার । তাই পুজোর মরশুমে বাড়ির খাবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া, বাইরের খাবার বেছে খাওয়া, পর্যাপ্ত জল পান করা, ঘুম ও বিশ্রামের দিকে নজর দেওয়া এবং মদ্যপান এড়িয়ে চলাই সুস্থ থাকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।