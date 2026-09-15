কোমর ভাঙা থেকে হাঁটু নষ্ট, বহু অপেক্ষার পর 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ডেই মিলল চিকিৎসা
Ayushman Bharat Yojana: বর্তমানে কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ডে দ্রুত চিকিৎসা পাচ্ছেন রাজ্যের রোগীরা । তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 15, 2026 at 2:06 PM IST
আসানসোল, 15 সেপ্টেম্বর: কারও কোমর ভাঙা, তো আবার কারও হাঁটু নষ্ট ৷ স্বাস্থসাথীতে এতদিন মেলেনি চিকিৎসা । মাসের পর মাস অপেক্ষার শেষে দিনবদল ৷ 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ডে চিকিৎসা পেলেন ওইসব রোগীরা ৷ বেজায় খুশি তাঁরা ৷
রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে । তিন মাসের উপর নতুন সরকার রাজ্য চালাচ্ছে । আর এই অবস্থায় বিভিন্ন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প পালটে গিয়েছে, বন্ধ হয়েছে কিংবা নতুন করে চালু হয়েছে । যার ফলে বহু মানুষ উপকৃত হলেও বেশ কিছু মানুষ ফাঁপড়ে পড়েছিলেন জরুরিকালীন চিকিৎসা করাতে গিয়ে ।
সরকার বদল, স্বাস্থসাথী পরিষেবা বন্ধ এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের টানাপোড়নের সময় যারা বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন কিংবা জরুরি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই রোগীরা মাসের পর মাস ভাঙা কোমর কিংবা ক্ষয়ে যাওয়া হাঁটু নিয়ে কার্যত পঙ্গু হয়ে অপেক্ষা করেছেন ৷ কবে সরকারি প্রকল্প আবার শুরু হবে তার জন্য । বর্তমানে রাজ্যে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান কার্ড চালু হয়েছে । এই আয়ুষ্মান কার্ড চালু হওয়ার পরেই নিম্নবিত্ত ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের এই রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন । শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পে যে সমস্ত অস্ত্রোপচার হত না সেগুলিও এখনো সম্ভব হচ্ছে এই 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ডে ।
এমনই এক রোগী আসানসোলের জামুড়িয়ার বাসিন্দা সঞ্জিত পাসোয়ান । পেশায় দিনমজুর তিনি । পরিবারের সদস্য বলতে একাই । স্ত্রী নেই । দুই মেয়ে বিয়ে হয়ে ভিন রাজ্যের বাসিন্দা । স্নান করতে গিয়ে সঞ্জিত পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কোমরের নীচের অংশ মারাত্মকভাবে জখম হয় । ফিমার বোনও ফ্র্যাকচার হয় । যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার পর চিকিৎসকরা জানান, পুরো হিপ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে । যার খরচ অন্ততপক্ষে লক্ষাধিক টাকা । কিন্তু দিনমজুর সঞ্জিত পাসোয়ানের কাছে সেই টাকা ছিল না ।
অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে এই অস্ত্রোপচার করতে গেলেও কবে লাইন পাবেন তাও অজানা ছিল তাঁর । আর যেহেতু তিনি বাড়িতে একা সেই কারণে তাঁকে নিয়ে বারবার বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়ার মত লোক ছিল না । ফলে কার্যত ওই অবস্থায় বাড়িতেই পড়েছিলেন সঞ্জিত পাসওয়ান । হিপ জয়েন্টে যে বল থাকে সেই বলটিও দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকায় নষ্ট হয়ে যায় তাঁর । প্রায় মাসখানেক পর এভাবেই বাড়িতে পড়ে থাকায় পর আসানসোলের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক নির্ঝর মাজির উপদেশে 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ড হাতে পান সঞ্জিত পাসওয়ান । তারপরেই আসানসোলের একটি নার্সিংহোমে ওই চিকিৎসক সঞ্জিতের হিপ রিপ্লেসমেন্ট করেন ।
চিকিৎসক নির্ঝর মাজি বলেন, "গত মাসের 16 তারিখ থেকে আয়ুষ্মান কার্ডে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে । ফলে বহুদিন ধরে যে সমস্ত রোগীরা অপেক্ষা করেছিলেন, তারা এই সুবিধাগুলি এখন পাচ্ছেন আয়ুষ্মান কার্ডে । সঞ্জিত প্রায় দেড় মাস ধরে অস্ত্রোপচার না করিয়ে বাড়িতে পড়ে ছিল । কীভাবে ওর চিকিৎসা করানো যাবে সেটা নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম । শেষ পর্যন্ত ওর হিপ রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে এবং ও সুস্থ আছে । আগামী 1-2 দিনের মধ্যেই সে হাঁটতে পারবে ।"
এরকমভাবেই রানিগঞ্জের বল্লভপুরের বাসিন্দা নীতা দত্তরও হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে । চিকিৎসার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে এসেছেন তিনি । কিন্তু তিনি অস্ত্রোপচার করে উঠতে পারেননি । দুটি হাঁটুই মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রায় পঙ্গু হতে বসেছিলেন নীতা । পূর্ববর্তী সরকারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেও হাঁটু রিপ্লেসমেন্টের অস্ত্রোপচার হত না । ফলে সেই সুবিধা তিনি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পাননি । এখন রাজ্যে চালু হওয়া আয়ুষ্মান কার্ডের সুফল তিনি পেয়েছেন । ওই মহিলার একটি হাঁটু বদলানো হয়েছে ।
চিকিৎসক নির্ঝর মাজি বলেন, "দুটি হাঁটু মারাত্মকভাবে জখম ছিল এই মহিলার । আপাতত একটি হাঁটু আমরা অস্ত্রোপচার করেছি । দ্বিতীয়টির জন্য পরিকল্পনা করছি । স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে এই অস্ত্রোপচার করা যেত না । বর্তমানে আয়ুষ্মান ভারত কার্ডে এই সুবিধাগুলি পাওয়া গিয়েছে । সেই কারণে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির এই সব মানুষেরা উপকৃত হচ্ছেন ।"
নীতা দত্তের কথায়, "বহুদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলাম ৷ কিন্তু যেহেতু স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অস্ত্রোপচার হচ্ছিল না সেই কারণে অপারেশন করাতে পারিনি । এখন অস্ত্রোপচার হয়েছে । ডাক্তারবাবু খুব ভালো করে অস্ত্রোপচার করেছেন ৷ এবার মনে হচ্ছে হাঁটতে পারব ।"
আরও অনেক বহু রোগী মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছেন । যাদের চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার হচ্ছিল না ৷ সেরকমভাবেই 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ড শুরু হওয়ার পর এই রাজ্যের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষজন এবার চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে । এমনটাই দাবি করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানিয়েছেন, প্রথম এক মাসে রাজ্যের 50 হাজারেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন হাসপাতালে আয়ুষ্মান প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন । উপভোক্তাদের জন্য 28 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সফলভাবে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । শুধু রাজ্যের সীমানার মধ্যেই এই পরিষেবা আটকে নেই । পশ্চিমবঙ্গের 1 হাজার 102 জন রোগী ভিন রাজ্যের হাসপাতালে গিয়েও এই আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়েছেন বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ।